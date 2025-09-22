Search
Mon, Sept 22, 2025
New Delhi oC

Amazon Great Indian Festival Sale is LIVE for Prime Members: Price drop on Skechers shoes; Top 8 picks

BySamarpita Yashaswini
Published on: Sept 22, 2025 05:00 pm IST

Amazon Great Indian Festival Sale is LIVE! Grab Skechers shoes at unbeatable prices; running, walking & casual sneakers designed for comfort & style.

Our Pick

FAQs

Our Picks

Product Rating Price

Skechers Mens DLux Trekker Casual Shoes Vegan Air-Cooled Memory Foam Cushioned Comfort Insole Olive/Multi - 8 UK (237565) View Details checkDetails

₹4,159

amazonLogo
GET THIS

View Details checkDetails

amazonLogo
GET THIS

Skechers Mens Summits - Brisbane Black Sneaker - 8 UK (9 US) (232057ID-BBK) View Details checkDetails

₹2,045

amazonLogo
GET THIS

Skechers-Mens Casual Shoes-Modern COOL-894217ID-BBK-9 View Details checkDetails

₹1,949

amazonLogo
GET THIS

Skechers Mens Sneakers-TERRENEX-894147-CCLM-10, Grey View Details checkDetails

₹2,279

amazonLogo
GET THIS

Skechers Mens DLUX Walker - Scrambler Off White Casual Sneakers View Details checkDetails

₹3,119

amazonLogo
GET THIS

Skechers Mens GO Walk 6 Gray Walking Shoe - 9 UK (216623) View Details checkDetails

₹3,824

amazonLogo
GET THIS

Skechers DLux Fitness - Roam Free Lace Up Shoes for Men - Air-Cooled Memory Foam Cushioned Insole Well Cushioned Athletic Midsole Mesh & Synthetic Upper Fitness Shoes Black, 8 UK View Details checkDetails

₹3,299

amazonLogo
GET THIS
View More Products view more product right image

The wait is over! The Amazon Great Indian Festival Sale 2025 is now live for Prime members, and if you’ve been planning to upgrade your footwear game, this is the perfect time. Skechers shoes; famous for their comfort, durability, and sporty style are now available at up to 80% off discount. So if you need everyday sneakers, running shoes, or walking shoes, this sale has you covered. Here are the top Skechers picks you can grab today.

Amazon Great Indian Festival Sale is LIVE for Prime Members: Price drop on Skechers shoes; Top 8 picks
Amazon Great Indian Festival Sale is LIVE for Prime Members: Price drop on Skechers shoes; Top 8 picks

Top 8 Skechers shoes at up to 80% off on Amazon Great Indian Festival:

1.

Skechers Men Lace Up Shoes
Loading Suggestions...

A reliable everyday essential, these lace-up shoes are designed to strike the perfect balance between casual style and daily comfort. The breathable mesh upper allows ventilation even on warmer days, while the cushioned insole gives your feet all-day support. Lightweight and durable, they can easily transition from office casuals to weekend outings. If you want a fuss-free, versatile pair of Skechers, this is the one to go for.

2.

Skechers Men Go Run Consistent Ambition Running Shoe
Loading Suggestions...

Built for runners, the Go Run Consistent Ambition series brings superior performance at an unbeatable price. Featuring a responsive midsole, flexible outsole, and breathable mesh panels, these shoes are perfect for jogging, running, or even high-intensity workouts. The lightweight construction reduces fatigue, while the grip ensures a secure stride on multiple surfaces. A must-have for men who want to boost their running experience.

3.

Skechers Men Summits Brisbane Sneakers
Loading Suggestions...

A sporty yet casual sneaker that offers slip-on convenience, the Summits Brisbane is made for men who are always on the go. With bungee lace styling, you don’t need to fuss over tying and untying laces—just slip them on and you’re good to go. The memory foam cushioning ensures ultimate comfort, while the flexible rubber outsole provides excellent traction. Great for gym sessions, walks, or casual hangouts.

4.

Skechers Men Sneaker Shoes
Loading Suggestions...

