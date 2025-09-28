Search
Sun, Sept 28, 2025
Amazon Great Indian Festival: Get duffle bags at up to 50% off; Get ready for your weekend getaway

ByShweta Pandey
Published on: Sept 28, 2025 10:00 am IST

This Amazon Great Indian Festival, get up to 50% off and travel safe and stress-free.

MOKOBARA The Bootcamp Duffle | 28L Nylon Gym & Travel Bag With Detachable Sling | Perfect For Weekend Trips, Overnight Stays, & Sports | Lightweight, Durable Duffle For Men & Women (Ocean),21 Cm,Blue

₹6,499

GET THIS

Swiss Military Fatboy 45cm Double Decker Duffle Trolley Cum Overnighter Travel Bag, 55L Capacity, 100% Polyester with Quick-Access Pockets, Organizer, Hardback Compartment & Smooth Mobility

₹3,599

GET THIS

uppercase Polyester Jfk 62 Duffle Trolley Bag| Dust Resistant Travel Bag| Spacious Main Compartment|Smooth Wheels|Quick Front Pocket Access| Duffle Bag For Women & Men|1500 Days Warranty (Denim Blue)

₹2,400

GET THIS

Aristocrat Polyester Solid Pattern Smash Dft (H) 54 + 64 Duffle Bag, (Blue, Custom), 64 x 31 x 34 Centimeters

₹2,888

GET THIS

HAMMONDS FLYCATCHER Duffle Bag for Travel (18) - Genuine Leather, Water-Resistant -Ideal Cabin Bag for Flight -Men and Womens Weekender Travel Bag for Luggage (18 Inch, Sea Green)

₹3,713

GET THIS

Samsonite Travel Foldable Duffle Bag, Black, Bag, Carry Bag, Travel Bag

₹2,600

GET THIS

Arctic Hunter Sport Travel Duffle Bag for Men Women 28L Polyester Gym Bag with Shoe Compartment Water-resistant Multi-pockets Handbag Detachable Shoulder Strap Sleek Training Swimming Duffel Bag,Black

₹2,345

GET THIS

Skybags Polyester Solid Pattern Hustle Duffle Bag Dft 55

GET THIS
This Amazon Great Indian Festival, travel in style and convenience with versatile duffle bags that are designed to match your pace. Be you’re planning a quick weekend getaway, a family holiday, or need extra space for festive shopping, a duffle bag is your ultimate companion. From sleek, minimalist looks to bold, trendy patterns, there’s a duffle bag for every personality and occasion. And the best part? Exclusive festive discounts mean you can upgrade your travel gear without stretching your budget.

Amazon Great Indian Festival: Up to 50% off on duffle bags
Amazon Great Indian Festival: Up to 50% off on duffle bags(Pexels)

1.

MOKOBARA The Bootcamp Duffle | 28L Nylon Gym & Travel Bag With Detachable Sling | Perfect For Weekend Trips, Overnight Stays, & Sports | Lightweight, Durable Duffle For Men & Women (Ocean),21 Cm,Blue
Upgrade your travel style with MOKOBARA The Bootcamp Duffle during the Amazon Great Indian Festival. Designed for durability and elegance, this premium duffle offers spacious compartments and sleek looks. Carry it confidently for work trips, gym sessions, or weekend getaways. Shop now to grab unbeatable festival discounts and travel smart in every journey.

2.

Swiss Military Fatboy 45cm Double Decker Duffle Trolley Cum Overnighter Travel Bag, 55L Capacity, 100% Polyester with Quick-Access Pockets, Organizer, Hardback Compartment & Smooth Mobility
Experience effortless travel with Swiss Military Fatboy 45cm Double Decker Duffle Trolley this Amazon Great Indian Festival. Its sturdy wheels, double compartments, and compact design make short trips convenient and stylish. Pack more with ease while enjoying durability. Don’t miss festive deals on this travel essential, crafted for smart, stress-free, and fashionable journeys.

