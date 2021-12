U-16 tennis championship: Krish ousts Savtvik to enter pre-quarterfinals

Krish Ajay Tyagi outplayed Savtvik Singla 6-1,6-0 while Ronit Gupta beat Arnav Yadav 4-6,6-3,6-4 on Day 1 of the AITA National Ranking Championship for U-16 at the Roots Tennis Academy on Tuesday. In other matches, Agnivesh Bharadwaj defeated Yasharth Chadha 6-0,6-1; Akshat Dhull beat Deepam Malik 1-6,7-5,6-2 and Kartikeya Tyagi pipped Keshav Dangi 6-7, 6-3,7-5 to enter pre-quarterfinals.

Under 16 second round results

Boys: Krish Ajay Tyagi [KA] bt Savtvik Singla [CH] 6-1,6-0, Ronit Gupta [DL] bt Arnav Yadav [UK] 4-6,6-3,6-4, Ekamjeet Singh [PB] bt Harwin Singh [PB] 6-3,6-2, Hitesh Chauhan (3) [PB) Gurbaaz singh [PB] 6-1,6-0, Arjun Rathi [HR] bt Aryan Chauhan [HR] 3-6,6-2,6-4, Agnivesh Bharadwaj [HR] bt Yasharth Chadha [UP] 6-0,6-1, Akshat Dhull [HR) bt Deepam Malik [DL] 1-6,7-5,6-2, Kartikeya Tyagi [UP] bt Keshav Dangi [CH] 6-7, 6-3,7-5, Siddhant Kishore sharma [HR] bt Aryan Jolly [HR] 6-1,6-0, Tejas Ahuja [HR] bt Devansh Parajuli [PB] 6-1,6-1, Satvik Sharma [Dl] bt Armaan Walia [PB] 6-1,6-2, Fateh singh [HR] bt Svarmanyu singh [MH] 7-5,6-2, Anahat Mudgil [DL] bt Rohin Premchandani [CG] 6-3,6-1, Vansh Nandal (1) [HR] bt Hiren Malik [HR] 6-1,6-3;

