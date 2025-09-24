Search
Wed, Sept 24, 2025
Diwali gifting ideas at Amazon Great Indian Festival: Smart shopping with celebrations for every budget!

ByNeha Ravi Khandelwal
Published on: Sept 24, 2025 06:00 pm IST

Explore Diwali gifting ideas at the Amazon Great Indian Festival. Find Diwali gifts under 500 or splurge smartly while enjoying exciting deals and festive joy.

PHILIPS Air Fryer NA120/00 View Details checkDetails

Butterfly Smart Plus 750W Mixer Grinder with 5 Jars View Details checkDetails

NutriPro Juicer Mixer Grinder - Smoothie Maker - 500 Watts (2 Jars & 1 Blade, Silver) - 2 Year Warranty View Details checkDetails

₹1,398

Prestige PGMFB 800 Watt Grill Sandwich Toaster withFixed Grill Plates View Details checkDetails

Pigeon Brewster Coffee Maker, 600 Watt, 5 Cups Drip Coffee maker (Black) View Details checkDetails

₹899

PHILIPS HL1681 Hand Blender |Powerful 300W Motor with Rust free steel arm |Easy single trigger operation |Specially designed blades |Ergonomically designed |Wall bracket for storage, 2year warranty View Details checkDetails

₹1,299

CORPORATE PORIUM Name Printed Double Wall Stainless Steel Thermo 800ml, Temperature Touch Display Hot & Cold Bottle, Vacuum Insulated Flask Diwali Gift Set with Two Cups (Temp-Vacuum) View Details checkDetails

₹349

Collectable India Return Gift Ganesh Idol on Leaf View Details checkDetails

Phool Shubh Deepawali Gift Box | Diwali gift Hamper with Dry Fruits, agarbatti, Diyas, Havan Cups, & card. View Details checkDetails

₹395

Klassic Navjyoti 4 Inch Akhand Diya with Borosilicate Shade for Mandir View Details checkDetails

amazonLogo
THE GIFT STUDIO.COM | Midnight Stash Premium Snack Diwali Hamper | Smoked Almonds, Roasted & Salted Cashews, Cashew Brittle, Chocolate Gift Box | Gourmet Dry Fruit Hamper for Diwali, Corporate Diwali Gifting View Details checkDetails

₹939

Bhimonee Decor | Pure Brass Udupi Nanda Bowl Long Table Diya | 4.25 Inches Big | Brass | Pack of 2 Pieces | Traditional Lighting for Home Decor View Details checkDetails

₹929

Phool Diwali Dhamaka Gift Box | 11 Premium Festive Items | Dry Fruits and Nuts, Playing Cards, Candle,agrabrbatti, diyas, Fun & Traditional Diwali Hamper for Family, Friends & Corporate Gifting View Details checkDetails

₹765

MamaNourish Diwali Gift Hamper - 16 Items | Premium Diwali Gifts for Friends, Family & Corporate | Traditional Diwali Hamper with Grandmas Laddubars & Namkeens | Dryfruit + Coconut Mini bars, Farali Chivda, Patal Poha Chivda, Pearl Diya with Tealight, Roli Chawal in Designer Tray View Details checkDetails

₹999

Healthy Treat Royal Treat Diwali Gift Hamper | Diwalis Gift Hampers | Festival Gift | Diwali-Hamper with Healthy Roasted Snacks, Dry Fruits, Greeting Card for Gifting | Wholesome Corporate Gifting View Details checkDetails

₹1,199

Phool Diwali Dazzle Gift Box 2025 | 13 Premium Festive Items | Luxury Diwali Hamper for Family, Friends & Corporate Gifting View Details checkDetails

₹1,485

DVelas™ Earth & Ember Diwali Gift Set | 2 Scented Bandhani Bowl Candles, 4 Handpainted Matki Diyas & 4 Scented Diyas | Festive Decor & Gifting | Clean Wax | Premium Fragrance | Pooja Ready View Details checkDetails

