Amazon Great Indian Festival Sale 2025 is LIVE : Kurta pant sets at up to 80% off

Amazon Brand - Myx Womens Embroidered Anarkali Kurta Pant Set with Organza Dupatta | Viscose,Rayon | A-line fit (AW24-MYX-SKD-VN-03_Off-White_L) View Details ₹1,599

Amazon Brand - Myx Womens Embroidered Anarkali Kurta Pant Set with Organza Dupatta | Viscose,Rayon | A-line fit (AW24-MYX-SKD-VN-04_Teal Blue_XS) View Details ₹1,599

Amazon Brand - Myx Womens Embroidered Anarkali Kurta Pant Set with Organza Dupatta | Viscose,Rayon | A-line fit (AW24-MYX-SKD-VN-03_Off-White_L) View Details ₹1,599

Nermosa Women Printed Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta (in, Alpha, M, Purple) View Details ₹799

Nermosa Women Printed Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta View Details

Nermosa Women Printed Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta (in, Alpha, XL, Purple) View Details ₹799

GoSriKi Womens Silk Blend Straight Embroidered Kurta with Pant & Dupatta (MANUSHI BEGANI-GS_XL_Begani_X-Large) View Details ₹765

GoSriKi Womens Georgette Anarkali Solid Kurta with Pant & Dupatta (SADE Pink-GS_S_Pink_Small) View Details ₹799

GoSriKi Womens Chanderi Anarkali Printed Kurta with Pant & Dupatta (Shastra Cram-GS_M_Cream_Medium) View Details ₹1,039

KLOSIA Women Printed Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta (in, Alpha, L, Rust) View Details ₹799

KLOSIA Women Printed Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta View Details

KLOSIA Women Embroidery Solid Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta (in, Alpha, S, Green) View Details ₹799

ANNI DESIGNER Womens Rayon Viscose Straight Embroidered Kurta with Pant & Dupatta (BAGICHA RANI-VKS03_S_Pink_Small) View Details ₹589

ANNI DESIGNER Womens Rayon Viscose Anarkali Printed Kurta with Pant & Dupatta (Hamlet Orange_L_Orange_Large) View Details ₹754

ANNI DESIGNER Womens Rayon Viscose A-Line Printed Kurta with Palazzo (SURAI White_S_White_Small) View Details ₹469

INDO ERA Womens Magenta Liva Embroidered Straight Kurta & Pant with Dupatta Set (RRRRR9569_X-Small) View Details ₹1,499

INDO ERA Womens Off White Pure Cotton Embroidered Anarkali Kurta & Pant with Dupatta Set (IESTR9873_XX-Large) View Details ₹1,749