These classic sneakers bring timeless appeal to modern comfort. The minimal design allows you to style them with almost anything—be it jeans, chinos, or joggers. The cushioned insole provides long-lasting comfort, and the sturdy outsole makes them a dependable option for everyday wear. If you love sneakers that combine style, durability, and versatility, this pair is a no-brainer.

5.

Skechers Men Terrenex Sneakers
Loading Suggestions...

Rugged yet stylish, the Terrenex sneakers are designed for men who love shoes with an adventurous edge. The thicker outsole and durable design make them ideal for light outdoor activities, city strolls, or even travel. With breathable uppers and cushioned interiors, they keep your feet comfortable while giving your outfit a bold, fashionable twist.

6.

Skechers Men D'Lux Walker Scrambler Walking Shoes
Loading Suggestions...

If long walks are a part of your daily routine, these shoes are built for you. The D’Lux Walker Scrambler is engineered with extra cushioning, arch support, and breathable fabric making them a dream to wear for hours on end. Perfect for travellers, fitness walkers, or professionals who spend a lot of time on their feet, these shoes deliver premium comfort and durability.

7.

Skechers Men’s Go Walk 6 Walking Shoe
Loading Suggestions...

One of Skechers’ most iconic collections, the Go Walk series has won fans worldwide. The Go Walk 6 offers lightweight design, flexible movement, and superior cushioning. Whether you’re going for morning walks, running errands, or travelling, these shoes provide unbeatable ease and comfort. If you want Skechers’ innovation at its finest, this is the pair to grab during the sale.

8.

Skechers Men D'Lux Fitness Roam Free Sneakers
Loading Suggestions...

A perfect blend of athletic performance and lifestyle style, these sneakers stand out with their thick cushioned sole and breathable upper material. Designed for all-day wear, they are ideal for fitness enthusiasts as well as men who want to stay comfortable while keeping their fashion game strong. A versatile pick that works for the gym, travel, and casual day-outs alike.

Similar stories for you:

Amazon Great Indian Festival Sale 2025: Over 70% off on treadmills for fitness

5 pure cotton white men’s shirts you can stylishly pair with jeans, chinos or trousers for versatile everyday dressing

Chaniya Choli for Navratri: Top picks for Dandiya Night on Great Indian Festival

  • Are Skechers shoes good for long walks?

    Yes, Skechers walking shoes like the Go Walk 6 and D’Lux Walker Scrambler are specifically designed with cushioning and arch support for long walks.

  • Are Skechers shoes durable for daily wear?

    Yes, Skechers are known for their durability. Options like the Lace-Up and Terrenex sneakers are excellent for everyday use.

  • How do I choose the right size in Skechers?

    Skechers generally follow standard sizing. However, it’s always best to check the size chart on the product page before purchasing.

  • Can I wear Skechers sneakers for workouts?

    Absolutely! Models like the Go Run Consistent Ambition and Summits Brisbane are engineered for fitness activities, providing flexibility and grip.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, concerning the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Catch every big hit, every wicket with Crick-it, a one stop destination for Live Scores, Match Stats, Quizzes, Polls & much more. Explore now!.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
Catch every big hit, every wicket with Crick-it, a one stop destination for Live Scores, Match Stats, Quizzes, Polls & much more. Explore now!.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
News / Lifestyle / Fashion / Amazon Great Indian Festival Sale is LIVE for Prime Members: Price drop on Skechers shoes; Top 8 picks
SHARE THIS ARTICLE ON
SHARE
Copy

Join Hindustan Times

Create free account and unlock exciting features like

Newsletters, Alerts and Recommendations Get personalised news and exciting deals Bookmark the stories you want to read later
Already have an account? Sign In
  • mint-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icons
  • slurrp-icon
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telegu
  • ht-marathi
  • Instore Radio - FAB Play
  • vc-circle
  • tech-circle
  • vcc-edge
  • edge-insights
Copyright © 2025 HT Digital Streams Limited. All Rights Reserved.
Story Saved
Live Score
Edit Profile
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
crown-icon
Subscribe Now!
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Follow Us On