₹1,199

OH CHA - Ikigai Tea Gift Set | 6 Flavors of Herbal & Green Tea | Luxury Gift Box for Wellness, & Mindfulness | Diwali Gift Hamper | Perfect for Corporate Gifting, Wedding, Anniversaries | Festive Celebrations Box View Details checkDetails

₹1,129

INDIAN ART VILLA Pure Copper Drinkware Gift Set – Embossed Design with 1 Bottle (900 ML) & 2 Glasses (300 ML) in a Blue Box – Gifting Item for Diwali, Weddings, and Festive Occasions View Details checkDetails

₹1,400

Two Moustaches Gemstone Work Ethnic Carved Peacock Design Brass Diya with Bell , Brass Antique Oil Lamp, Diyas for Home , Size - 8 Inches , Standard , Pack of 1 View Details checkDetails

₹1,593

Frizka Happy Diwali Gift Box 2025 | Premium Festival Hamper with Incense, Diyas, Decorative Lights Laxmi Ganpati Murti, Decor & Candles | Diwali Pooja & Gifting Pack View Details checkDetails

₹1,900

HOMOKART Gautam Buddha Statue Showpiece Idol Figurine for Feng Sui, Vastu, Home Decor, Office, Diwali, Gifting, Living Room, Bedroom, Study Table -10 View Details checkDetails

ZOROY Luxury Chocolate Club Hamper Gift Box With Assorted Chocolates Dry Fruits Nuts Cookies & Honey For Diwali Corporate Birthday Rakhi Christmas Festive Anniversary wedding Online Gifts Combo Pack View Details checkDetails

₹2,159

Two Moustaches 9 Inches Ethnic Twin Peacock Design Brass Oil Diya with Base, Diyas for Puja, Housewarming Gifts, Diya for Home Decor, Brass Oil Lamp, Diyas for Decoration, Pack of 1 View Details checkDetails

₹2,075

BSB HOME Super Soft Cotton Printed Dohar |AC Blanket| Quilt/Duvet for Double Bed 90x86in, 250 GSM -Value Pack Bulk Bedding Set for Hotels, Hostels, PGs & Wholesale Ideal for Diwali Gifting- Pack of 5 View Details checkDetails

₹2,499

Nestasia Aluminium Urli Set of 2 for Diwali Decor - Decorative Diya Bowl for Floating Flowers and Tea Light Candles - Diwali Decoration Items for Home Decor - Ideal for Gifting (Silver & Gold) View Details checkDetails

₹4,690

Diwali is the perfect time to spread happiness and connect with loved ones through thoughtful gifts. The Amazon Great Indian Festival offers a wide range of Diwali gifting ideas for every budget, from affordable options under 500 to premium selections. Shoppers can explore vibrant home décor, sweets, gadgets, and personal accessories that suit friends, family, and colleagues.

Colourful Diwali gifts arranged beautifully, perfect for sharing joy during the Amazon Great Indian Festival Sale.
Colourful Diwali gifts arranged beautifully, perfect for sharing joy during the Amazon Great Indian Festival Sale.

The festive deals make it easy to plan gifts without stress, while exciting offers on Amazon ensure you get value for money. Shopping early or at the last minute, this Diwali Sale turns gifting into a delightful experience filled with surprises.

Diwali gifting ideas: Kitchen appliances you cannot miss

Looking for practical Diwali gifts under 5000? Amazon offers a range of kitchen appliances that combine utility and style. From hand blenders, coffee makers, and tabletop mixers to electric kettles and gas stoves, these appliances make everyday cooking easier and enjoyable. Perfect for friends or family, they add convenience and festive joy to any kitchen.

Top gifting deals for you

1.

PHILIPS Air Fryer NA120/00
2.

Butterfly Smart Plus 750W Mixer Grinder with 5 Jars
3.

NutriPro Juicer Mixer Grinder - Smoothie Maker - 500 Watts (2 Jars & 1 Blade, Silver) - 2 Year Warranty
4.

Prestige PGMFB 800 Watt Grill Sandwich Toaster withFixed Grill Plates

5.

