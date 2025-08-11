Search
Mon, Aug 11, 2025
Amazon Appliance Upgrade Days end tomorrow! Up to 55% off on refrigerators, ACs and more

ByAishwarya Faraswal
Published on: Aug 11, 2025 05:57 pm IST

Get up to 55% off on home appliances like refrigerators, washing machines, ACs and more during Amazon Appliance Upgrade Days.

Godrej 7 Kg 5 Star, AI Powered, Fabrisafe Steel Drum, Magic Lint Filter, Fills Tub At ~0 Water Pressure, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WTEON ALP 70 5.0 FDUN GPGR, Graphite Grey)

₹13,490




Bosch 9kg 5 Star Anti Stain & AI Active Water Plus Fully Automatic Front Load Washing Machine with Built in Heater (WGA14200IN, Pretreatment & Steam with Anti Bacteria and 5 Star Inverter, White)

₹35,990




LG 11 Kg (Wash) / 7 Kg (Dry), AI Direct Drive Technology, Steam, 6 Motion DD & Wi-Fi Front Load Fully Automatic Washer Dryer (FHD1107SWM, Intelligent & Convenient Fabric Care, Turbowash, Middle Black)

₹57,990




Samsung 9 kg, 5 star, AI EcoBubble, Super Speed, Wi-Fi, Hygiene Steam with Inbuilt Heater, Digital Inverter, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW90DG5U24AXTL, Inox)

₹37,990




LG 9 Kg, 5 Star, AI Direct Drive Technology, Steam, 6 Motion DD & Wi-Fi Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHP1209Z5M, Intelligent & Convenient Fabric Care, Allergy Care, Middle Black)

₹38,990




Samsung 419 L, 3 Star, Convertible 5-in-1, Digital Inverter, Frost Free Double Door, Bespoke AI WiFi Enabled Refrigerator (RT45DG6A4DB1HL, Black Matte/Black DOI)

₹48,990




LG 655 L Frost-Free Smart Inverter Double Door Side-By-Side Refrigerator (GL-B257HDSY, Dazzle Steel, Express Freeze | Multi Air-Flow)

₹72,990




Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003S9HL, Silver, Refined Inox)

₹79,990




LG 343 L 3 Star Frost-Free Smart Inverter Double Door Refrigerator (GL-S382SDSX, Dazzle Steel, Convertible with Express Freeze)

₹38,990




LG 655 L Frost Free Smart Inverter Double Door Side by Side Refrigerator (GL-B257HWBY, Western Black, Express Freezing | Multi Air-Flow)

₹79,990




LG 322 L 3 Star Frost-Free Smart Inverter Double Door Refrigerator (GL-S342SDSX, Dazzle Steel, Convertible with Express Freeze)

₹36,990




LG 1.5 Ton 5 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with Anti-Virus Protection, US-Q19YNZE, White)

₹44,989




Carrier 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display, HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI18EE3R35W0,White)

₹35,988




Lloyd 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Copper, Anti-Viral + PM 2.5 Filter, White with Chrome Deco Strip, GLS18I3FWAGC)

₹34,490




Daikin 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, PM 2.5 Filter, Triple Display, Dew Clean Technology, Coanda Airflow, 2024 Model, MTKL50U, White)

₹37,490




Samsung 1.5 Ton 3 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, BESPOKE AI AR50F18D1LHNNA)

₹35,490




Godrej 1.5 Ton 3 Star, Wi-Fi, 5 Year Comprehensive Warranty, 5-In-1 Convertible Cooling Inverter Split AC (Copper, 2025 Model, Heavy Duty Cooling at 52 °C, AC 1.5T EI 18A3T PYA IVBL IOT, White)

₹33,490




Panasonic 23L Convection Microwave Oven(NN-CT353BFDG,Black Mirror, 360° Heat Wrap, Magic Grill)

₹10,590




LG 28 L Scan to Cook Wi-Fi Enabled Charcoal Convection Microwave Oven (MJEN286VIW, Black, Stainless steel cavity, Heart Friendly Recipes, Ghee, Diet Fry & 360° Motorised Rotisserie for Bar-be-queing)

₹20,490




Samsung 28L, Convection Microwave Oven with Curd Making(MC28A5013AK/TL, Black, 10 Yr warranty)

₹12,490




Candy 19 L Inverter Technology with 5 Power Levels Solo Microwave Oven and Defrost (CSM192B, Black)

₹4,490




LG 28 L Convection Microwave Combination OvenOven (MC2846BV, Black, Auto Cook, Defrost, Indian Cuisine, Tandoor Se, Child Lock, Steam Cook & Stainless Steel Cavity)

₹12,990




IFB 24L Solo Microwave Oven (24PM2S, Multi Stage Cooking with 69 Indian & Continental Auto Cook Menus, Child-lock Protection, Deodorize function, Delay Start & Power Save, black)

₹6,990




KAFF K-Series KEC 60A Filterless Auto-Clean Kitchen Chimney, 60 CM, Curved Glass,1450 m3/hr Suction, Touch & Motion Sensor, 2 Years Comprehensive and Lifetime on Motor Warranty* | Black

