Sat, Sept 27, 2025
Amazon Great Indian Festival Sale 2025: Best refrigerators from Samsung, LG and more up to 55% off

ByAmit Rahi
Published on: Sept 27, 2025 06:30 pm IST

Upgrade your kitchen with the best refrigerators from Samsung, LG, and other trusted brands in the Amazon Great Indian Festival Sale 2025.

Samsung 236 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter with Display Frost Free Double Door Refrigerator (RT28C3733S8/HL, Silver, Elegant Inox) View Details checkDetails

₹25,990

LG 655 L Frost-Free Smart Inverter Double Door Side-By-Side Refrigerator (GL-B257HDSY, Dazzle Steel, Express Freeze | Multi Air-Flow) View Details checkDetails

₹71,990

Godrej 180 L 5 Star | Turbo Cooling Technology | 24 Days Farm Freshness | Base Drawer | Toughened Glass shelves | Direct Cool Single Door Refrigerator (RD EDGENEO 207E TDF MP BL, Maple Blue) View Details checkDetails

₹15,990

Voltas Beko, A Tata Product 183 L 4 Star Single Door Direct Cool Refrigerator (RDC215B / W0BBR0M0000GO, Bonita Blue, Fresh Box Technology) View Details checkDetails

₹13,990

IFB Smart Choice 331L, 3 Star, Tru Convertible 12-in-1, Advanced Inverter Compressor, Frost Free Double Door Refrigerator, WiFi Enabled, 4-Year Machine Warranty (IFBFF-3833DKSETU, Metal Black) View Details checkDetails

Panasonic 400L 2 Star Prime Convertible 6-Stage Smart Inverter Frost-Free Double Door Bottom Mount Refrigerator (NR- BK415BQKN, Diamond Black,Jumbo Fresh Vegetable Basket,Net Capacity 357L) View Details checkDetails

Samsung 215 L, 5 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR23D2H359U/HL, Paradise Bloom Blue, Base Stand Drawer) View Details checkDetails

₹19,490

Samsung 236 L, 3 Star, Digital Inverter, Frost Free Double Door Refrigerator (RT28C3053S8/HL, Silver, Elegant Inox) View Details checkDetails

₹24,990

Samsung 256 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter with Display Frost Free Double Door Refrigerator (RT30C3733BX/HL, Luxe Black) View Details checkDetails

₹28,990

Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003B1HL, Black Matte/Black DOI) View Details checkDetails

₹79,990

Samsung 330 L, 3 Star, Convertible 5-in-1, Digital Inverter, Frost Free Double Door, WiFi Enabled Bespoke AI Refrigerator (RT34DG5A4DBXHL, Luxe Black) View Details checkDetails

₹37,490

Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003S9HL, Silver, Refined Inox) View Details checkDetails

₹77,990

Samsung 183 L, 4 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20C1824CR/HL, Red, Camellia Purple, Base Stand Drawer) View Details checkDetails

₹15,790

Samsung 223 L, 3 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR24D2Z23CU/NL, Camellia Blue, Base Stand Drawer) View Details checkDetails

₹18,190

LG 242 L 3 Star Smart Inverter Frost-Free Double Door Refrigerator (GL-I292RPZX, Shiny Steel, Door Cooling+) View Details checkDetails

₹24,990

LG Smart Choice, 466 L, 1 Star, Convertible, Door Cooling+, Smart Inverter Compressor, AI ThinQ Wi-Fi, Frost Free Double Door Refrigerator (GL-T492NPZR, Shiny Steel, Express Freeze & Multi Air Flow) View Details checkDetails

₹51,990

LG 240 L 3 Star Frost-Free Smart Inverter Double Door Refrigerator (GL-S292RDSX, Dazzle Steel, Convertible & Multi Air Flow Cooling) View Details checkDetails

LG 185 L, 4 Star, Smart Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (GL-B199OBEY, Blue Euphoria, Smart Connect & Fast Ice Making) View Details checkDetails

₹15,490

LG 185 L, 5 Star, Smart Inverter Compressor, Direct-Cool Single Door Refrigerator (GL-D201APZU.BPZZEBN, Shiny Steel, Base stand with drawer & Fast Ice Making) View Details checkDetails

₹16,490

LG 185 L, 5 Star, Smart Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (GL-D201ASCU.BSCZEBN, Scarlet Charm, Base stand with drawer & Fast Ice Making) View Details checkDetails

LG 322 L 3 Star Frost-Free Smart Inverter Double Door Refrigerator (GL-S342SDSX, Dazzle Steel, Convertible with Express Freeze) View Details checkDetails

₹35,990

LG 43 L 1 Star Direct Cool Minibar Single Door Refrigerator (GL-M051RSWB, Super White) View Details checkDetails

