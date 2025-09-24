Up to 80% off on slim fit kurtas for women: Amazon Great Indian Festival Sale is LIVE
Published on: Sept 24, 2025 07:00 pm IST
The Amazon Great Indian Festival is the best time to invest in slim fit kurtas with up to 80% off. This curated list ensures there’s something for every mood.
Our Pick
FAQs
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
|
STYLE GANGA Womens Rayon Regular Slim Fit Kurti (GNG-BLK-76_Black_3XL) View Details
|
₹379
|
|
|
STYLE GANGA Febtex Womens Rayon Embroidered Slim Fit Short Kurti/Tops (Large, White) View Details
|
₹379
|
|
|
Rangmanch by Pantaloons Womens Viscose PST Slim Fit Kurtas (110145979013_Blue Depths_L) View Details
|
₹753
|
|
|
Rangmanch by Pantaloons Womens Rayon Slim Fit Kurtas (110145854003_Taupe Gray_L) View Details
|
₹734
|
|
|
Womens Rangmanch Red Kurta Slim Fit,Chili Pepper,XL View Details
|
₹753
|
|
|
Fabindia Purple Cotton Embroidered Slim Fit Long Kurta View Details
|
₹2,499
|
|
|
Fabindia Womens Viscose Silk Solid Slim Fit Kurta (1039110TEAL_Teal View Details
|
₹1,782
|
|
|
Fabindia Womens Viscose Silk Woven Slim Fit Kurta (1039125MAROON_Maroon View Details
|
₹2,195
|
|
View More Products