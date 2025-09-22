Search
Tue, Sept 23, 2025
New Delhi oC

Amazon Great Indian Festival Sale 2025 is LIVE : Kurta pant sets at up to 80% off

BySamarpita Yashaswini
Published on: Sept 22, 2025 11:59 pm IST

Shop the Amazon Great Indian Festival! Get up to 80% off on festive kurta pant sets from Myx, GoSriKi, Nermosa & more. Perfect for weddings & celebrations.

Our Pick

FAQs

Our Picks

Product Rating Price

Amazon Brand - Myx Womens Embroidered Anarkali Kurta Pant Set with Organza Dupatta | Viscose,Rayon | A-line fit (AW24-MYX-SKD-VN-03_Off-White_L) View Details checkDetails

₹1,599

amazonLogo
GET THIS

Amazon Brand - Myx Womens Embroidered Anarkali Kurta Pant Set with Organza Dupatta | Viscose,Rayon | A-line fit (AW24-MYX-SKD-VN-04_Teal Blue_XS) View Details checkDetails

₹1,599

amazonLogo
GET THIS

Amazon Brand - Myx Womens Embroidered Anarkali Kurta Pant Set with Organza Dupatta | Viscose,Rayon | A-line fit (AW24-MYX-SKD-VN-03_Off-White_L) View Details checkDetails

₹1,599

amazonLogo
GET THIS

Nermosa Women Printed Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta (in, Alpha, M, Purple) View Details checkDetails

₹799

amazonLogo
GET THIS

Nermosa Women Printed Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta View Details checkDetails

amazonLogo
GET THIS

Nermosa Women Printed Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta (in, Alpha, XL, Purple) View Details checkDetails

₹799

amazonLogo
GET THIS

GoSriKi Womens Silk Blend Straight Embroidered Kurta with Pant & Dupatta (MANUSHI BEGANI-GS_XL_Begani_X-Large) View Details checkDetails

₹765

amazonLogo
GET THIS

GoSriKi Womens Georgette Anarkali Solid Kurta with Pant & Dupatta (SADE Pink-GS_S_Pink_Small) View Details checkDetails

₹799

amazonLogo
GET THIS

GoSriKi Womens Chanderi Anarkali Printed Kurta with Pant & Dupatta (Shastra Cram-GS_M_Cream_Medium) View Details checkDetails

₹1,039

amazonLogo
GET THIS

KLOSIA Women Printed Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta (in, Alpha, L, Rust) View Details checkDetails

₹799

amazonLogo
GET THIS

KLOSIA Women Printed Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta View Details checkDetails

amazonLogo
GET THIS

KLOSIA Women Embroidery Solid Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta (in, Alpha, S, Green) View Details checkDetails

₹799

amazonLogo
GET THIS

ANNI DESIGNER Womens Rayon Viscose Straight Embroidered Kurta with Pant & Dupatta (BAGICHA RANI-VKS03_S_Pink_Small) View Details checkDetails

₹589

amazonLogo
GET THIS

ANNI DESIGNER Womens Rayon Viscose Anarkali Printed Kurta with Pant & Dupatta (Hamlet Orange_L_Orange_Large) View Details checkDetails

₹754

amazonLogo
GET THIS

ANNI DESIGNER Womens Rayon Viscose A-Line Printed Kurta with Palazzo (SURAI White_S_White_Small) View Details checkDetails

₹469

amazonLogo
GET THIS

INDO ERA Womens Magenta Liva Embroidered Straight Kurta & Pant with Dupatta Set (RRRRR9569_X-Small) View Details checkDetails

₹1,499

amazonLogo
GET THIS

INDO ERA Womens Off White Pure Cotton Embroidered Anarkali Kurta & Pant with Dupatta Set (IESTR9873_XX-Large) View Details checkDetails

₹1,749

amazonLogo
GET THIS

INDO ERA Womens Linen Off White Printed Straight Kurta Pant Dupatta Set (KH9OW7981_Large) View Details checkDetails

₹1,749

amazonLogo
GET THIS
View More Products view more product right image

The Amazon Great Indian Festival is LIVE and it’s time to give your wardrobe a festive refresh. If you’re looking for outfits that combine tradition, elegance, and comfort, kurta pant sets are the ultimate choice. From embroidered Anarkalis to straight-fit styles, these sets come with dupattas that add the final festive touch. With discounts of up to 80% off, you can now shop your favourite brands without breaking the bank.

Amazon Great Indian Festival Sale 2025 is LIVE : Kurta pant sets at up to 80% off
Amazon Great Indian Festival Sale 2025 is LIVE : Kurta pant sets at up to 80% off

Top kurta pant set brands at up to 80% off:

Amazon Brand – Myx

Known for its youthful and contemporary designs, Amazon Brand – Myx brings lightweight fabrics like viscose and rayon, paired with intricate embroidery. The organza dupattas included in these sets add a dreamy flair, making them ideal for festive events and family gatherings.

1.

Amazon Brand - Myx Women's Embroidered Anarkali Kurta Pant Set with Organza Dupatta | Viscose, Rayon | A-line fit
Loading Suggestions...

2.

Amazon Brand - Myx Women's Embroidered Anarkali Kurta Pant Set with Organza Dupatta | Viscose, Rayon | A-line fit
Loading Suggestions...

3.

