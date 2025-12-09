Celebrity birthdays for the week of Dec. 14-20 includes Billie Eilish and Brad Pitt
Celebrity birthdays for the week of Dec. 14-20:
Dec. 14: Singer-actor Abbe Lane is 94. Actor Hal Williams is 91. Singer Joyce Vincent-Wilson of Tony Orlando and Dawn is 79. Actor Dee Wallace is 77. Bassist Cliff Williams of AC/DC is 76. Actor T.K. Carter is 69. Singer-guitarist Mike Scott of The Waterboys is 67. Singer-whistle player Peter “Spider” Stacy of The Pogues is 67. Actor Cynthia Gibb is 62. Actor Nancy Valen is 60. Actor Archie Kao is 56. Actor Natascha McElhone is 56. Actor Michaela Watkins is 54. Actor Miranda Hart is 53. Singer Brian Dalyrimple of Soul for Real is 50. Actor KaDee Strickland is 50. Actor Jackson Rathbone is 41. Actor Vanessa Hudgens is 37. Singer Tori Kelly is 33.
Dec. 15: Singer Cindy Birdsong of The Supremes is 86. Drummer Dave Clark of the Dave Clark Five is 83. Drummer Carmine Appice of Vanilla Fudge is 79. Actor Don Johnson is 76. Actor Melanie Chartoff is 75. Director Julie Taymor is 73. Actor Justin Ross is 71. Bassist Paul Simonon of The Clash is 70. Country singer Doug Phelps is 65. Actor Helen Slater is 62. Actor Paul Kaye is 61. Actor Molly Price is 60. Actor Garrett Wang is 57. Actor Michael Shanks is 55. Actor Stuart Townsend is 53. Actor Geoff Stults is 49. Crowd-hyper Kito Trawick of Ghostown DJs is 48. Actor Adam Brody is 46. Actor Michelle Dockery is 44. Actor George O. Gore II is 43. Actor Camilla Luddington is 42. Guitarist Alana Haim of Haim is 34. Actor Maude Apatow is 28.
Dec. 16: Actor Joyce Bulifant is 88. Actor Liv Ullmann is 87. Journalist Lesley Stahl is 84. Guitarist Tony Hicks of The Hollies is 80. Singer Benny Andersson of ABBA is 79. Singer-guitarist Billy Gibbons of ZZ Top is 76. Actor Xander Berkeley is 70. Actor Alison LaPlaca is 66. Actor Sam Robards is 64. Actor Jon Tenney is 64. Actor Benjamin Bratt is 62. Comedian JB Smoove is 60. Actor Miranda Otto is 58. Actor Daniel Cosgrove is 55. Singer Michael McCary is 54. Actor Krysten Ritter is 44. Actor Zoe Jarman is 43. Actor Theo James is 41. Actor Amanda Setton is 40. Bassist Dave Rublin of American Authors is 39. Actor Hallee Hirsh is 38. Actor Anna Popplewell is 37. Actor Stephan James is 32.
Dec. 17: Actor Armin Mueller-Stahl is 95. Singer-actor Tommy Steele is 89. Actor Ernie Hudson is 80. Former “Hardball” host Chris Matthews is 80. Actor-comedian Eugene Levy is 79. Actor Marilyn Hassett is 78. Actor Wes Studi is 78. Drummer Jim Bonfanti of The Raspberries is 77. Actor Joel Brooks is 76. Singer Paul Rodgers is 76. Singer Wanda Hutchinson Vaughn of The Emotions is 74. Actor Barry Livingston is 72. Actor Bill Pullman is 72. Country singer Sharon White of The Whites is 72. Director-producer Peter Farrelly is 69. Bassist Mike Mills of R.E.M. is 67. Singer Sara Dallin of Bananarama is 64. Country singer Tracy Byrd is 59. Bassist Duane Propes of Little Texas is 59. Actor Laurie Holden is 56. DJ Homicide of Sugar Ray is 55. Actor Sean Patrick Thomas is 55. Actor Claire Forlani is 54. Drummer Eddie Fisher of OneRepublic is 52. Actor Sarah Paulson is 51. Actor Giovanni Ribisi is 51. Actor Marissa Ribisi is 51. Actor Milla Jovovich is 50. Singer Ben Goldwasser of MGMT is 43. Singer Mikky Ekko is 42. Actor Shannon Woodward is 41. Actor Emma Bell is 39. Actor Vanessa Zima is 39. Guitarist Taylor York of Paramore is 36. Actor Graham Rogers is 35. Actor-singer Nat Wolff is 31.
Dec. 18: Guitarist Keith Richards of The Rolling Stones is 82. Director Steven Spielberg is 79. Movie critic Leonard Maltin is 75. Guitarist Elliot Easton of The Cars is 72. Comedian Ron White is 69. Actor Brad Pitt is 62. Wrestler-actor Stone Cold Steve Austin is 61. Actor Shawn Christian is 60. Actor Rachel Griffiths is 57. Singer Alejandro Sanz is 57. Actor Casper Van Dien is 53. Country singer Cowboy Troy is 55. DJ Lethal of Limp Bizkit is 53. Singer Sia is 50. Country singer Randy Houser is 49. Actor Josh Dallas is 47. Actor Katie Holmes is 47. Singer Christina Aguilera is 45. Actor Ashley Benson is 36. Actor Bridgit Mendler is 33. Singer Billie Eilish is 24. Actor Isabella Crovetti is 21.
Dec. 19: Actor Elaine Joyce is 82. Actor Tim Reid is 81. Musician John McEuen is 80. Country singer Janie Fricke is 78. Jazz drummer Lenny White of Return to Forever is 76. Actor Mike Lookinland is 65. Actor Scott Cohen is 64. Actor Jennifer Beals is 62. Actor Robert MacNaughton is 59. Magician Criss Angel is 58. Guitarist Klaus Eichstadt of Ugly Kid Joe is 58. Actor Kristy Swanson is 56. Model Tyson Beckford is 55. Actor Rosa Blasi is 53. Actor Alyssa Milano is 53. Actor Tara Summers is 46. Actor Jake Gyllenhaal is 45. Actor Marla Sokoloff is 45. Actor Nik Dodani is 32.
Dec. 20: Actor Tommy Cole is 84. Drummer-producer Bobby Colomby is 81. Former Kiss drummer Peter Criss is 80. Illusionist Uri Geller is 79. Musician Alan Parsons is 77. Actor Jenny Agutter is 73. Actor Michael Badalucco is 71. Actor Blanche Baker is 69. Singer Billy Bragg is 68. Singer-bassist Mike Watt is 68. Actor Joel Gretsch is 62. Country singer Kris Tyler is 61. Singer Chris Robinson of The Black Crowes is 59. Actor Nicole deBoer is 55. Director Todd Phillips is 55. Singer David Cook is 43. Actor Jonah Hill is 42. Actor Bob Morley is 41. Singer JoJo is 35.
