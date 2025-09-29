Search
Mon, Sept 29, 2025
Mega sale! Up to 70% off on Delsey Paris luggage trolleys; stylish picks that offer premium quality

ByNeha Ravi Khandelwal
Published on: Sept 29, 2025 05:15 pm IST

Grab Delsey Paris luggage trolleys at up to 70% off. Stylish, durable, and perfect for every trip. Premium quality meets smart travel.

DELSEY PARIS Tiphanie Range The Set of 2 Luggage 55 Cms + 76 Cms (Small) & Large Size Polycarbonate 4 Double Wheel Graphite Hardside Trolley Bag/Suitcase/Lugguage View Details checkDetails

DELSEY PARIS Brisban Range The Set of 2 Luggage 55 Cms + 66 Cms (Small) & Medium Size Polypropylene 4 Double Wheel Black Hardside Trolley Bag, Suitcase, Lugguage View Details checkDetails

DELSEY PARIS Margot 78 cms Large Check-in Polycarbonate Hard Sided 8 Wheels and Expandable Spinner Suitcase/Trolley Bag for Travel with TSA Lock- Gold View Details checkDetails

DELSEY PARIS ORDENER 66 cms Medium Chek-in Polypropylene Hardsided 8 Wheels Spinner Luggage/Suitcase/Trolley Bag for Travel with TSA Lock- Black View Details checkDetails

Delsey Paris Brisban 75 cms Large Size Check-in Polypropylene Hard Sided 8 Wheels Spinner Suitcase/Trolley Bag for Travel with TSA Lock- Black View Details checkDetails

DELSEY PARIS Ophelie 55 Cm Cabin Expandable Polycarbonate/Abs Hardside 4D 4 Spinner Wheels Trolley Bag (Blue), Small View Details checkDetails

Delsey Comete Polycarbonate 55 Cm 8 Wheels Light Blue Cabin Hard Body Suitcase View Details checkDetails

DELSEY PARIS Devan SE 68 CM Medium Check-in Polycarbonate and Expandable 4 Wheels Black Hard-Sided Trolley Bag/Suitcase/Luggage View Details checkDetails

Looking for luggage that combines style and functionality? Delsey Paris offers trolley bags crafted for smooth, hassle-free travel. Their trolley set of 3 suits all trip types, from quick weekend breaks to extended vacations. Made with durable materials and thoughtful design, these trolleys glide effortlessly and protect your belongings.

Delsey Paris trolley bags combine style, strength, and smooth rolling for effortless travel.

Travel smarter with features like TSA-approved locks, lightweight construction, and spacious interiors. As one of the best premium suitcase brands, Delsey Paris stands out for quality and reliability. With the Amazon sale offering up to 70% off, now is the perfect time to upgrade your luggage collection with style and convenience.

8 Best deals on Delsey Paris luggage

1.

DELSEY PARIS Tiphanie Range The Set of 2 Luggage 55 Cms + 76 Cms (Small) & Large Size Polycarbonate 4 Double Wheel Graphite Hardside Trolley Bag/Suitcase/Lugguage
The Delsey Paris Tiphanie range blends premium design with practical travel features. This set of two includes a 55 cm cabin trolley and a 76 cm suitcase, both crafted from durable polycarbonate. With 360-degree double spinner wheels, a smooth telescopic handle, and a TSA-approved lock, it ensures effortless mobility and security. Spacious interiors with organised compartments make it a dependable and stylish luggage choice for short trips and long holidays alike.

2.

DELSEY PARIS Brisban Range The Set of 2 Luggage 55 Cms + 66 Cms (Small) & Medium Size Polypropylene 4 Double Wheel Black Hardside Trolley Bag, Suitcase, Lugguage
The Delsey Paris Brisban range offers a smart blend of style and practicality. This set includes a 55 cm cabin trolley and a 66 cm medium suitcase, crafted from strong polypropylene with a sleek black finish. Double spinner wheels and a telescopic handle ensure smooth movement, while TSA-approved locks add security. With spacious interiors and organised compartments, this luggage set makes travel both convenient and stylish for every occasion.

3.

