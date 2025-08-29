HIGHLIGHTS-Tennis-US Open day five
NEW YORK, Aug 28 (Reuters) - Highlights of the fifth day at the US Open at Flushing Meadows on Thursday (times GMT):
2015 SINNER DOMINATES POPYRIN
Jannik Sinner, the Italian world number one and defending champion, crushed Australian Alexei Popyrin 6-3 6-2 6-2 to advance to the third round.
1850 OSAKA CRUISES PAST BAPTISTE
Japanese former world number one Naomi Osaka made light work of American Hailey Baptiste, winning 6-3 6-1.
1806 RUBLEV BEATS BOYER
Russian 15th seed Andrey Rublev beat American Tristan Boyer 6-3 6-3 5-7 7-6(4) to reach the third round.
1749 SWIATEK REACHES THIRD ROUND
Poland's Iga Swiatek, a six-times Grand Slam champion, beat Suzan Lamens 6-1 4-6 6-4 to make the third round, where she will face Anna Kalinskaya.
1736 SABALENKA MEETS FERNANDEZ ON FRIDAY
Aryna Sabalenka continues her title defence against Leylah Fernandez on Friday, and men's second seed Carlos Alcaraz faces Luciano Darderi on Arthur Ashe Stadium.
Novak Djokovic takes on Cameron Norrie in the evening session, followed by Mirra Andreeva against Taylor Townsend. Emma Raducanu faces ninth seed Elena Rybakina and Ben Shelton plays Adrian Mannarino.
U.S. OPEN ORDER OF PLAY ON FRIDAY (prefix number denotes seeding)
ARTHUR ASHE STADIUM (1530 GMT/1130 AM ET)
32-Luciano Darderi (Italy) v 2-Carlos Alcaraz (Spain)
4-Jessica Pegula (U.S.) v Victoria Azarenka (Belarus)
7-Novak Djokovic (Serbia) v Cameron Norrie (Britain)
Taylor Townsend (U.S.) v 5-Mirra Andreeva (Russia)
LOUIS ARMSTRONG STADIUM (1500 GMT/11 AM ET)
9-Elena Rybakina (Kazakhstan) v Emma Raducanu (Britain)
6-Ben Shelton (U.S.) v Adrian Mannarino (France)
1-Aryna Sabalenka (Belarus) v 31-Leylah Fernandez (Canada)
Jerome Kym (Switzerland) v 4-Taylor Fritz (U.S.)
1712 MUSETTI GETS PAST GOFFIN
Italian 10th seed Lorenzo Musetti eased past Belgium's David Goffin 6-4 6-0 6-2 to reach the third round.
1643 HADDAD MAIA SETS UP SAKKARI CLASH
Last year's quarter-finalist and Brazilian 18th seed Beatriz Haddad Maia beat Switzerland's Viktorija Golubic 6-1 6-4 to set up a third-round clash with Greek 2021 semi-finalist Maria Sakkari.
1503 PLAY UNDER WAY
Play began under partly cloudy skies in New York, with the temperature around 23 degrees Celsius (73 degrees Fahrenheit).
U.S. OPEN ORDER OF PLAY ON THURSDAY (prefix number denotes seeding)
ARTHUR ASHE STADIUM (1530 GMT/1130 AM ET)
Suzan Lamens (Netherlands) v 2-Iga Swiatek (Poland)
1-Jannik Sinner (Italy) v Alexei Popyrin (Australia)
Donna Vekic (Croatia) v 3-Coco Gauff (U.S.)
Nuno Borges (Portugal) v 14-Tommy Paul (U.S.)
LOUIS ARMSTRONG STADIUM (1500 GMT/11 AM ET)
10-Lorenzo Musetti (Italy) v David Goffin (Belgium)
Hailey Baptiste (U.S.) v 23-Naomi Osaka (Japan)
3-Alexander Zverev (Germany) v Jacob Fearnley (Britain)
9-Amanda Anisimova (U.S.) v Maya Joint (Australia) (Reporting by Chiranjit Ojha in Bengaluru Editing by Toby Davis and Ed Osmond)