₹10,490




Faber 60 cm 1200 m3/hr Vertical Wall Mounted Chimney|Filterless|Two Way Suction|Auto Clean|8 Yrs Motor &2Yrs Comprehensive Warranty by Faber|Touch & Gesture Control|Hood Mojito IN HC SC FL BK 60|black

₹12,170




Elica 60cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | WDFL 600 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch + Motion Sensor Control

₹15,490




Crompton IntelliSense 60 cm Kitchen Chimney with 1352 mÃ‚³/hr Suction, Smart On & Intelli Auto-Clean | Silent Kitchen Chimney With Filterless Technology (Inclined Design, Black, CHD-ISI60FLE-IND)

₹15,199




Glen 90 cm 1600 m³/hr BLDC Filterless Thermal Autoclean Kitchen Chimney, Slant |(Hood KOPPA HSR 90, Heat Sensor| Aeration technology|Auto On/Off| Touch & Gesture Control,Black)

₹20,990




Beyond Appliances Asteria 60cm Auto Clean Kitchen Chimney | 1408 CMH Suction | Filterless | Curved Glass | Smart Screen & Speakers | Touch Control | Black Finish



Amazon Appliance Upgrade Days are wrapping up tomorrow, making it the perfect time to bring home top-quality appliances at unbeatable prices. With discounts of up to 55%, you can choose from a wide range of essentials like refrigerators, washing machines, air conditioners, microwaves, and more. This sale features leading brands such as LG, Samsung, Godrej, and more.

Grab the best deals on home appliances during Amazon Appliance Upgrade Days.
Grab the best deals on home appliances during Amazon Appliance Upgrade Days.

Ensuring you get reliable performance and modern features without overspending. From energy-efficient ACs to spacious refrigerators and high-performance washing machines, there’s something to suit every home and budget. The offers are designed to help you upgrade your everyday living with the latest technology and stylish designs.

Don’t miss out on the chance to refresh your home with appliances that deliver long-lasting value. Since the sale ends tomorrow, now is the time to grab your wishlist items before prices go back up.

Get up to 8000 instant discount on washing machines on Amazon Appliance Upgrade Days

Amazon Appliance Upgrade Days brings big savings on washing machines, with instant discounts of up to 8,000. The sale features a wide range of models, from fully automatic front-load machines to top-load options, catering to different household needs.

Leading brands such as LG, Samsung, and more are part of the offers, ensuring reliable performance and modern features. This limited-time event is a great chance to bring home efficient laundry solutions while enjoying significant price cuts on top-quality appliances.

Get up to 17,500 instant discounts on refrigerators on Amazon deals

Amazon deals are offering instant discounts of up to 17,500 on a wide selection of refrigerators. From compact single-door models for smaller spaces to spacious double-door and side-by-side designs for larger households, there’s an option for every kitchen.

You will find great deals on brands like LG, Samsung, and more, ensuring quality, durability, and energy-efficient performance. This is a great opportunity to bring home a reliable refrigerator at a reduced price while enjoying advanced features and stylish designs.

Enjoy up to 3500 instant discount on ACs on Amazon Appliance Upgrade Days

Amazon Appliance Upgrade Days offers instant discounts of up to 3,500 on a wide range of air conditioners. Shoppers can choose from split, window, and inverter AC models designed for efficient cooling and lower power consumption.

Leading brands such as LG, Samsung, Daikin, and Voltas are part of the sale, giving buyers access to high-quality options at reduced prices. With the summer heat still a concern in many regions, this limited-time offer makes bringing home a reliable AC more affordable.

Grab up to 2000 instant discount on microwaves on Amazon Appliance Upgrade Days

Enjoy instant savings of up to 2,000 on microwaves during Amazon Appliance Upgrade Days. The range includes solo models for quick reheating, grill variants for toasting, and convection units for baking and roasting. Leading brands like Samsung, LG, IFB, and Panasonic are part of the sale, offering dependable performance and easy-to-use features.

This limited-time offer makes it easier to bring home a versatile microwave at a lower cost, helping you prepare meals and snacks more efficiently every day.

Enjoy up to 2000 instant discount on chimneys on Amazon Sale

Get instant discounts of up to 2,000 on a variety of kitchen chimneys during the Amazon Sale. The collection features wall-mounted, island, and auto-clean models designed to keep your cooking space smoke- and odour-free.

Popular brands such as Faber, Elica, Hindware, and Glen are part of the offers, ensuring quality build and efficient performance. This sale is a great chance to bring home a reliable chimney at a reduced cost, making your kitchen cleaner and more comfortable for daily cooking.

  • Are all appliances in the sale from branded manufacturers?

    Yes, the sale features trusted brands like LG, Samsung, IFB, Daikin, and more.

  • Do the discounts apply to all types of washing machines?

    Yes, both front-load and top-load models are included.

  • Are inverter ACs part of the offer?

    Yes, inverter, split, and window ACs are available at discounted prices.

  • Can I find both solo and convection microwaves in the sale?

    Yes, solo, grill, and convection models are part of the deals.

  • Do chimneys on sale include auto-clean models?

    Yes, several auto-clean variants from leading brands are included.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

