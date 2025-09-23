Search
Tue, Sept 23, 2025
Price drop on Allen Solly for men: Amazon Great Indian Festival is LIVE; Top 8 picks at up to 80% off

BySamarpita Yashaswini
Published on: Sept 23, 2025 06:00 pm IST

The Allen Solly men’s collection on Amazon Great Indian Festival 2025 offers up to 80% off on wardrobe essentials. These picks are versatile and stylish.

Our Picks

The Amazon Great Indian Festival 2025 is now LIVE, and it’s the best time to upgrade your wardrobe with stylish Allen Solly apparel. From versatile polo t-shirts to smart shirts, trousers, and cargo pants, the sale brings discounts of up to 80% off on premium men’s fashion. Allen Solly is known for combining comfort with effortless style, making it a go-to brand for both casual and formal wear. Here are the top 8 Allen Solly picks to shop right now.

Price drop on Allen Solly for men: Amazon Great Indian Festival is LIVE; Top 8 picks at up to 80% off

Top deals for you:

Top 8 Allen Solly picks for men at up to 80% off on Amazon Great Indian Festival:

1.

Allen Solly Men’s Cotton Regular Fit Polo T-Shirt
A wardrobe essential, this cotton polo is perfect for casual Fridays at work or weekend outings. Made with breathable fabric, it keeps you stylish and comfortable all day.

2.

Allen Solly Men Cotton Solid Regular Fit Polo
Simple yet classy, this solid polo tee pairs effortlessly with jeans, chinos, or shorts. Its timeless appeal makes it a must-have for every modern man.

3.

Allen Solly Men Cotton Solid Regular Fit Polo
Crafted in soft cotton, this versatile polo shirt balances comfort and durability. Style it up with a blazer for a smart-casual look or keep it relaxed with trousers.

4.

Allen Solly Men Cotton Solid Regular Fit Shirt

A crisp cotton shirt that’s perfect for both office wear and evening events. Its classic tailoring ensures a sharp look with trousers or denims.

5.

Allen Solly Men’s 100% Cotton Slim Fit Full Sleeve Checkered Formal Shirt

This checkered formal shirt adds a dash of personality while maintaining a professional edge. Made from 100% cotton, it offers comfort with refined style.

6.

Allen Solly Men Slim Textured Flat Front Formal Trousers
Tailored for the modern man, these slim-fit trousers are ideal for formal settings. Their textured design brings sophistication while ensuring all-day comfort.

7.

Allen Solly Men’s Regular Fit Low Rise Cargo Pant
For men who like functional fashion, these cargo pants deliver comfort and utility with multiple pockets and a relaxed fit, ideal for casual days out.\

The Amazon Great Indian Festival Sale is the perfect opportunity to stock up on Allen Solly’s bestselling men’s apparel at unbeatable prices. With sharp shirts, versatile polos, tailored trousers, and rugged cargos, these top 8 picks strike the perfect balance of style, comfort, and affordability. Don’t miss out, the discounts won’t last long!

  • Are these Allen Solly polo t-shirts good for daily wear?

    Yes, they are made of breathable cotton, making them suitable for everyday use.

  • Do the cargo pants come with stretch fabric?

    The regular fit cargos are designed for comfort, though not all variants are stretchable.

  • Are the shirts slim fit or regular fit?

    Allen Solly offers both options—this list includes regular fit as well as slim fit styles.

  • Can Allen Solly formal trousers be machine-washed?

    Most trousers are machine-wash safe, but it’s best to check the specific care label.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, concerning the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

News / Lifestyle / Fashion / Price drop on Allen Solly for men: Amazon Great Indian Festival is LIVE; Top 8 picks at up to 80% off