₹9,990

Godrej 180 L 5 Star | Turbo Cooling Technology | 24 Days Farm Freshness | Base Drawer | Toughened Glass shelves | Direct Cool Single Door Refrigerator (RD EDGENEO 207E TDF MP BL, Maple Blue) View Details checkDetails

₹15,990

Godrej 223 L 3 Star Convertible Freezer 6-In-1 | AI Powered | Smart Defrost | 95%+ Food Surface Disinfection | Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RT EONVALOR 260C RCIF ST RH, Steel Rush) View Details checkDetails

Godrej Smart Choice 600L 3Star Frost Free Smart Convertible AI Tech 3 Intelligent Modes Toughened Glass Door Inverter Side By Side Refrigerator (2025 Model,RS EONVELVET 646C RIT SM BL,Storm Blue) View Details checkDetails

₹69,990

Godrej 223 L 2 Star | AI Powered | 95%+ Food Surface Disinfection | Uniform 360° Cooling | Cool Balance Technology | Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RF EON 244B RI ST GL, Steel Glow) View Details checkDetails

₹19,990

Godrej 183 L 3 Star | Toughened Glass Shelves | 24 Day Farm Freshness | Jumbo Vegetable Tray | Turbo Cooling Technology | Direct Cool Single Door Refrigerator (RD R190C THF FR BL, Floral Blue) View Details checkDetails

₹13,490

Godrej 180L 2Star Advanced Capillary Technology | Jumbo Vegetable Tray | Wired Shelves | 2.25L Bottle Space | Wide Shelf Space | Direct Cool Single Door Refrigerator (RD EDGE 205B WRF PP BL, Pep Blue) View Details checkDetails

₹11,790

Godrej 202 L 5 Star | Advanced Inverter | Jumbo Vegetable Tray | Toughened Glass Shelves | Turbo Cooling Technology | Base Drawer Direct Cool Single Door Refrigerator (RD 210E TDI MN BL, Marine Blue) View Details checkDetails

₹17,990

Voltas Beko, A Tata Product 183 L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (RDC215D/S0XER0M0000GO, Hairline Blue, With Fresh Box Technology and Chiller Zone, Stella blue) View Details checkDetails

₹11,790

Voltas Beko, A Tata Product 183 L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (RDC215C/S0BFR0M0000GO, Fressia Blue, With Fresh Box Technology and Chiller Zone) View Details checkDetails

₹13,490

Voltas Beko, A TATA Product 183 L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (RDC215A/W0BWRTM0B00GO, Bonita Wine, Fresh Box and Quick Freeze Technology, with Base Drawer) View Details checkDetails

₹15,490

Voltas Beko, A Tata Product 243 L, 2 Star, 6-in-1 Adjustable Frost Free Inverter Double Door Refrigerator (2025 Model, RFF280D / WPXIR0I0000GO, Brushed Silver) View Details checkDetails

₹22,490

Voltas Beko 470 L 2 Star Inverter Frost-Free Double Door Refrigerator, Store Fresh+ (RFF493IF, Silver) View Details checkDetails

Voltas Beko, A Tata Product 228 L, 2-Star Made in India Double Door Frost Free Refrigerator with Neo Frost Dual Cooling Technology (RFF265D/W0XIR0I0000GO, Brushed Silver) View Details checkDetails

₹21,990

IFB 243L 2 Star Frost Free Double Door Refrigerator (IFBFF-2902NBSE, Brush Grey) 7 in 1 Multi Mode with 360 Degree Cooling View Details checkDetails

₹22,490

IFB Smart Choice 241L 3 Star Tru Convertible 10-in-1 Advanced Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (IFBFF-2913DKSET, Metal Black, 360 Degree Cooling, Extraordinary Space) View Details checkDetails

₹25,990

IFB Smart Choice 197L 4 Star Direct Cool Advanced Inverter Single Door Refrigerator (IFBDC-2234DBNED, Divine Bliss-Blue, Humidity Controller, Extraordinary Space with Base Drawer) View Details checkDetails

₹16,990

IFB 206L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (IFBDC-2325DBSE, Brush Grey, Advanced Inverter Compressor, Extraordinary Storage with Humidity Controller) View Details checkDetails

₹17,290

IFB Smart Choice 187L 4 Star Direct Cool Advanced Inverter Single Door Refrigerator (IFBDC-2134DBNED, Divine Bliss-Blue, Humidity Controller, Extraordinary Space with Base Drawer) View Details checkDetails

₹15,990

IFB Smart Choice 197L 5 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator with Advanced Inverter Compressor (IFBDC-2235DBMED,Mystic Bloosom Blue) Extraordinary Storage with Humidity Controller View Details checkDetails

₹17,490

Panasonic 450L 2 Star Prime Convertible 6-Stage Smart Inverter Frost-Free Double Door Bottom Mount Refrigerator (NR-BK465BQKN,Diamond Black,Jumbo Fresh Vegetable Basket,Net Capacity 401L) View Details checkDetails

