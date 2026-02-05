New ADG for Lucknow as UP transfers 24 IPS officers
In a major administrative reshuffle, the Uttar Pradesh government on Wednesday transferred 24 senior Indian Police Service (IPS) officers, bringing significant changes in zonal leadership, commissionerates, PAC units and district police commands.
At the top level, Sujeet Pandey (1994 batch) has been moved from ADG Lucknow Zone to ADG, Fire and Emergency Services, Police Headquarters, Lucknow. Praveen Kumar (2001 batch) shifts from ADG Ayodhya Zone to become ADG, Lucknow Zone.
Among other senior-level changes, K. S. Emmanuel (2003 batch), IG, EOW, UP has been appointed as general staff officer to DGP, while Vinod Kumar Singh (2007 batch) leaves his role as joint CP, Kanpur Nagar to take charge as IG, Dr Bhimrao Ambedkar Police Academy, Moradabad.
At the commissionerate level, Alok Priyadarshi (2011 batch), additional CP, Ghaziabad, has been moved as additional CP, Varanasi. Raj Karan Nayyar ( 2012 batch) moves from DIG/SSP Gorakhpur to additional CP, Ghaziabad.
Several DIG-rank officers have also been reassigned. Sohan Verma (2012 batch) goes from DIG/SSP Mirzapur to DIG, Ayodhya range.
Sankalp Sharma and Vipin Tada have both been posted as joint CP, Kanpur Nagar, moving from SP-level assignments.
In other postings, Abhishek Yadav has been shifted from SP Pilibhit to DIG, ATS, Lucknow, while Ashish Tiwari moves from SSP Saharanpur to DIG, Technical Services, UP Headquarters. Pratap Gopendra Yadav goes from SP PAC Moradabad to DIG, Police Headquarters, Lucknow.
At the district level, SP Sultanpur Kunwar Anupam Singh has been transferred as SSP Jaunpur.
Khyati Garg moves from Commandant, 9th Battalion PAC Moradabad to SP Khiri, while SP Rae Bareli Yashveer Singh goes to Basti as SP.
Among 2014-batch officers, Charu Nigam shifts from Commandant, 47th Battalion PAC Ghaziabad to SP Sultanpur, and Abhinandan moves from SP Basti to SSP Saharanpur.
From the 2015 batch, SSP Dr Kaustubh has been transferred from Jaunpur to Gorakhpur, while Avinash Pandey leaves Commandant, 1st Battalion SSF Lucknow to become SSP Meerut.
Aparna Rajat Kaushik has been moved from SP Amethi to SP Mirzapur, and Ravi Kumar from Commandant, 11th Battalion PAC Sitapur to SP Rae Bareli. Sukriti Madhav shifts from SP Intelligence, Agra to SP Pilibhit.
Among younger officers, Sarvanan T. (2019) moves from DCP Varanasi Commissionerate to SP Amethi, while Anukriti Sharma (2020) has been transferred from ASP Sambhal to DCP, Gautam Buddh Nagar Commissionerate.
Officials said the reshuffle aims to strengthen law and order management, improve field supervision and ensure optimal deployment of experienced officers across sensitive districts and urban commissionerates.