3.

uppercase Polyester Jfk 62 Duffle Trolley Bag| Dust Resistant Travel Bag| Spacious Main Compartment|Smooth Wheels|Quick Front Pocket Access| Duffle Bag For Women & Men|1500 Days Warranty (Denim Blue)
Make every trip smoother with Uppercase Polyester JFK 62 Duffle Trolley Bag this Amazon Great Indian Festival. Built with premium polyester, smooth wheels, and a spacious interior, this bag is perfect for frequent travellers. Travel light yet carry more, while enjoying festive offers. Choose comfort, durability, and style with this dependable duffle trolley.

4.

Aristocrat Polyester Solid Pattern Smash Dft (H) 54 + 64 Duffle Bag, (Blue, Custom), 64 x 31 x 34 Centimeters
Travel worry-free with Aristocrat Polyester Smash DFT (H) Duffle Bag set of 54 + 64 cm during Amazon Great Indian Festival. Crafted with solid patterns and durable polyester, this combo ensures maximum storage for family trips. Carry comfort, style, and strength at unbeatable festive discounts. Make every journey organized and hassle-free this season.

5.

HAMMONDS FLYCATCHER Duffle Bag for Travel (18") - Genuine Leather, Water-Resistant -Ideal Cabin Bag for Flight -Men and Women's Weekender Travel Bag for Luggage (18 Inch, Sea Green)
Choose elegance with HAMMONDS FLYCATCHER Duffle Bag this Amazon Great Indian Festival. Perfect for professionals and frequent travellers, this bag blends premium craftsmanship with functional design. Spacious interiors and durable material ensure smooth travel. Shop at exciting festive discounts and elevate your travel collection with a duffle that adds luxury and practicality to every journey.

6.

Samsonite Travel Foldable Duffle Bag, Black, Bag, Carry Bag, Travel Bag
Travel light with Samsonite Travel Foldable Duffle Bag this Amazon Great Indian Festival. Known for durability and convenience, this foldable duffle saves space while offering dependable storage. Perfect for last-minute trips or extra packing, it folds neatly when not in use. Grab festive offers now and travel smarter with Samsonite’s trusted quality and innovation.

7.

Arctic Hunter Sport Travel Duffle Bag for Men Women 28L Polyester Gym Bag with Shoe Compartment Water-resistant Multi-pockets Handbag Detachable Shoulder Strap Sleek Training Swimming Duffel Bag,Black
Gear up for adventure with Arctic Hunter Sport Travel Duffle Bag during the Amazon Great Indian Festival. Designed for sporty, active lifestyles, it offers ample space, rugged durability, and stylish design. Whether for gym, trekking, or short trips, this duffle ensures comfort and strength. Enjoy festive discounts and travel with energy, style, and convenience.

8.

Skybags Polyester Solid Pattern Hustle Duffle Bag Dft 55
Travel in style with Skybags Polyester Solid Pattern Hustle Duffle Bag this Amazon Great Indian Festival. Known for trendy looks and strong build, this duffle is perfect for short holidays or gym sessions. Spacious interiors, easy portability, and durability make it a must-buy. Shop festive deals now and carry Skybags’ trusted quality wherever you go.

  • What is a duffle bag used for?

    A duffle bag is a versatile travel and utility bag designed for carrying clothes, shoes, gym gear, or other essentials. It’s commonly used for weekend trips, sports, fitness activities, or as cabin luggage during flights.

  • What materials are duffle bags made of?

    Duffle bags are usually made of durable materials like polyester, nylon, canvas, or leather. Many also feature water-resistant or waterproof coatings for extra protection during travel.

  • What is the difference between a duffle bag and a backpack?

    A duffle bag is usually carried with hand straps or a shoulder strap, making it spacious and easy to pack. A backpack, on the other hand, is designed to be carried on the back with two shoulder straps and often has more compartments for organization.

  • Can a duffle bag be used for gym?

    Absolutely. Duffle bags are one of the most popular choices for gyms, as they can easily fit shoes, clothes, water bottles, and accessories in one place.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

