Diwali gifting ideas at Amazon Great Indian Festival: Smart shopping with celebrations for every budget!
Published on: Sept 24, 2025 06:00 pm IST
Explore Diwali gifting ideas at the Amazon Great Indian Festival. Find Diwali gifts under 500 or splurge smartly while enjoying exciting deals and festive joy.
Our Pick
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
|
PHILIPS Air Fryer NA120/00 View Details
|
|
|
|
Butterfly Smart Plus 750W Mixer Grinder with 5 Jars View Details
|
|
|
|
NutriPro Juicer Mixer Grinder - Smoothie Maker - 500 Watts (2 Jars & 1 Blade, Silver) - 2 Year Warranty View Details
|
₹1,398
|
|
|
Prestige PGMFB 800 Watt Grill Sandwich Toaster withFixed Grill Plates View Details
|
|
|
|
Pigeon Brewster Coffee Maker, 600 Watt, 5 Cups Drip Coffee maker (Black) View Details
|
₹899
|
|
|
PHILIPS HL1681 Hand Blender |Powerful 300W Motor with Rust free steel arm |Easy single trigger operation |Specially designed blades |Ergonomically designed |Wall bracket for storage, 2year warranty View Details
|
₹1,299
|
|
|
CORPORATE PORIUM Name Printed Double Wall Stainless Steel Thermo 800ml, Temperature Touch Display Hot & Cold Bottle, Vacuum Insulated Flask Diwali Gift Set with Two Cups (Temp-Vacuum) View Details
|
₹349
|
|
|
Collectable India Return Gift Ganesh Idol on Leaf View Details
|
|
|
|
Phool Shubh Deepawali Gift Box | Diwali gift Hamper with Dry Fruits, agarbatti, Diyas, Havan Cups, & card. View Details
|
₹395
|
|
|
Klassic Navjyoti 4 Inch Akhand Diya with Borosilicate Shade for Mandir View Details
|
|
|
|
THE GIFT STUDIO.COM | Midnight Stash Premium Snack Diwali Hamper | Smoked Almonds, Roasted & Salted Cashews, Cashew Brittle, Chocolate Gift Box | Gourmet Dry Fruit Hamper for Diwali, Corporate Diwali Gifting View Details
|
₹939
|
|
|
Bhimonee Decor | Pure Brass Udupi Nanda Bowl Long Table Diya | 4.25 Inches Big | Brass | Pack of 2 Pieces | Traditional Lighting for Home Decor View Details
|
₹929
|
|
|
Phool Diwali Dhamaka Gift Box | 11 Premium Festive Items | Dry Fruits and Nuts, Playing Cards, Candle,agrabrbatti, diyas, Fun & Traditional Diwali Hamper for Family, Friends & Corporate Gifting View Details
|
₹765
|
|
|
MamaNourish Diwali Gift Hamper - 16 Items | Premium Diwali Gifts for Friends, Family & Corporate | Traditional Diwali Hamper with Grandmas Laddubars & Namkeens | Dryfruit + Coconut Mini bars, Farali Chivda, Patal Poha Chivda, Pearl Diya with Tealight, Roli Chawal in Designer Tray View Details
|
₹999
|
|
|
Healthy Treat Royal Treat Diwali Gift Hamper | Diwalis Gift Hampers | Festival Gift | Diwali-Hamper with Healthy Roasted Snacks, Dry Fruits, Greeting Card for Gifting | Wholesome Corporate Gifting View Details
|
₹1,199
|
|
|
Phool Diwali Dazzle Gift Box 2025 | 13 Premium Festive Items | Luxury Diwali Hamper for Family, Friends & Corporate Gifting View Details
|
₹1,485
|
|
|
DVelas™ Earth & Ember Diwali Gift Set | 2 Scented Bandhani Bowl Candles, 4 Handpainted Matki Diyas & 4 Scented Diyas | Festive Decor & Gifting | Clean Wax | Premium Fragrance | Pooja Ready View Details
|
₹1,199
|
|
|
OH CHA - Ikigai Tea Gift Set | 6 Flavors of Herbal & Green Tea | Luxury Gift Box for Wellness, & Mindfulness | Diwali Gift Hamper | Perfect for Corporate Gifting, Wedding, Anniversaries | Festive Celebrations Box View Details
|
₹1,129
|
|
|
INDIAN ART VILLA Pure Copper Drinkware Gift Set – Embossed Design with 1 Bottle (900 ML) & 2 Glasses (300 ML) in a Blue Box – Gifting Item for Diwali, Weddings, and Festive Occasions View Details
|
₹1,400
|
|
|
Two Moustaches Gemstone Work Ethnic Carved Peacock Design Brass Diya with Bell , Brass Antique Oil Lamp, Diyas for Home , Size - 8 Inches , Standard , Pack of 1 View Details
|
₹1,593
|
|
|
Frizka Happy Diwali Gift Box 2025 | Premium Festival Hamper with Incense, Diyas, Decorative Lights Laxmi Ganpati Murti, Decor & Candles | Diwali Pooja & Gifting Pack View Details
|
₹1,900
|
|
|
HOMOKART Gautam Buddha Statue Showpiece Idol Figurine for Feng Sui, Vastu, Home Decor, Office, Diwali, Gifting, Living Room, Bedroom, Study Table -10 View Details
|
|
|
|
ZOROY Luxury Chocolate Club Hamper Gift Box With Assorted Chocolates Dry Fruits Nuts Cookies & Honey For Diwali Corporate Birthday Rakhi Christmas Festive Anniversary wedding Online Gifts Combo Pack View Details
|
₹2,159
|
|
|
Two Moustaches 9 Inches Ethnic Twin Peacock Design Brass Oil Diya with Base, Diyas for Puja, Housewarming Gifts, Diya for Home Decor, Brass Oil Lamp, Diyas for Decoration, Pack of 1 View Details
|
₹2,075
|
|
|
BSB HOME Super Soft Cotton Printed Dohar |AC Blanket| Quilt/Duvet for Double Bed 90x86in, 250 GSM -Value Pack Bulk Bedding Set for Hotels, Hostels, PGs & Wholesale Ideal for Diwali Gifting- Pack of 5 View Details
|
₹2,499
|
|
|
Nestasia Aluminium Urli Set of 2 for Diwali Decor - Decorative Diya Bowl for Floating Flowers and Tea Light Candles - Diwali Decoration Items for Home Decor - Ideal for Gifting (Silver & Gold) View Details
|
₹4,690
|
|
