HINDUSTAN TIMES LEADERSHIP SUMMIT 2019
- FRIDAY, DECEMBER 6, 2019
- SATURDAY, DECEMBER 7, 2019
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INAUGURAL ADDRESSHON. PRIME MINISTER OF INDIA
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CHAIRMAN, ADITYA BIRLA GROUP
In conversation with SHEREEN BHAN, MANAGING EDITOR - CNBC TV18
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INDIAN NAVY
Fire-side chat with RAHUL SINGH, ASSOCIATE EDITOR, HINDUSTAN TIMES
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FOUNDER & CEO, NETFLIX
In conversation with R. SUKUMAR, EDITOR-IN-CHIEF, HINDUSTAN TIMES
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CHEF
In conversation with SARAH TODD, INTERNATIONAL CELEBRITY CHEF
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CHANGE THE MODEL, TO CHANGE THE GAMEPRESIDENT & CEO, BETTERUDEEPINDER GOYALFOUNDER & CEO, ZOMATOJEREMY JAUNCEYFOUNDER & CEO, BEAUTIFUL DESTINATIONS
In conversation with SHEREEN BHAN, MANAGING EDITOR - CNBC TV18
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ACTORACTOR
In conversation with SONAL KALRA, MANAGING EDITOR - ENTERTAINMENT & LIFESTYLE, HINDUSTAN TIMES
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SWIMMING CHAMPION & OLYMPIC RECORD HOLDER
In conversation with AYAZ MEMON, SPORTS WRITER & JOURNALIST
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HON. MINISTER OF FINANCE, GOVERNMENT OF INDIA
In conversation with R. SUKUMAR, EDITOR-IN-CHIEF, HINDUSTAN TIMES
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ACTOR & PRODUCERACTOR
In conversation with ANIL KAPOOR, ACTOR
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Hon. Chief Minister of PunjabHON. CHIEF MINISTER OF CHHATTISGARH
In conversation with SUNETRA CHOUDHURY, NATIONAL POLITICAL EDITOR, HINDUSTAN TIMES
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LAWMAKERS FOR CHANGEMEMBER OF PARLIAMENT, INDIAMEMBER OF PARLIAMENT, INDIAMEMBER OF PARLIAMENT, INDIA
In conversation with ANINDITA GHOSE, EDITOR, MINT LOUNGE
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NUTRITION & DIETS - WHAT WORKS, WHAT DOESN'TPROFESSOR, PEDIATRICS AND NUTRITION AT HARVARD UNIVERSITY AND PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY AT BOSTON CHILDREN'S HOSPITALPROFESSOR, SALK INSTITUTE & AUTHOR OF THE CIRCADIAN CODE
In conversation with SANCHITA SHARMA, EDITOR - HEALTH & SCIENCE, HINDUSTAN TIMES
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FASHION & LUXURY - THE ROAD AHEADCOUTURIER, COSTUME STYLIST, ENTREPRENEUR & REVIVALISTFASHION DESIGNERFASHION DESIGNER
In conversation with ANINDITA GHOSE, EDITOR, MINT LOUNGE
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HON. CHIEF MINISTER OF DELHI
In conversation with KUNAL PRADHAN, Executive Editor, Hindustan Times