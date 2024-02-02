Sri Lanka vs Afghanistan Live Score: Sri Lanka won the toss and elected to field
Sri Lanka vs Afghanistan Live Score: Sri Lanka won the toss and elected to field in the One-off Test of Afghanistan tour of Sri Lanka, 2024
Sri Lanka vs Afghanistan Live Score: Welcome to the live coverage of One-off Test of Afghanistan tour of Sri Lanka, 2024. Match will start on 02 Feb 2024 at 10:00 AM
Venue : Sinhalese Sports Club, Colombo
Sri Lanka squad -
Angelo Mathews, Dimuth Karunaratne, Dinesh Chandimal, Kamindu Mendis, Dhananjaya de ...Read More Silva, Ramesh Mendis, Kusal Mendis, Lahiru Udara, Nishan Madushka, Sadeera Samarawickrama, Asitha Fernando, Chamika Gunasekara, Kasun Rajitha, Milan Rathnayake, Prabath Jayasuriya, Vishwa Fernando
Afghanistan squad -
Abdul Malik, Bahir Shah, Hashmatullah Shahidi, Ibrahim Zadran, Nasir Jamal, Noor Ali Zadran, Rahmat Shah, Naveed Zadran, Zia ur Rehman, Ikram Alikhil, Mohammad Ishaq, Mohammad Saleem, Nijat Masood, Qais Ahmad, Yamin Ahmadzai, Zahir Khan
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- Feb 02, 2024 09:52 AM ISTSri Lanka vs Afghanistan Live Scores: Afghanistan Playing XI
Sri Lanka vs Afghanistan Live Score: Afghanistan (Playing XI) - Ibrahim Zadran, Noor Ali Zadran, Rahmat Shah, Hashmatullah Shahidi (C), Nasir Jamal, Ikram Alikhil (WK), Qais Ahmad, Zia ur Rehman, Mohammad Saleem, Naveed Zadran, Nijat Masood.Feb 02, 2024 09:43 AM ISTSri Lanka vs Afghanistan Live Scores: Sri Lanka Playing XI
Sri Lanka vs Afghanistan Live Score: Sri Lanka (Playing XI) - Dimuth Karunaratne, Nishan Madushka, Kusal Mendis, Angelo Mathews, Dinesh Chandimal, Dhananjaya de Silva (C), Sadeera Samarawickrama (WK), Chamika Gunasekara (On Test debut), Prabath Jayasuriya, Vishwa Fernando, Asitha Fernando.Feb 02, 2024 09:33 AM ISTSri Lanka vs Afghanistan Live Score: Toss Update
Sri Lanka vs Afghanistan Live Score: Sri Lanka won the toss and elected to fieldFeb 02, 2024 09:11 AM ISTWelcome to the live coverage of One-off Test of Afghanistan tour of Sri Lanka, 2024
Sri Lanka vs Afghanistan Match Details
One-off Test of Afghanistan tour of Sri Lanka, 2024 between Sri Lanka and Afghanistan to be held at Sinhalese Sports Club, Colombo at 10:00 AM. Stay tuned for live updates.Share this article
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