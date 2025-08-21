Search
Thu, Aug 21, 2025
Squash essentials: Top 8 must-have squash gear; From racquets to self-sufficient kits

BySamarpita Yashaswini
Updated on: Aug 21, 2025 01:41 pm IST

Perfect for beginners and professionals alike, these squash essentials bring together performance, durability, and style for the ultimate court experience.

Whackk Team Grey Printed 45L Tennis Badminton Squash Equipment Cover Kit Bag 3 Big Compartments 4T 6B Racket | Backpack & Duffel

Cosco LST 125 Aluminium Squash Racquet (Multicolour)

WHACKK Drive| Unisex Lightwieght Tennis Badminton Squash Equipment Cover Kit Bag Shoe Pocket | Air Ventilated Pocket for Wet Clothes | 4T 6B Racket | Backpack & Duffel (Lavender) - Made in India

WHACKK Ace 28L Unisex Lightwieght Stylish Tennis Badminton Squash Equipment Kit Bag |Shuttle Bag |Shoe Pocket|Backpack Style|Spacious Storage Compartment|Rackets Tennis-6 Badminton-8 (Green),Polyester

Vector X Dunlop Pro Double Dot Rubber Squash Ball, Pack of 4 (Black)

Tecnifibre 12CAR12519 Graphite Blend Carboflex 125 X- Speed 2019 Squash Racquet, Black and Red

HEAD Nano Ti Graphite Spector 2.0 Squash Racquet, Black/white

PRINCE 19 SQ Vortex Pro 650 SQUASH RACKET WITH ROUND NECK TSHIRT YELLOW SIZE XS AND SQ EYEWEAR PROLITE II METAL RED

If you’re just stepping into the squash court or are a seasoned player, the right gear can make all the difference in your game. From lightweight racquets that deliver power and control to durable kit bags with smart compartments for your equipment, squash essentials ensure you’re always match-ready. Explore our curated picks; racquets, balls, and bags that combine style, performance, and convenience to give you the edge you need.

Squash essentials: Top 8 must-have squash gear; From racquets to kits (Pexels)

Top 8 squash essentials to ace the sport:

1.

Whackk Team Grey Printed 45L Tennis Badminton Squash Equipment Cover Kit Bag | 3 Big Compartments | 4T 6B Racket | Backpack & Duffel

Carry your game in style with the Whackk Team Grey Printed Kit Bag, designed for squash, tennis, and badminton players who demand both space and durability. Built with a 45L capacity, this multipurpose bag offers 3 large compartments to easily store up to 4 tennis or 6 badminton/squash racquets, apparel, towels, shuttles, and accessories. The dual carry design lets you use it as a backpack or duffel, adapting to your needs on and off the court.

2.

Cosco LST 125 Aluminium Squash Racquet (Multicolour)

The Cosco LST 125 Aluminium Squash Racquet is perfect for beginners and recreational players who want lightweight power and easy handling. Constructed from high-quality aluminium, this racquet is sturdy yet forgiving, helping new players develop confidence in their shots. The balanced frame design ensures smoother swings and greater control, while the wide sweet spot adds power to your drives and smashes.

3.

WHACKK Drive | Lightweight Unisex Squash Equipment Kit Bag with Shoe & Ventilated Wet Pocket (Lavender)

Stay organised and travel smart with the WHACKK Drive Kit Bag, engineered for squash, badminton, and tennis players who want functionality with flair. Designed in a stylish lavender finish, this unisex bag has space for up to 4 tennis or 6 badminton/squash racquets. A dedicated shoe pocket keeps your footwear separate, while the air-ventilated wet pocket ensures sweaty clothes don’t mix with your fresh gear.

4.

WHACKK Ace 28L Unisex Stylish Squash & Tennis Equipment Bag with Shoe Pocket (Green, Polyester)

Compact yet spacious, the WHACKK Ace 28L Kit Bag is perfect for players who prefer a lightweight but organised storage solution. With the capacity to hold 6 tennis or 8 badminton/squash racquets, plus a roomy compartment for apparel, towels, and gear, it’s designed for everyday training and competition. The dedicated shoe pocket keeps footwear neatly stored, while the backpack-style straps ensure comfortable portability.

5.

Vector X Dunlop Pro Double Dot Rubber Squash Ball, Pack of 4 (Black)

Train like the pros with the Vector X Dunlop Pro Double Dot Squash Balls, trusted worldwide for their consistent bounce, durability, and tournament-level quality. Designed to meet professional standards, these double-dot balls offer a slower speed and lower bounce, ideal for advanced players who want to refine precision, rallies, and endurance. The pack of 4 ensures you’re always prepared for practice or competition.

6.

Tecnifibre Carboflex 125 X-Speed Squash Racquet (Graphite Blend, Black/Red)

Engineered for champions, the Tecnifibre Carboflex 125 X-Speed is the weapon of choice for elite squash players. Crafted from a graphite blend, this racquet delivers a perfect combination of explosive power, lightweight speed, and precise control. Its advanced aerodynamic frame reduces drag, enabling faster swings and quick reaction shots, while the 125g lightweight construction enhances manoeuvrability without compromising on stability.

7.

HEAD Nano Ti Graphite Spector 2.0 Squash Racquet (Black/White)

Take your squash game to the next level with the HEAD Nano Ti Graphite Spector 2.0 Racquet. Featuring Nano Titanium technology, this racquet offers superior strength, shock absorption, and stability, making it ideal for intermediate to advanced players. The graphite construction ensures lightweight agility, while the optimised head shape enlarges the sweet spot for more forgiving and powerful shots.

8.

PRINCE 19 SQ Vortex Pro 650 Squash Racket + Round Neck T-Shirt (Yellow, XS) + EyeWear Prolite II (Red)

Get everything you need for the court in one set with the PRINCE 19 SQ Vortex Pro 650 Squash Bundle. This all-in-one kit includes a high-performance squash racquet built for speed and control, a round-neck yellow T-shirt (size XS) for comfort and mobility, and a pair of Prolite II protective eyewear in stylish red for safety during play. The Vortex Pro 650 racquet is engineered for powerful smashes and responsive handling, making it suitable for ambitious players.

Similar stories for you:

Best badminton racquets at up to 50% off during Amazon sale: Top handpicked options for you

Best badminton kit bags for avid players: Our top 8 durable and stylish picks for you

Top 10 protein powder concentrates for lean muscles and strength: Our picks for you

  • Which squash racquet is best for beginners?

    A lightweight option like the Cosco LST 125 Aluminium Squash Racquet is ideal for beginners as it offers easy handling and control.

  • Are graphite racquets better than aluminium racquets?

    Yes, graphite racquets like the HEAD Nano Ti Graphite Spector 2.0 or Tecnifibre Carboflex 125 X-Speed provide more power, durability, and precision compared to aluminium racquets, making them preferred by professionals.

  • How many squash balls should I carry for practice?

    It’s best to carry at least a set of 4, like the Vector X Dunlop Pro Double Dot Rubber Squash Balls, to ensure uninterrupted play.

  • What type of bag should I buy for carrying my squash gear?

    Choose a spacious kit bag like the WHACKK Team Grey 45L Equipment Cover Kit Bag, which has multiple compartments for racquets, shoes, and clothes.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Catch every big hit, every wicket with Crick-it, a one stop destination for Live Scores, Match Stats, Quizzes, Polls & much more. Explore now!.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