DELSEY PARIS Margot 78 cms Large Check-in Polycarbonate Hard Sided 8 Wheels and Expandable Spinner Suitcase/Trolley Bag for Travel with TSA Lock- Gold
The Delsey Paris Margot large check-in trolley bag brings together refined style and dependable performance. Crafted from a blend of ABS and polycarbonate, it ensures durability while remaining lightweight. With 8 smooth spinner wheels and a TSA-approved combination lock, travel feels secure and effortless. Its expandable design offers extra packing space, while the gold finish and textured detailing give this premium suitcase a striking presence on any trip.

4.

DELSEY PARIS ORDENER 66 cms Medium Chek-in Polypropylene Hardsided 8 Wheels Spinner Luggage/Suitcase/Trolley Bag for Travel with TSA Lock- Black
The Delsey Paris Ordener medium check-in trolley bag is designed for travellers who value durability and style. Crafted from strong polypropylene, it offers excellent protection without compromising on weight. With 8 smooth spinner wheels and an ergonomic handle, it glides easily through airports and city streets. Inside, multiple compartments provide organised storage, while the TSA-approved lock ensures added security, making it a dependable suitcase for frequent travel.

5.

Delsey Paris Brisban 75 cms Large Size Check-in Polypropylene Hard Sided 8 Wheels Spinner Suitcase/Trolley Bag for Travel with TSA Lock- Black
The Delsey Paris Brisban large check-in suitcase is built for spacious, secure, and stylish travel. Made from sturdy polypropylene with a sleek black finish, it combines strength with a modern look. With 8 spinner wheels, interlocking sliders, and ergonomic handles, mobility feels effortless. The roomy interior with two compartments keeps belongings neatly arranged, while a TSA-approved lock adds security, making it an ideal luggage choice for long trips.

6.

DELSEY PARIS Ophelie 55 Cm Cabin Expandable Polycarbonate/Abs Hardside 4D 4 Spinner Wheels Trolley Bag (Blue), Small
The Delsey Paris Ophelie cabin trolley bag combines style, durability, and practicality. Crafted from a polycarbonate and ABS blend, it is lightweight yet strong, ideal for frequent travellers. Its 4 double spinner wheels provide smooth, multi-directional movement, while the TSA-approved combination lock adds security. The expandable design offers extra packing space, and the bright blue finish ensures this small suitcase stands out at baggage claim.

7.

Delsey Comete Polycarbonate 55 Cm 8 Wheels Light Blue Cabin Hard Body Suitcase
The Delsey Comete cabin trolley bag blends lightweight construction with robust design. Made from a durable ABS and polycarbonate mix, it features a scratch-resistant twill texture with a subtle metallic finish. Four double spinner wheels provide smooth, multi-directional movement, while the spacious interior with tie-down straps and a mesh divider keeps belongings organised. A TSA combination lock adds security, making this light blue suitcase perfect for stylish, hassle-free travel.

8.

DELSEY PARIS Devan SE 68 CM Medium Check-in Polycarbonate and Expandable 4 Wheels Black Hard-Sided Trolley Bag/Suitcase/Luggage
The Delsey Paris Devan SE medium check-in trolley bag combines sleek design with practical travel features. Crafted from durable polycarbonate, it offers a patterned exterior that adds style to every trip. Four smooth spinner wheels and a telescopic handle make navigation effortless, while the TSA-approved combination lock ensures security. Spacious interiors with multiple compartments keep belongings organised, making this black suitcase a reliable choice for short getaways or extended vacations.

  • What types of Delsey Paris luggage are included in the sale?

    The sale covers trolley bags, cabin and check-in suitcases, and trolley sets in a range of sizes, materials, and stylish finishes.

  • Are Delsey Paris luggage pieces durable for frequent travel?

    Yes, crafted from polycarbonate, ABS, and polypropylene, these trolleys are lightweight, strong, and built to withstand regular travel.

  • Do the luggage pieces have security features?

    Most models feature TSA-approved locks to keep belongings safe and allow hassle-free airport checks.

  • Can I buy a set of Delsey Paris luggage during the sale?

    Yes, several trolley sets of 2 or 3 pieces are included, ideal for different trip durations.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, concerning the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

