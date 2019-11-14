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HINDUSTAN TIMES LEADERSHIP SUMMIT 2019

  • FRIDAY, DECEMBER 6, 2019
  • SATURDAY, DECEMBER 7, 2019
  • INAUGURAL ADDRESS
    NARENDRA MODI
    HON. PRIME MINISTER OF INDIA
  • KUMAR MANGALAM BIRLA
    CHAIRMAN, ADITYA BIRLA GROUP

    In conversation with SHEREEN BHAN, MANAGING EDITOR - CNBC TV18

  • COMMANDER ABHILASH TOMY
    INDIAN NAVY

    Fire-side chat with RAHUL SINGH, ASSOCIATE EDITOR, HINDUSTAN TIMES

  • REED HASTINGS
    FOUNDER & CEO, NETFLIX

    In conversation with R. SUKUMAR, EDITOR-IN-CHIEF, HINDUSTAN TIMES

  • HESTON BLUMENTHAL
    CHEF

    In conversation with SARAH TODD, INTERNATIONAL CELEBRITY CHEF

  • CHANGE THE MODEL, TO CHANGE THE GAME
    BRAD LOISELLE
    PRESIDENT & CEO, BETTERU
    DEEPINDER GOYAL
    FOUNDER & CEO, ZOMATO
    JEREMY JAUNCEY
    FOUNDER & CEO, BEAUTIFUL DESTINATIONS

    In conversation with SHEREEN BHAN, MANAGING EDITOR - CNBC TV18

  • AKSHAY KUMAR
    ACTOR
    KAREENA KAPOOR KHAN
    ACTOR

    In conversation with SONAL KALRA, MANAGING EDITOR - ENTERTAINMENT & LIFESTYLE, HINDUSTAN TIMES

  • MICHAEL PHELPS
    SWIMMING CHAMPION & OLYMPIC RECORD HOLDER

    In conversation with AYAZ MEMON, SPORTS WRITER & JOURNALIST

  • NIRMALA SITHARAMAN
    HON. MINISTER OF FINANCE, GOVERNMENT OF INDIA

    In conversation with R. SUKUMAR, EDITOR-IN-CHIEF, HINDUSTAN TIMES

  • MICHAEL DOUGLAS
    ACTOR & PRODUCER
    CATHERINE ZETA-JONES
    ACTOR

    In conversation with ANIL KAPOOR, ACTOR

  • CAPT. AMARINDER SINGH
    Hon. Chief Minister of Punjab
    BHUPESH BAGHEL
    HON. CHIEF MINISTER OF CHHATTISGARH

    In conversation with SUNETRA CHOUDHURY, NATIONAL POLITICAL EDITOR, HINDUSTAN TIMES

  • LAWMAKERS FOR CHANGE
    MAHUA MOITRA
    MEMBER OF PARLIAMENT, INDIA
    MANISH TEWARI
    MEMBER OF PARLIAMENT, INDIA
    JAMYANG NAMGYAL
    MEMBER OF PARLIAMENT, INDIA

    In conversation with ANINDITA GHOSE, EDITOR, MINT LOUNGE

  • NUTRITION & DIETS - WHAT WORKS, WHAT DOESN'T
    DR. DAVID LUDWIG
    PROFESSOR, PEDIATRICS AND NUTRITION AT HARVARD UNIVERSITY AND PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY AT BOSTON CHILDREN'S HOSPITAL
    DR. SATCHIN PANDA
    PROFESSOR, SALK INSTITUTE & AUTHOR OF THE CIRCADIAN CODE

    In conversation with SANCHITA SHARMA, EDITOR - HEALTH & SCIENCE, HINDUSTAN TIMES

  • FASHION & LUXURY - THE ROAD AHEAD
    PRABAL GURUNG
    COUTURIER, COSTUME STYLIST, ENTREPRENEUR & REVIVALIST
    MARY KATRANTZOU
    FASHION DESIGNER
    MANISH MALHOTRA
    FASHION DESIGNER

    In conversation with ANINDITA GHOSE, EDITOR, MINT LOUNGE

  • ARVIND KEJRIWAL
    HON. CHIEF MINISTER OF DELHI

    In conversation with KUNAL PRADHAN, Executive Editor, Hindustan Times