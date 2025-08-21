Squash essentials: Top 8 must-have squash gear; From racquets to self-sufficient kits
Updated on: Aug 21, 2025 01:41 pm IST
Perfect for beginners and professionals alike, these squash essentials bring together performance, durability, and style for the ultimate court experience.
Whackk Team Grey Printed 45L Tennis Badminton Squash Equipment Cover Kit Bag 3 Big Compartments 4T 6B Racket | Backpack & Duffel View Details
₹1,199
Cosco LST 125 Aluminium Squash Racquet (Multicolour) View Details
₹1,499
WHACKK Drive| Unisex Lightwieght Tennis Badminton Squash Equipment Cover Kit Bag Shoe Pocket | Air Ventilated Pocket for Wet Clothes | 4T 6B Racket | Backpack & Duffel (Lavender) - Made in India View Details
₹1,099
WHACKK Ace 28L Unisex Lightwieght Stylish Tennis Badminton Squash Equipment Kit Bag |Shuttle Bag |Shoe Pocket|Backpack Style|Spacious Storage Compartment|Rackets Tennis-6 Badminton-8 (Green),Polyester View Details
₹899
Vector X Dunlop Pro Double Dot Rubber Squash Ball, Pack of 4 (Black) View Details
Tecnifibre 12CAR12519 Graphite Blend Carboflex 125 X- Speed 2019 Squash Racquet, Black and Red View Details
₹10,490
HEAD Nano Ti Graphite Spector 2.0 Squash Racquet, Black/white View Details
₹2,492
PRINCE 19 SQ Vortex Pro 650 SQUASH RACKET WITH ROUND NECK TSHIRT YELLOW SIZE XS AND SQ EYEWEAR PROLITE II METAL RED View Details
₹13,991
