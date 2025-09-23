Search
Tue, Sept 23, 2025
Amazon Great Indian Festival is LIVE for Prime Members: Top 8 A-line kurtis at up to 80% off

BySamarpita Yashaswini
Published on: Sept 23, 2025 09:00 am IST

Amazon Great Indian Festival Sale is LIVE for Prime members! Shop the Top 8 A-line kurtis, from chikankari to silk blends at up to 80% off this festive season.

Ada Women Cotton Regular Lucknowi Hand Embroidered Chikankari A-Line Grey Top Tunic Kurti A911315 (4XL) View Details checkDetails

QAZMI Cotton Womens Fiza Kashmiri A-Line Black Short Regular Fit Kurti_Large View Details checkDetails

The festive season is here, and so is the Amazon Great Indian Festival Sale 2025! For Prime members, the sale is already live, offering exclusive early access to the best discounts across ethnic wear. Among the many categories, A-line kurtis are trending big this year. Their flattering silhouette, versatile designs, and festive appeal make them perfect for Navratri, Diwali, weddings, and even casual wear.

Amazon Great Indian Festival Sale is LIVE for Prime members! Shop the Top 8 A-line kurtis—from chikankari to silk blends—at up to 80% off this festive season.
Here’s a handpicked list of the Top 8 A-line kurtis you can shop right now, ranging from traditional chikankari work to modern silk blends.

Top 8 A-line kurtis at up to 80% off on Amazon Great Indian Festival Sale:

1.

Ada Women’s Hand Embroidered Chikankari Cotton A-Line Kurti
Ada is known for reviving the timeless beauty of Lucknowi chikankari, and this hand-embroidered cotton kurti is no exception. The delicate embroidery on soft cotton fabric makes it both festive and breathable, ideal for long celebrations. The A-line cut adds flow and grace, making it a great choice for pairing with churidars, leggings, or palazzos. If you want something elegant and traditional, this kurti is a must-buy.

2.

Myx Women’s Cotton Printed A-line Short Kurti (Geometric)
For women who love a fusion of comfort and contemporary design, this Myx cotton printed A-line kurti is perfect. The geometric prints add a youthful charm, while the breathable cotton fabric makes it great for all-day wear. Being a short kurti, it pairs beautifully with jeans, jeggings, or even skirts, perfect for casual outings as well as festive get-togethers.

3.

Libas Women's Cotton Blend Woven Design A-Line Kurti

This Libas kurti blends ethnic tradition with modern weaving patterns. The cotton-blend fabric ensures comfort, while the woven detailing adds sophistication. The A-line silhouette makes it flattering for all body types, and you can style it with statement earrings and a pair of straight pants for a festive yet chic look.

4.

QAZMI Women's Fiza Kashmiri A-Line Short Kurti
QAZMI brings a piece of Kashmiri heritage with this embroidered short kurti. Designed in an A-line fit, it celebrates intricate Kashmiri craftsmanship on a comfortable base. Ideal for semi-festive occasions, you can wear it with jeans for a smart Indo-Western look or pair it with traditional palazzos for a more ethnic vibe. A perfect option for women who love regional craft-inspired fashion.

5.

Libas Women's Cotton Regular Fit Printed A-Line Kurti
Printed kurtis are always a festive favourite, and this cotton A-line kurti from Libas is designed for comfort and everyday elegance. The lightweight fabric makes it great for day-long festivities, while the printed design adds freshness and charm. You can dress it up with jhumkas and sandals or keep it simple for office or college wear.

6.

Libas Women's Silk Blend Regular Fit Woven Design A-Line Kurti
Nothing says festive like a silk blend kurti, and this one from Libas is a head-turner. The woven design on silk blend fabric gives it a subtle sheen that’s perfect for Navratri or Diwali evenings. The A-line silhouette ensures a graceful fall, and you can pair it with contrasting churidars and heels for a polished festive look.

7.

Libas Women's Silk Blend Floral A-Line Kurti
Florals never go out of style, and this Libas silk-blend floral kurti brings them alive with an elegant twist. The A-line cut, combined with floral detailing on a lustrous base, makes it both trendy and traditional. Pair it with leggings for a simple look, or add a dupatta for a more festive ensemble.

8.

Libas Women's Silk Blend Regular Fit Printed A-Line Kurti
This printed A-line kurti is perfect for women who want something lightweight yet festive-ready. The silk-blend material ensures a touch of luxury, while the prints keep it vibrant and modern. Its versatility makes it suitable for office festive parties, casual poojas, and family gatherings.

  • What is an A-line kurti?

    An A-line kurti is fitted at the top and flares out gently towards the hem, forming an “A” shape. It’s flattering for most body shapes.

  • How should I style short A-line kurtis?

    Short A-line kurtis pair well with jeans, jeggings, and skirts for a casual Indo-Western look.

  • Which fabrics are best for festive A-line kurtis?

    Cotton for comfort, silk blends for luxury, and georgette or rayon for flowy elegance.

  • Can I wear A-line kurtis for formal occasions?

    Yes! A-line kurtis in silk blends or embroidered fabrics are perfect for festive and formal events like poojas, weddings, or office parties.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, concerning the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
