Back support cushions for office chairs: 8 picks to add comfort and ease while you work
Published on: Aug 29, 2025 02:42 pm IST
Back support cushions for office chairs improve posture, reduce strain, and bring comfort to long work hours. Here are eight options that truly help.
Frido Cloud Backrest Cushion | High-Density Memory Foam | Premium Lumbar Support for Chairs | Durable Back Pillow for Office Chair & Home Use | Breathable & Machine-Washable Cover (Barbie Pink) View Details
₹1,994
Sleepsia Back Support for Office Chair 1 Year Warranty Lumbar Support for Office Chair, Car Seat Back Support, Memory Foam Pillow (Memory Foam, Grey/Black) View Details
₹995
Wakefit Back Support for Chair | 1 Year Warranty | Back Support for Office Chair, Car Seat Back Support, Memory Foam Pillow, Chair Back Support for Back Pain, Velvet Finish (45 x 41 x 12cms - Black) View Details
₹975
FOVERA Back Support for Office Chair | 2 Years Warranty | Gel Memory Foam Car Seat Back Support View Details
HOMBOX Backrest for Chair I Orthopedic Memory Foam Lumbar Support Back/Lumbar Support (Black) Pack of 01 I FT1001 View Details
₹599
Frido Ultimate Pro Seat Cushion & Posture Corrector Backrest Cushion Combo | Relieves Back | Coccyx Pain | Hi-Per Foam Tech for Orthopedic Support | for Long Sitting Hours on Office/Home Chair | Grey View Details
₹2,799
AccuSure Orthopedic Back Rest Cushion – Memory Foam Lumbar Support Pillow for Office Chair, Car & Home | Ergonomic Back Support for Pain Relief, Posture Correction & Spine Alignment View Details
₹899
obliq Memory Foam Chair Cushion for Back Pain Relief Orthopedic Lumbar Support Backrest Pillow for Office Chairs & Cars (Black) View Details
₹999