Amazon Brand - Myx Women's Embroidered Anarkali Kurta Pant Set with Organza Dupatta | Viscose, Rayon | A-line fit

Loading Suggestions...

Nermosa

For a blend of elegance and simplicity, Nermosa offers printed Anarkali kurta pant sets with dupattas that radiate festive charm. Their lightweight fabrics and chic prints make them comfortable for long celebrations while keeping you stylish all day.

4.

Nermosa Women Printed Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta
Loading Suggestions...

5.

Nermosa Women Printed Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta
Loading Suggestions...

6.

Nermosa Women Printed Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta
Loading Suggestions...

GoSriKi

A name associated with festive grandeur, GoSriKi specialises in silk blends, georgette, and Chanderi cotton. Their kurta pant sets showcase exquisite embroidery and regal designs that are perfect for weddings, pujas, and festive evenings.

7.

GoSriKi Women's Silk Blend Straight Embroidered Kurta with Pant & Dupatta
Loading Suggestions...

8.

GoSriKi Women's Georgette Anarkali Kurta Set with Dupatta | Elegant Pink Ethnic Dress
Loading Suggestions...

9.

GoSriKi Women's Elegant Chanderi Cotton Embroidered Anarkali Kurta Set with Dupatta –

Loading Suggestions...

Klosia

Klosia is all about versatile designs that balance traditional charm with contemporary flair. Be it embroidered or printed, their Anarkali sets bring festive sophistication to every occasion.

10.

KLOSIA Women Rayon Printed Anarkali Kurta Set with Dupatta

Loading Suggestions...

11.

KLOSIA Women Printed Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta
Loading Suggestions...

12.

KLOSIA Women Embroidery Solid Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta

Loading Suggestions...

Anni Designer

With a focus on hand embroidery and elegant fabrics, Anni Designer curates festive wear that blends tradition with modern sensibilities. Their cotton and rayon kurta pant sets are versatile enough for both weddings and casual festivities.

13.

ANNI DESIGNER Women's Pure Cotton Kurta Plazzo Dupatta Set | Hand Embroidered Neck Design
Loading Suggestions...

14.

ANNI DESIGNER Women's Rayon Viscose Anarkali Printed Kurta with Pant & Dupatta
Loading Suggestions...

15.

ANNI DESIGNER Women's Ethnic Co-Ord Set | Kurta Pant Set | Stylish Cotton Suit Set
Loading Suggestions...

Indo Era

For timeless elegance, Indo Era delivers ethnic wear crafted from premium fabrics like cotton, linen, and Liva blends. Their printed and embroidered sets are chic, minimal, and perfect for those who prefer understated festive fashion.

16.

INDO ERA Women's Liva Cotton Blend Embroidered Straight Kurti Pant and Dupatta Set

Loading Suggestions...

17.

INDO ERA Women's Cotton Kurta and Pant with Dupatta Set
Loading Suggestions...

18.

INDO ERA Women's Linen Printed Straight Kurta and Pant with Dupatta Set
Loading Suggestions...

The Amazon Great Indian Festival brings the perfect opportunity to revamp your festive wardrobe with kurta pant sets from leading brands. So if you prefer embroidered grandeur, printed elegance, or chic minimalism, there’s a style for everyone and at discounts of up to 80%, it’s the best time to shop!

Similar stories for you:

8 Cotton short kurtis for women: Stylish, comfy & perfect for every occasion

Amazon Great Indian Festival starts soon: 10 printed kurta sets at up to 80% off

5 Elegant threadwork kurta sets to shop now: Best picks for this festive season

  • Are these kurta pant sets suitable for festive occasions like weddings or Diwali?

    Yes, most of these sets feature embroidery, Anarkali flares, and dupattas, making them perfect for festive occasions and celebrations.

  • How much discount is available during the Amazon Great Indian Festival?

    You can grab up to 80% off on kurta pant sets across brands like Myx, GoSriKi, Nermosa, Anni Designer, Indo Era, and more.

  • Do these kurta pant sets come with dupattas?

    Yes, almost all the sets listed come with matching dupattas that complete the festive look.

  • What fabrics are available in these sets?

    The collection includes silk blends, rayon, cotton, georgette, linen, and Liva fabrics for comfort and style

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Catch every big hit, every wicket with Crick-it, a one stop destination for Live Scores, Match Stats, Quizzes, Polls & much more. Explore now!.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
Catch every big hit, every wicket with Crick-it, a one stop destination for Live Scores, Match Stats, Quizzes, Polls & much more. Explore now!.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
News / Lifestyle / Fashion / Amazon Great Indian Festival Sale 2025 is LIVE : Kurta pant sets at up to 80% off
SHARE THIS ARTICLE ON
SHARE
Copy

Join Hindustan Times

Create free account and unlock exciting features like

Newsletters, Alerts and Recommendations Get personalised news and exciting deals Bookmark the stories you want to read later
Already have an account? Sign In
  • mint-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icons
  • slurrp-icon
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telegu
  • ht-marathi
  • Instore Radio - FAB Play
  • vc-circle
  • tech-circle
  • vcc-edge
  • edge-insights
Copyright © 2025 HT Digital Streams Limited. All Rights Reserved.
Story Saved
Live Score
Edit Profile
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
crown-icon
Subscribe Now!
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Follow Us On