Amazon Appliance Upgrade Days end tomorrow! Up to 55% off on refrigerators, ACs and more
Published on: Aug 11, 2025 05:57 pm IST
Get up to 55% off on home appliances like refrigerators, washing machines, ACs and more during Amazon Appliance Upgrade Days.
Our Pick
FAQs
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
|
Godrej 7 Kg 5 Star, AI Powered, Fabrisafe Steel Drum, Magic Lint Filter, Fills Tub At ~0 Water Pressure, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WTEON ALP 70 5.0 FDUN GPGR, Graphite Grey) View Details
|
₹13,490
|
|
|
Bosch 9kg 5 Star Anti Stain & AI Active Water Plus Fully Automatic Front Load Washing Machine with Built in Heater (WGA14200IN, Pretreatment & Steam with Anti Bacteria and 5 Star Inverter, White) View Details
|
₹35,990
|
|
|
LG 11 Kg (Wash) / 7 Kg (Dry), AI Direct Drive Technology, Steam, 6 Motion DD & Wi-Fi Front Load Fully Automatic Washer Dryer (FHD1107SWM, Intelligent & Convenient Fabric Care, Turbowash, Middle Black) View Details
|
₹57,990
|
|
|
Samsung 9 kg, 5 star, AI EcoBubble, Super Speed, Wi-Fi, Hygiene Steam with Inbuilt Heater, Digital Inverter, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW90DG5U24AXTL, Inox) View Details
|
₹37,990
|
|
|
LG 9 Kg, 5 Star, AI Direct Drive Technology, Steam, 6 Motion DD & Wi-Fi Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHP1209Z5M, Intelligent & Convenient Fabric Care, Allergy Care, Middle Black) View Details
|
₹38,990
|
|
|
View Details
|
|
|
|
Samsung 419 L, 3 Star, Convertible 5-in-1, Digital Inverter, Frost Free Double Door, Bespoke AI WiFi Enabled Refrigerator (RT45DG6A4DB1HL, Black Matte/Black DOI) View Details
|
₹48,990
|
|
|
LG 655 L Frost-Free Smart Inverter Double Door Side-By-Side Refrigerator (GL-B257HDSY, Dazzle Steel, Express Freeze | Multi Air-Flow) View Details
|
₹72,990
|
|
|
Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003S9HL, Silver, Refined Inox) View Details
|
₹79,990
|
|
|
LG 343 L 3 Star Frost-Free Smart Inverter Double Door Refrigerator (GL-S382SDSX, Dazzle Steel, Convertible with Express Freeze) View Details
|
₹38,990
|
|
|
LG 655 L Frost Free Smart Inverter Double Door Side by Side Refrigerator (GL-B257HWBY, Western Black, Express Freezing | Multi Air-Flow) View Details
|
₹79,990
|
|
|
LG 322 L 3 Star Frost-Free Smart Inverter Double Door Refrigerator (GL-S342SDSX, Dazzle Steel, Convertible with Express Freeze) View Details
|
₹36,990
|
|
|
LG 1.5 Ton 5 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with Anti-Virus Protection, US-Q19YNZE, White) View Details
|
₹44,989
|
|
|
Carrier 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display, HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI18EE3R35W0,White) View Details
|
₹35,988
|
|
|
Lloyd 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Copper, Anti-Viral + PM 2.5 Filter, White with Chrome Deco Strip, GLS18I3FWAGC) View Details
|
₹34,490
|
|
|
Daikin 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, PM 2.5 Filter, Triple Display, Dew Clean Technology, Coanda Airflow, 2024 Model, MTKL50U, White) View Details
|
₹37,490
|
|
|
Samsung 1.5 Ton 3 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, BESPOKE AI AR50F18D1LHNNA) View Details
|
₹35,490
|
|
|
Godrej 1.5 Ton 3 Star, Wi-Fi, 5 Year Comprehensive Warranty, 5-In-1 Convertible Cooling Inverter Split AC (Copper, 2025 Model, Heavy Duty Cooling at 52 °C, AC 1.5T EI 18A3T PYA IVBL IOT, White) View Details
|
₹33,490
|
|
|
Panasonic 23L Convection Microwave Oven(NN-CT353BFDG,Black Mirror, 360° Heat Wrap, Magic Grill) View Details
|
₹10,590
|
|
|
LG 28 L Scan to Cook Wi-Fi Enabled Charcoal Convection Microwave Oven (MJEN286VIW, Black, Stainless steel cavity, Heart Friendly Recipes, Ghee, Diet Fry & 360° Motorised Rotisserie for Bar-be-queing) View Details
|
₹20,490
|
|
|
Samsung 28L, Convection Microwave Oven with Curd Making(MC28A5013AK/TL, Black, 10 Yr warranty) View Details
|
₹12,490
|
|
|
Candy 19 L Inverter Technology with 5 Power Levels Solo Microwave Oven and Defrost (CSM192B, Black) View Details
|
₹4,490
|
|
|
LG 28 L Convection Microwave Combination OvenOven (MC2846BV, Black, Auto Cook, Defrost, Indian Cuisine, Tandoor Se, Child Lock, Steam Cook & Stainless Steel Cavity) View Details
|
₹12,990
|
|
|
IFB 24L Solo Microwave Oven (24PM2S, Multi Stage Cooking with 69 Indian & Continental Auto Cook Menus, Child-lock Protection, Deodorize function, Delay Start & Power Save, black) View Details
|
₹6,990
|
|
|
KAFF K-Series KEC 60A Filterless Auto-Clean Kitchen Chimney, 60 CM, Curved Glass,1450 m3/hr Suction, Touch & Motion Sensor, 2 Years Comprehensive and Lifetime on Motor Warranty* | Black View Details
|
₹10,490
|
|
|
Faber 60 cm 1200 m3/hr Vertical Wall Mounted Chimney|Filterless|Two Way Suction|Auto Clean|8 Yrs Motor &2Yrs Comprehensive Warranty by Faber|Touch & Gesture Control|Hood Mojito IN HC SC FL BK 60|black View Details
|
₹12,170
|
|
|
Elica 60cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | WDFL 600 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch + Motion Sensor Control View Details
|
₹15,490
|
|
|
Crompton IntelliSense 60 cm Kitchen Chimney with 1352 mÃ‚³/hr Suction, Smart On & Intelli Auto-Clean | Silent Kitchen Chimney With Filterless Technology (Inclined Design, Black, CHD-ISI60FLE-IND) View Details
|
₹15,199
|
|
|
Glen 90 cm 1600 m³/hr BLDC Filterless Thermal Autoclean Kitchen Chimney, Slant |(Hood KOPPA HSR 90, Heat Sensor| Aeration technology|Auto On/Off| Touch & Gesture Control,Black) View Details
|
₹20,990
|
|
|
Beyond Appliances Asteria 60cm Auto Clean Kitchen Chimney | 1408 CMH Suction | Filterless | Curved Glass | Smart Screen & Speakers | Touch Control | Black Finish View Details
|
|
|
View More Products