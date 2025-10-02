Search
Thu, Oct 02, 2025
10 long-lasting men’s perfumes that keep you smelling fresh all day; Grab your favourite now

ByShweta Pandey
Published on: Oct 02, 2025 04:00 pm IST

Are you looking to buy a long-lasting and best smelling perfume? Here are our top 10 picks for you.

Davidoff Coolwater Man Intense View Details checkDetails

Bentley For Men Intense Eau De Parfum - 100Ml (For Men, Oriental, Liquid) View Details checkDetails

₹4,549

Calvin Klein Eternity EDT Spray for Men, 100ml View Details checkDetails

₹5,056.99

HUGO BOSS Amber Wood Bottled Liquid Parfum For Men 100 Ml View Details checkDetails

₹6,750

POLICE To Be Born To Shine - 125ml (For Men) View Details checkDetails

₹2,456

Wild Stone Ultra Sensual Long Lasting Perfume for Men, 100ml, A Sensory Treat for Casual Encounters, Aromatic Blend of Masculine Fragrances View Details checkDetails

₹285

Skinn By Titan | Raw Perfume - 50 Ml | Perfume For Man | Gift for Men | Premium Fragrance | Grooming Essentials | Long Lasting Smell for Men |Fresh, Woody, Spicy | Eau De Parfum View Details checkDetails

₹1,496

Dolce & Gabbana The One By, Mens Edp Wood Spray, 1.6 Ounce View Details checkDetails

₹12,500

Mercedes-Benz Intense Eau De Toilette for Men, 120ml View Details checkDetails

₹5,516

Salvatore Ferragamo F Pour Homme Eau De Toilette Spray - 100 Ml - For Men - Lavender View Details checkDetails

₹4,615

Perfumes are not just a bottle of aroma, they are your signature style. The kind of perfume you're wearing tells a lot about your overall personality. Be it a woody and musky notes for a long-lasting impression, or a citrus note that exudes energy, every fragrance elevates your style and personality. From every day, work wear, to those special date nights, there is a perfume for almost everyone and every occasion.

Top 10 perfume for men that are long-lasting(Pexels)

So, as the festive season is here, how about buying a bottle of best smelling perfumes? We have created this rundown with the top 8 perfumes for men:

1.

Davidoff Coolwater Man Intense
Davidoff Coolwater Man Intense energizes your senses with a bold aquatic fragrance blended with amber and exotic notes. Designed for men who seek freshness and power, this perfume delivers long-lasting intensity that keeps you confident all day. Perfect for evening wear, it reflects strength, masculinity, and a refreshing charm that defines modern sophistication.

2.

Bentley For Men Intense Eau De Parfum - 100Ml (For Men, Oriental, Liquid)
Bentley For Men Intense Eau De Parfum captivates with warm spices, leather, and woody accords, creating a luxurious masculine aura. Crafted for confident gentlemen, this fragrance radiates elegance, strength, and sophistication. Its long-lasting intensity makes it perfect for formal evenings and special occasions, leaving a powerful trail that reflects refined taste and classic charm.

3.

Calvin Klein Eternity EDT Spray for Men, 100ml
Calvin Klein Eternity EDT Spray for Men embodies timeless elegance with fresh citrus, lavender, and warm woody undertones. Ideal for daily wear, this fragrance balances modern freshness with classic sophistication. It projects confidence and charm, making it perfect for men who want to leave a lasting impression with a clean, masculine, and refreshing aroma.

4.

HUGO BOSS Amber Wood Bottled Liquid Parfum For Men 100 Ml
HUGO BOSS Amber Wood Bottled Liquid Parfum surrounds you with a deep, woody fragrance enriched with amber’s warmth and elegance. Designed for men who appreciate bold sophistication, this long-lasting parfum enhances confidence and charisma. Perfect for both office and evening occasions, it reflects masculine power and refined charm with a modern yet timeless allure.

5.