Pigeon Brewster Coffee Maker, 600 Watt, 5 Cups Drip Coffee maker (Black)
6.

PHILIPS HL1681 Hand Blender |Powerful 300W Motor with Rust free steel arm |Easy single trigger operation |Specially designed blades |Ergonomically designed |Wall bracket for storage, 2year warranty
Diwali gifting ideas under 500

Looking for budget-friendly Diwali gifts? Explore quirky home décor items, personalised keychains, and festive-themed accessories. These thoughtful presents add a touch of celebration without breaking the bank. Perfect for friends, family, or colleagues, these gifts bring joy and warmth to the festive season.

Top gifting deals for you

7.

CORPORATE PORIUM Name Printed Double Wall Stainless Steel Thermo 800ml, Temperature Touch Display Hot & Cold Bottle, Vacuum Insulated Flask Diwali Gift Set with Two Cups (Temp-Vacuum)
8.

Collectable India Return Gift Ganesh Idol on Leaf
9.

Phool Shubh Deepawali Gift Box | Diwali gift Hamper with Dry Fruits, agarbatti, Diyas, Havan Cups, & card.
10.

Klassic Navjyoti 4 Inch Akhand Diya with Borosilicate Shade for Mandir
Diwali gifting ideas under 1000

Elevate your gifting game with Amazon's selection of Diwali gifts under 1000. Explore elegant home décor pieces like brass or silver-plated diyas, traditional puja thalis, and decorative wall hangings that add a touch of tradition to any home. For those with a sweet tooth, gourmet chocolate boxes or dry fruit hampers make for delightful treats. These gifts not only enhance the festive ambience but also show your appreciation in a meaningful way. Whether for close friends, family, or colleagues, these thoughtful presents are sure to bring joy and warmth to their Diwali celebrations.

Top gifting deals for you

11.

THE GIFT STUDIO.COM | Midnight Stash Premium Snack Diwali Hamper | Smoked Almonds, Roasted & Salted Cashews, Cashew Brittle, Chocolate Gift Box | Gourmet Dry Fruit Hamper for Diwali, Corporate Diwali Gifting
12.

Bhimonee Decor | Pure Brass Udupi Nanda Bowl Long Table Diya | 4.25 Inches Big | Brass | Pack of 2 Pieces | Traditional Lighting for Home Decor
13.

Phool Diwali Dhamaka Gift Box | 11 Premium Festive Items | Dry Fruits and Nuts, Playing Cards, Candle,agrabrbatti, diyas, Fun & Traditional Diwali Hamper for Family, Friends & Corporate Gifting
14.

MamaNourish Diwali Gift Hamper - 16 Items | Premium Diwali Gifts for Friends, Family & Corporate | Traditional Diwali Hamper with Grandma's Laddubars & Namkeens | Dryfruit + Coconut Mini bars, Farali Chivda, Patal Poha Chivda, Pearl Diya with Tealight, Roli Chawal in Designer Tray
Diwali gifting ideas under 1500

For a more luxurious touch, consider Amazon's range of Diwali gifts under 1500. Gift hampers featuring a mix of gourmet chocolates, premium dry fruits, and decorative items like brass diyas or designer puja thalis make for an impressive present. These hampers are perfect for close friends, family members, or even clients, offering a blend of traditional and modern elements. The thoughtful combination of treats and décor items ensures that your gift stands out and adds a special touch to the recipient's Diwali celebrations.

Top gifting deals for you

15.

Healthy Treat Royal Treat Diwali Gift Hamper | Diwali's Gift Hampers | Festival Gift | Diwali-Hamper with Healthy Roasted Snacks, Dry Fruits, Greeting Card for Gifting | Wholesome Corporate Gifting
16.

Phool Diwali Dazzle Gift Box 2025 | 13 Premium Festive Items
17.

D'Velas™ Earth & Ember Diwali Gift Set | 2 Scented Bandhani Bowl Candles, 4 Handpainted Matki Diyas & 4 Scented Diyas | Festive Decor & Gifting | Clean Wax | Premium Fragrance | Pooja Ready
18.

