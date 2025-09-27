Amazon Great Indian Festival Sale 2025: Best refrigerators from Samsung, LG and more up to 55% off
Published on: Sept 27, 2025 06:30 pm IST
Upgrade your kitchen with the best refrigerators from Samsung, LG, and other trusted brands in the Amazon Great Indian Festival Sale 2025.
Our Pick
FAQs
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
|
Samsung 236 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter with Display Frost Free Double Door Refrigerator (RT28C3733S8/HL, Silver, Elegant Inox) View Details
|
₹25,990
|
|
|
LG 655 L Frost-Free Smart Inverter Double Door Side-By-Side Refrigerator (GL-B257HDSY, Dazzle Steel, Express Freeze | Multi Air-Flow) View Details
|
₹71,990
|
|
|
Godrej 180 L 5 Star | Turbo Cooling Technology | 24 Days Farm Freshness | Base Drawer | Toughened Glass shelves | Direct Cool Single Door Refrigerator (RD EDGENEO 207E TDF MP BL, Maple Blue) View Details
|
₹15,990
|
|
|
Voltas Beko, A Tata Product 183 L 4 Star Single Door Direct Cool Refrigerator (RDC215B / W0BBR0M0000GO, Bonita Blue, Fresh Box Technology) View Details
|
₹13,990
|
|
|
IFB Smart Choice 331L, 3 Star, Tru Convertible 12-in-1, Advanced Inverter Compressor, Frost Free Double Door Refrigerator, WiFi Enabled, 4-Year Machine Warranty (IFBFF-3833DKSETU, Metal Black) View Details
|
|
|
|
Panasonic 400L 2 Star Prime Convertible 6-Stage Smart Inverter Frost-Free Double Door Bottom Mount Refrigerator (NR- BK415BQKN, Diamond Black,Jumbo Fresh Vegetable Basket,Net Capacity 357L) View Details
|
|
|
|
Samsung 215 L, 5 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR23D2H359U/HL, Paradise Bloom Blue, Base Stand Drawer) View Details
|
₹19,490
|
|
|
Samsung 236 L, 3 Star, Digital Inverter, Frost Free Double Door Refrigerator (RT28C3053S8/HL, Silver, Elegant Inox) View Details
|
₹24,990
|
|
|
Samsung 256 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter with Display Frost Free Double Door Refrigerator (RT30C3733BX/HL, Luxe Black) View Details
|
₹28,990
|
|
|
Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003B1HL, Black Matte/Black DOI) View Details
|
₹79,990
|
|
|
Samsung 330 L, 3 Star, Convertible 5-in-1, Digital Inverter, Frost Free Double Door, WiFi Enabled Bespoke AI Refrigerator (RT34DG5A4DBXHL, Luxe Black) View Details
|
₹37,490
|
|
|
Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003S9HL, Silver, Refined Inox) View Details
|
₹77,990
|
|
|
Samsung 183 L, 4 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20C1824CR/HL, Red, Camellia Purple, Base Stand Drawer) View Details
|
₹15,790
|
|
|
Samsung 223 L, 3 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR24D2Z23CU/NL, Camellia Blue, Base Stand Drawer) View Details
|
₹18,190
|
|
|
LG 242 L 3 Star Smart Inverter Frost-Free Double Door Refrigerator (GL-I292RPZX, Shiny Steel, Door Cooling+) View Details
|
₹24,990
|
|
|
LG Smart Choice, 466 L, 1 Star, Convertible, Door Cooling+, Smart Inverter Compressor, AI ThinQ Wi-Fi, Frost Free Double Door Refrigerator (GL-T492NPZR, Shiny Steel, Express Freeze & Multi Air Flow) View Details
|
₹51,990
|
|
|
LG 240 L 3 Star Frost-Free Smart Inverter Double Door Refrigerator (GL-S292RDSX, Dazzle Steel, Convertible & Multi Air Flow Cooling) View Details
|
|
|
|
LG 185 L, 4 Star, Smart Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (GL-B199OBEY, Blue Euphoria, Smart Connect & Fast Ice Making) View Details
|
₹15,490
|
|
|
LG 185 L, 5 Star, Smart Inverter Compressor, Direct-Cool Single Door Refrigerator (GL-D201APZU.BPZZEBN, Shiny Steel, Base stand with drawer & Fast Ice Making) View Details
|
₹16,490
|
|
|
LG 185 L, 5 Star, Smart Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (GL-D201ASCU.BSCZEBN, Scarlet Charm, Base stand with drawer & Fast Ice Making) View Details
|
|
|
|
LG 322 L 3 Star Frost-Free Smart Inverter Double Door Refrigerator (GL-S342SDSX, Dazzle Steel, Convertible with Express Freeze) View Details
|
₹35,990
|
|
|
LG 43 L 1 Star Direct Cool Minibar Single Door Refrigerator (GL-M051RSWB, Super White) View Details
|
₹9,990
|
|
|
Godrej 180 L 5 Star | Turbo Cooling Technology | 24 Days Farm Freshness | Base Drawer | Toughened Glass shelves | Direct Cool Single Door Refrigerator (RD EDGENEO 207E TDF MP BL, Maple Blue) View Details
|
₹15,990
|
|
|
