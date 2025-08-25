Celebrity birthdays for the week of Aug. 31-Sept. 6
Celebrity birthdays for the week of Aug. 31-Sept. 6:
Aug. 31: Singer Van Morrison is 80. Violinist Itzhak Perlman is 80. Guitarist Rudolf Schenker of Scorpions is 77. Actor Richard Gere is 76. Actor Stephen McKinley Henderson is 76. Drummer Gina Schock of The Go-Go’s is 68. Singer Glenn Tilbrook of Squeeze is 68. Singer Tony DeFranco of The DeFranco Family is 66. Keyboardist Larry Waddell of Mint Condition is 62. Actor Jaime P. Gomez is 60. Guitarist Jeff Russo of Tonic is 56. Singer Deborah Gibson is 55. Bassist Greg Richling of The Wallflowers is 55. Actor Zack Ward is 55. Actor Chris Tucker is 53. Actor Sara Ramirez is 50. Singer Tamara of Trina and Tamara is 48.
Sept. 1: Comedian-actor Lily Tomlin is 86. Singer Archie Bell of Archie Bell and the Drells is 81. Singer Barry Gibb of the Bee Gees is 79. Drummer Greg Errico of Sly and the Family Stone is 77. Talk show host Dr. Phil is 75. Singer Gloria Estefan is 68. Jazz saxophonist Boney James is 64. Singer-guitarist Grant Lee Phillips is 62. Country singer-songwriter Charlie Robison is 61. DJ Spigg Nice of Lost Boyz is 55. Actor Ricardo Antonio Chavira is 54. Actor Maury Sterling is 54. Actor Scott Speedman is 50. Singer Angaleena Presley of Pistol Annies is 49. Actor Boyd Holbrook is 44. Actor Zoe Lister-Jones is 43. Guitarist Joe Trohman of Fall Out Boy is 41. Actor Aisling Loftus is 35.
Sept. 2: Singer Jimmy Clanton is 87. Singer Rosalind Ashford of Martha and the Vandellas is 82. Sportscaster Terry Bradshaw is 77. Actor Mark Harmon is 74. Actor Linda Purl is 70. Drummer Jerry Augustyniak of 10,000 Maniacs is 67. Drummer Paul Deakin of The Mavericks is 66. Actor Keanu Reeves is 61. Actor Salma Hayek is 59. Actor Tuc Watkins is 59. Actor Cynthia Watros is 57. Singer K-Ci of K-Ci and JoJo is 56. Actor Nicholas Pinnock is 52. Comedian Katt Williams is 52. Actor Michael Lombardi is 51. Actor Tiffany Hines is 48. Bassist Sam Rivers of Limp Bizkit is 48. Actor Jonathan Kite is 46. Actor Joshua Henry is 41. Actor Allison Miller is 40. Drummer Spencer Smith is 38. DJ-music producer Zedd is 36.
Sept. 3: Actor Pauline Collins is 85. Singer-guitarist Al Jardine of The Beach Boys is 83. Actor Valerie Perrine is 82. Drummer Don Brewer of Grand Funk Railroad is 77. Guitarist Steve Jones of the Sex Pistols is 70. Actor Steve Schirripa is 68. Actor Holt McCallany is 61. Guitarist Todd Lewis of The Toadies is 60. Actor Costas Mandylor is 60. Actor Charlie Sheen is 60. Singer Jennifer Paige is 52. Musician Redfoo of LMFAO is 50. Actor Ashley Jones is 49. Actor Nichole Hiltz is 47. Actor Joel Johnstone is 47. Actor Nick Wechsler is 47. Guitarist Tomo Milicevic of 30 Seconds To Mars is 46. Actor Garrett Hedlund is 41. Singer August Alsina is 33.
Sept. 4: Singer Sonny Charles of the Checkmates, Ltd. is 85. Actor Kenneth Kimmins is 84. Singer Merald “Bubba” Knight of Gladys Knight and the Pips is 83. TV personality Dr. Jan is 83. Actor Jennifer Salt is 81. Bassist Ronald LaPread is 75. Actor Judith Ivey is 74. Drummer Martin Chambers of The Pretenders is 74. Actor Lawrence Hilton-Jacobs is 72. Actor Khandi Alexander is 68. Guitarist Kim Thayil of Soundgarden is 65. Actor-comedian Damon Wayans is 65. Actor Richard Speight Jr. is 56. Actor Noah Taylor is 56. Actor Ione Skye is 55. DJ-music producer Mark Ronson is 50. Singer Richard Wingo of Jagged Edge is 50. Bassist Ian Grushka of New Found Glory is 48. Actor Wes Bentley is 47. Actor Max Greenfield is 46. Country singer Granger Smith is 46. Singer Dan Miller of O-Town is 45. Singer Beyoncé Knowles is 44. Singer-guitarist Tom Gossin of Gloriana is 44. Actor Whitney Cummings is 43. Comedian Kyle Mooney is 41. Multi-instrumentalist Neyla Pekarek is 39. Singer James Bay is 35. Actor Trevor Gagnon is 30.
Sept. 5: Broadway actor Carol Lawrence is 93. Actor Lucille Soong is 90. Actor William Devane is 86. Actor George Lazenby is 86. Singer Al Stewart is 80. Actor-director Dennis Dugan is 79. Singer Loudon Wainwright III is 79. Saxophonist Mel Collins of King Crimson and of Kokomo is 78. Cartoonist Cathy Guisewite is 75. Actor Michael Keaton is 74. Actor Debbie Turner is 69. Actor Kristian Alfonso is 62. Singer Terry Ellis of En Vogue is 62. Drummer Brad Wilk of Rage Against the Machine is 57. TV personality-musician Dweezil Zappa is 56. Actor Rose McGowan is 52. Actor Carice Van Houten is 49. Keyboardist Kyle O’Quin of Portugal. The Man is 40. Actor Andrew Ducote is 39. Actor-turned-political advisor Skandar Keynes is 34.
Sept. 6: Comedian Jo Anne Worley is 89. Country singer David Allan Coe is 86. Singer-bassist Roger Waters is 82. Actor Swoosie Kurtz is 81. Comedian-actor Jane Curtin is 78. Country singer Buddy Miller is 73. Actor James Martin Kelly is 71. Drummer Joe Smyth of Sawyer Brown is 68. Actor-comedian Jeff Foxworthy is 67. Actor-comedian Michael Winslow is 67. Guitarist Pal Waaktaar of A-ha is 64. News correspondent Elizabeth Vargas is 63. Country singer Mark Chesnutt is 62. Actor Betsy Russell is 62. Actor Rosie Perez is 61. Singer Macy Gray is 58. Singer Darryl Anthony is 56. Singer CeCe Peniston is 56. Actor Daniele Gaither is 55. Actor Dylan Bruno is 53. Actor Idris Elba is 53. Actor Justina Machado is 53. Actor Anika Noni Rose is 53. Singer Nina Persson is 51. Actor Justin Whalin is 51. Actor Naomie Harris is 49. Rapper Noreaga is 48. Rapper Foxy Brown is 47. Actor Deborah Joy Winans is 42. Actor Lauren Lapkus is 40. Singer Max George of The Wanted is 37.