OH CHA - Ikigai Tea Gift Set | 6 Flavors of Herbal & Green Tea | Luxury Gift Box for Wellness, & Mindfulness | Diwali Gift Hamper | Perfect for Corporate Gifting, Wedding, Anniversaries | Festive Celebrations Box
Diwali gifting ideas under 2000

Make a grand gesture this Diwali with gifts under 2000. Amazon offers a variety of options, including premium gift hampers that feature a curated selection of gourmet treats, luxury chocolates, and elegant home décor items. Items like designer brass diyas, silver-plated puja thalis, and decorative showpieces add a touch of sophistication. These gifts are ideal for close family members, friends, or corporate clients, conveying your best wishes grandly and thoughtfully. The combination of luxury and tradition ensures that your gift leaves a lasting impression.

Top gifting deals for you

19.

INDIAN ART VILLA Pure Copper Drinkware Gift Set – Embossed Design with 1 Bottle (900 ML) & 2 Glasses (300 ML) in a Blue Box – Gifting Item for Diwali, Weddings, and Festive Occasions
20.

Two Moustaches Gemstone Work Ethnic Carved Peacock Design Brass Diya with Bell , Brass Antique Oil Lamp, Diyas for Home , Size - 8 Inches , Standard , Pack of 1
21.

Frizka Happy Diwali Gift Box 2025 | Premium Festival Hamper with Incense, Diyas, Decorative Lights Laxmi Ganpati Murti, Decor & Candles | Diwali Pooja & Gifting Pack
22.

HOMOKART Gautam Buddha Statue Showpiece Idol Figurine for Feng Sui, Vastu, Home Decor, Office, Diwali, Gifting, Living Room, Bedroom, Study Table -10
Diwali gifting ideas under 5000

For those looking to make a significant impact, Amazon's selection of Diwali gifts under 5000 offers luxurious hampers and high-end décor items. These premium gift sets often include a mix of gourmet chocolates, exotic dry fruits, premium teas, and elegant home décor pieces like designer diyas or brass idols. Such lavish gifts are perfect for close family members, esteemed clients, or as a special treat for oneself. The thoughtful combination of luxury items ensures that your Diwali celebrations are memorable and filled with joy.

Top gifting deals for you

23.

ZOROY Luxury Chocolate Club Hamper Gift Box With Assorted Chocolates Dry Fruits Nuts Cookies & Honey For Diwali Corporate Birthday Rakhi Christmas Festive Anniversary wedding Online Gifts Combo Pack
24.

Two Moustaches 9 Inches Ethnic Twin Peacock Design Brass Oil Diya with Base, Diyas for Puja, Housewarming Gifts, Diya for Home Decor, Brass Oil Lamp, Diyas for Decoration, Pack of 1
25.

BSB HOME Super Soft Cotton Printed Dohar |AC Blanket| Quilt/Duvet for Double Bed 90x86in, 250 GSM -Value Pack Bulk Bedding Set for Hotels, Hostels, PGs & Wholesale Ideal for Diwali Gifting- Pack of 5
26.

Nestasia Aluminium Urli Set of 2 for Diwali Decor - Decorative Diya Bowl for Floating Flowers and Tea Light Candles - Diwali Decoration Items for Home Decor - Ideal for Gifting (Silver & Gold)
  • What are some budget-friendly Diwali gifts under 500?

    You can choose decorative diyas, personalised keychains, scented candles, or small festive accessories that bring joy without overspending.

  • Which gifts are ideal for close family under 1500?

    Premium gift hampers with gourmet chocolates, dry fruits, and decorative items make thoughtful and festive presents.

  • Can I gift kitchen appliances this Diwali?

    Yes, appliances like hand blenders, coffee makers, electric kettles, and tabletop mixers under 5000 are practical and festive options.

  • Are Diwali gifts available on Amazon during sales?

    Absolutely. Amazon Diwali Sale and Amazon Diwali Sale 2025 feature a wide range of gifting ideas for every budget.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, concerning the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