POLICE To Be Born To Shine - 125ml (For Men)
POLICE To Be Born To Shine exudes confidence and individuality with its vibrant blend of fruity, spicy, and woody accords. Crafted for bold men who want to stand out, this long-lasting fragrance delivers energy and freshness all day. Its distinctive bottle design mirrors its strong personality, making it perfect for parties and casual outings.

6.

Wild Stone Ultra Sensual Long Lasting Perfume for Men, 100ml, A Sensory Treat for Casual Encounters, Aromatic Blend of Masculine Fragrances
Wild Stone Ultra Sensual Long Lasting Perfume add magnetic charm with its captivating blend of spicy, musky, and woody notes. Perfect for romantic evenings and special occasions, this fragrance intensifies your confidence and appeal. Designed to last, it ensures you stay fresh and unforgettable wherever you go, making it a favourite for modern men.

7.

Skinn By Titan | Raw Perfume - 50 Ml | Perfume For Man | Gift for Men | Premium Fragrance | Grooming Essentials | Long Lasting Smell for Men |Fresh, Woody, Spicy | Eau De Parfum
Skinn By Titan Raw, Long Lasting EDP refreshes your spirit with crisp citrus top notes blended with woody undertones. Designed for today’s confident man, it creates a perfect balance of freshness and strength. Ideal for daily wear, this fragrance keeps you energized, stylish, and noticeable with its long-lasting composition that truly defines raw masculinity.

8.

Dolce & Gabbana The One By, Men's Edp Wood Spray, 1.6 Ounce
Dolce & Gabbana The One for Men Wood Spray embodies refined masculinity with warm tobacco, spices, and sensual woody accords. Crafted for men who embrace elegance, this fragrance projects strength and sophistication. Perfect for evenings and formal events, it delivers long-lasting depth and charm, making every impression unforgettable with its luxurious and powerful presence.

9.

Mercedes-Benz Intense Eau De Toilette for Men, 120ml
Mercedes-Benz Intense Eau De Toilette combines fresh citrus, violet leaf, and spicy notes with a woody base, creating an elegant masculine fragrance. Designed for modern men, it delivers intensity, confidence, and sophistication. Ideal for office and evening wear, this long-lasting scent reflects class, style, and the powerful identity associated with the luxury Mercedes-Benz brand.

10.

Salvatore Ferragamo F Pour Homme Eau De Toilette Spray - 100 Ml - For Men - Lavender
Salvatore Ferragamo F Pour Homme EDT Spray embodies Italian sophistication with crisp apple, lavender, and spicy black pepper blended with a woody base. Crafted for stylish men, this fragrance enhances charm and confidence. Perfect for day and night, it offers long-lasting freshness and elegance, ensuring you leave a memorable impression wherever you go.

Similar articles for you

 

Amazon Great Indian Festival begin soon: Get up to 50% on perfume, makeup, and sunglasses

Top 8 perfume for women under 500: Best smelling picks for all the Divas out there

Top 8 spray perfumes for men and women that elevate your mood and confidence instantly

 

  • How long does men’s perfume usually last?

    It depends on the concentration. Perfumes last the longest, followed by EDPs and EDTs. On average, men’s perfumes can last anywhere between 3 and 12 hours depending on the quality, concentration, and your skin type.

  • Can I wear men’s perfume daily?

    Yes, you can wear it daily. For office or casual use, choose lighter, subtle scents like fresh, aquatic, or citrus perfumes. For evening, parties, or dates, opt for stronger, woody, spicy, or oriental notes.

  • How should I store my perfume to keep it fresh?

    Keep perfumes in a cool, dark place, away from direct sunlight and heat. Avoid storing them in bathrooms where temperature changes are frequent.

  • How many sprays of perfume should I use?

    Usually, 3–4 sprays are enough. Avoid over-spraying as perfumes should complement, not overwhelm.

  • Can women wear men’s perfumes?

    Yes. Fragrances don’t have gender limitations. Many women enjoy men’s perfumes because of their woody, musky, and fresh tones.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