Godrej 223 L 3 Star Convertible Freezer 6-In-1 | AI Powered | Smart Defrost | 95%+ Food Surface Disinfection | Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RT EONVALOR 260C RCIF ST RH, Steel Rush) View Details
|
|
|
|
Godrej Smart Choice 600L 3Star Frost Free Smart Convertible AI Tech 3 Intelligent Modes Toughened Glass Door Inverter Side By Side Refrigerator (2025 Model,RS EONVELVET 646C RIT SM BL,Storm Blue) View Details
|
₹69,990
|
|
|
Godrej 223 L 2 Star | AI Powered | 95%+ Food Surface Disinfection | Uniform 360° Cooling | Cool Balance Technology | Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RF EON 244B RI ST GL, Steel Glow) View Details
|
₹19,990
|
|
|
Godrej 183 L 3 Star | Toughened Glass Shelves | 24 Day Farm Freshness | Jumbo Vegetable Tray | Turbo Cooling Technology | Direct Cool Single Door Refrigerator (RD R190C THF FR BL, Floral Blue) View Details
|
₹13,490
|
|
|
Godrej 180L 2Star Advanced Capillary Technology | Jumbo Vegetable Tray | Wired Shelves | 2.25L Bottle Space | Wide Shelf Space | Direct Cool Single Door Refrigerator (RD EDGE 205B WRF PP BL, Pep Blue) View Details
|
₹11,790
|
|
|
Godrej 202 L 5 Star | Advanced Inverter | Jumbo Vegetable Tray | Toughened Glass Shelves | Turbo Cooling Technology | Base Drawer Direct Cool Single Door Refrigerator (RD 210E TDI MN BL, Marine Blue) View Details
|
₹17,990
|
|
|
Voltas Beko, A Tata Product 183 L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (RDC215D/S0XER0M0000GO, Hairline Blue, With Fresh Box Technology and Chiller Zone, Stella blue) View Details
|
₹11,790
|
|
|
Voltas Beko, A Tata Product 183 L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (RDC215C/S0BFR0M0000GO, Fressia Blue, With Fresh Box Technology and Chiller Zone) View Details
|
₹13,490
|
|
|
Voltas Beko, A TATA Product 183 L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (RDC215A/W0BWRTM0B00GO, Bonita Wine, Fresh Box and Quick Freeze Technology, with Base Drawer) View Details
|
₹15,490
|
|
|
Voltas Beko, A Tata Product 243 L, 2 Star, 6-in-1 Adjustable Frost Free Inverter Double Door Refrigerator (2025 Model, RFF280D / WPXIR0I0000GO, Brushed Silver) View Details
|
₹22,490
|
|
|
Voltas Beko 470 L 2 Star Inverter Frost-Free Double Door Refrigerator, Store Fresh+ (RFF493IF, Silver) View Details
|
|
|
|
Voltas Beko, A Tata Product 228 L, 2-Star Made in India Double Door Frost Free Refrigerator with Neo Frost Dual Cooling Technology (RFF265D/W0XIR0I0000GO, Brushed Silver) View Details
|
₹21,990
|
|
|
IFB 243L 2 Star Frost Free Double Door Refrigerator (IFBFF-2902NBSE, Brush Grey) 7 in 1 Multi Mode with 360 Degree Cooling View Details
|
₹22,490
|
|
|
IFB Smart Choice 241L 3 Star Tru Convertible 10-in-1 Advanced Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (IFBFF-2913DKSET, Metal Black, 360 Degree Cooling, Extraordinary Space) View Details
|
₹25,990
|
|
|
IFB Smart Choice 197L 4 Star Direct Cool Advanced Inverter Single Door Refrigerator (IFBDC-2234DBNED, Divine Bliss-Blue, Humidity Controller, Extraordinary Space with Base Drawer) View Details
|
₹16,990
|
|
|
IFB 206L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (IFBDC-2325DBSE, Brush Grey, Advanced Inverter Compressor, Extraordinary Storage with Humidity Controller) View Details
|
₹17,290
|
|
|
IFB Smart Choice 187L 4 Star Direct Cool Advanced Inverter Single Door Refrigerator (IFBDC-2134DBNED, Divine Bliss-Blue, Humidity Controller, Extraordinary Space with Base Drawer) View Details
|
₹15,990
|
|
|
IFB Smart Choice 197L 5 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator with Advanced Inverter Compressor (IFBDC-2235DBMED,Mystic Bloosom Blue) Extraordinary Storage with Humidity Controller View Details
|
₹17,490
|
|
|
Panasonic 450L 2 Star Prime Convertible 6-Stage Smart Inverter Frost-Free Double Door Bottom Mount Refrigerator (NR-BK465BQKN,Diamond Black,Jumbo Fresh Vegetable Basket,Net Capacity 401L) View Details
|
|
|
|
Panasonic 260 L Double Door 3 Star AI Enabled Inverter Technology Frost Free Refrigerator Appliance (NR-TH272CVHN, Electric Grey, Jumbo Fresh Vegetable Basket, Net Capacity 237L) View Details
|
₹23,990
|
|
|
Panasonic 260 L Double Door 2 Star AI Enabled Inverter Technology Frost Free Refrigerator (NR-TH272BVHN, Electric Grey, Jumbo Fresh Vegetable Basket,2023 Model) View Details
|
|
|
|
Panasonic 450L,Prime Convertible Frost-Free Double Door Bottom Mount Refrigerator With Advance 6- Stage Inverter Compressor (NR-BK468BGMN, Mirror Glass,Net Capacity 401L, 2024 Model) View Details
|
₹65,000
|
|
View More Products