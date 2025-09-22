Amazon Great Indian Festival Sale is LIVE for Prime Members: Price drop on Skechers shoes; Top 8 picks
Published on: Sept 22, 2025 05:00 pm IST
Amazon Great Indian Festival Sale is LIVE! Grab Skechers shoes at unbeatable prices; running, walking & casual sneakers designed for comfort & style.
Our Pick
FAQs
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
|
Skechers Mens DLux Trekker Casual Shoes Vegan Air-Cooled Memory Foam Cushioned Comfort Insole Olive/Multi - 8 UK (237565) View Details
|
₹4,159
|
|
|
View Details
|
|
|
|
Skechers Mens Summits - Brisbane Black Sneaker - 8 UK (9 US) (232057ID-BBK) View Details
|
₹2,045
|
|
|
Skechers-Mens Casual Shoes-Modern COOL-894217ID-BBK-9 View Details
|
₹1,949
|
|
|
Skechers Mens Sneakers-TERRENEX-894147-CCLM-10, Grey View Details
|
₹2,279
|
|
|
Skechers Mens DLUX Walker - Scrambler Off White Casual Sneakers View Details
|
₹3,119
|
|
|
Skechers Mens GO Walk 6 Gray Walking Shoe - 9 UK (216623) View Details
|
₹3,824
|
|
|
Skechers DLux Fitness - Roam Free Lace Up Shoes for Men - Air-Cooled Memory Foam Cushioned Insole Well Cushioned Athletic Midsole Mesh & Synthetic Upper Fitness Shoes Black, 8 UK View Details
|
₹3,299
|
|
View More Products