Panasonic 260 L Double Door 3 Star AI Enabled Inverter Technology Frost Free Refrigerator Appliance (NR-TH272CVHN, Electric Grey, Jumbo Fresh Vegetable Basket, Net Capacity 237L) View Details checkDetails

₹23,990

Panasonic 260 L Double Door 2 Star AI Enabled Inverter Technology Frost Free Refrigerator (NR-TH272BVHN, Electric Grey, Jumbo Fresh Vegetable Basket,2023 Model) View Details checkDetails

Panasonic 450L,Prime Convertible Frost-Free Double Door Bottom Mount Refrigerator With Advance 6- Stage Inverter Compressor (NR-BK468BGMN, Mirror Glass,Net Capacity 401L, 2024 Model) View Details checkDetails

₹65,000

A reliable refrigerator is more than a kitchen essential—it’s a long-term investment in comfort and convenience. With the Amazon Great Indian Festival Sale 2025, this is your chance to grab top-rated refrigerators at the best prices of the year.

Big savings on refrigerators during the Amazon Sale
Big savings on refrigerators during the Amazon Sale

From Samsung and LG to other leading brands, the sale brings sleek single-door, spacious double-door, and energy-efficient models with discounts of up to 55%. Whether you’re upgrading your existing fridge or buying a new one for the festive season, the deals ensure both savings and style.

Samsung refrigerators at 39% off in Amazon Great Indian Festival Sale 2025

Samsung refrigerators are known for their stylish designs and advanced cooling technology, keeping food fresh for longer while consuming less energy. They offer a wide range of models suitable for every household size.

In the Amazon Great Indian Festival Sale 2025, Samsung refrigerators are available at up to 39% off, making them an ideal balance of modern features, energy savings, and affordability.

LG refrigerators at 33% off in Amazon Sale

LG refrigerators combine energy efficiency with innovative features like smart cooling and spacious compartments. Their durable build and reliable performance make them a trusted choice for everyday needs.

With the Amazon Sale offering discounts of up to 33%, LG refrigerators provide both premium quality and budget savings, giving families a strong reason to upgrade their kitchen essentials.

Godrej refrigerators at 42% off in Amazon Great Indian Festival Sale 2025

Godrej refrigerators offer eco friendly cooling, dependable storage, and practical designs. Built with durable materials, they are a long lasting choice for Indian households that value functionality.

Now available at up to 42% off during the Amazon Great Indian Festival Sale 2025, Godrej refrigerators bring together quality, sustainability, and big savings for budget conscious buyers.

Voltas Beko refrigerators at 53% off in Amazon Sale

Voltas Beko refrigerators are designed with advanced cooling systems and modern interiors that ensure better storage for food items. They are practical for families seeking efficient cooling.

During the Amazon Sale, Voltas Beko refrigerators are listed with discounts of up to 53%, making them one of the most value packed refrigerator options for buyers this season.

IFB refrigerators at 37% off in Amazon Great Indian Festival Sale 2025

IFB refrigerators deliver consistent cooling, spacious layouts, and durable performance. With models suited for varied household needs, they bring both convenience and reliability to everyday use.

Available at up to 37% off in the Amazon Great Indian Festival Sale 2025, IFB refrigerators are a solid investment for those looking to save without compromising on performance.

Panasonic refrigerators are 46% off in Amazon Sale

Panasonic refrigerators are known for sleek styling, smart compartments, and powerful cooling efficiency. They are a great choice for those who want functionality paired with elegance.

Now offered at up to 46% off in the Amazon Sale, Panasonic refrigerators provide premium features at a competitive price, making them a worthwhile purchase for families looking to upgrade.

  • What kind of discounts are available on refrigerators in the Amazon Great Indian Festival Sale 2025?

    Shoppers can enjoy up to 50% off on refrigerators from Samsung, LG, and other top brands, making premium cooling solutions more affordable this festive season.

  • Are energy-efficient refrigerators included in this sale?

    Yes, many energy-efficient refrigerators with 3-star, 4-star, and even 5-star ratings are available, helping you save money on electricity while benefiting from discounted festive prices.

  • Can I get both single-door and double-door refrigerators in this sale?

    Absolutely, the Amazon Great Indian Festival Sale 2025 features deals on single-door, double-door, and side-by-side refrigerators, allowing buyers to choose according to their household needs.

  • Do refrigerators bought during this sale come with installation support?

    Yes, most refrigerator purchases include delivery and installation support, ensuring buyers enjoy a hassle-free setup directly from the brand or Amazon’s authorised service partners.

  • Why is the Amazon Great Indian Festival Sale 2025 a good time to buy refrigerators?

    The sale combines big discounts with brand reliability, festive offers, and bank deals, making it one of the best times to purchase a refrigerator at reduced prices.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

