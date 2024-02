Maharashtra vs Vidarbha Live Score: Match 98 of Ranji Trophy, 2024 to start at 09:30 AM

Maharashtra vs Vidarbha Live Score: Welcome to the live coverage of Match 98 of Ranji Trophy, 2024. Match will start on 09 Feb 2024 at 09:30 AM

Venue : Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune



Maharashtra squad -

Ankit Bawne, Dhanraj Shinde, Naushad Shaikh, Om Bhosale, Pavan Shah, Siddharth Mhatre, Ashay Palkar, ...Read More Azim Kazi, Kaushal Tambe, Kedar Jadhav, Siddhesh Veer, Nikhil Naik, Onkar Khatpe, Vishant More, Hitesh Walunj, Pradeep Dadhe, Prashant Solanki, Ramakrishna Ghosh, Taranjitsingh Dhillon, Vicky Ostwal

Vidarbha squad -

Atharva Taide, Dhruv Shorey, Faiz Fazal, Karun Nair, Mohit Kale, Sanjay Raghunath, Shubham Dubey, Yash Rathod, Aditya Sarwate, Harsh Dubey, Lalit Yadav, Akshay Wadkar, Jitesh Sharma, Siddhesh Wath, Aditya Thakare, Akshay Wakhare, Darshan Nalkande, Rajneesh Gurbani, Umesh Yadav, Yash Thakur

