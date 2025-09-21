Amazon Great Indian Festival Sale pre-deals on robot vacuum cleaners are live with up to 70% off
Published on: Sept 21, 2025 09:30 am IST
Amazon Great Indian Festival pre-deals offer up to 70% off on robot vacuum cleaners for effortless, smart home cleaning.
|Product
|Rating
|Price
|
Highest discountILIFE V20 Robot Vacuum Cleaner with SoF Laser Navigation, 5000Pa Suction, 2-in-1 Vacuum & Mop, Customized Cleaning, Ideal for Pet Hair and All Floor Types, App, Alexa, Google Home & Remote Control View Details
|
₹15,900
|
|
|
DREAME L10s Ultra Robot Vacuum Cleaner Washer with Self-Cleaning Base Station (Dust Drain, Automatic Cleaning) AI Obstacle Detection 3D, 5300Pa Suction Power, 210 Minutes Battery, WiFi/APP/Alexa View Details
|
₹39,999
|
|
|
ECOVACS DEEBOT Y1 PRO 2 in 1 Robot Vacuum Cleaner & Mop, 6500 Pa Suction, 5200 mAh Battery, Wet & Dry Cleaning, Covers 3500+ Sq. Ft., Advanced Navigation & True Mapping, 320 Minutes Run-Time View Details
|
₹21,488
|
|
|
ECOVACS DEEBOT N20 PRO 2 in 1 Robotic Vacuum Cleaner & Mop, 8000 Pa Suction, Covers 3500+ Sq.Ft, Anti-Hair Tangle, Intelligent TrueMapping, Ozmo Vibrating Mop, Wet & Dry Cleaning, 300 Minutes Run-Time View Details
|
₹29,989
|
|
|
ILIFE A30 Pro Robotic Vacuum Cleaner with Self-Empty Station, 5000Pa Suction, LiDAR Navigation, Vacuum and Mop Combo, Multi-Floor Mapping, Customize Cleaning, Remote Control, App, Alexa & GH View Details
|
₹23,899
|
|
|
AGARO Alpha Robot Vacuum Cleaner, Brush, Dry Vacuum & Wet Mop, Automatic Cleaning, Upto 3200Pa Strong Suction, Rechargeable, App Control, Lidar Navigation, Editable Map to Clean, Hard Floor & Carpet View Details
|
₹21,999
|
|
|
ECOVACS DEEBOT N30 White 2 in 1 Robot Vacuum Cleaner & Mop, 2025 New Launch, 10000 Pa Suction, 5200mAh Battery, Zero Tangle 2.0 Technology, Advanced TrueMapping, Maps 1100 sq ft in just 8 mins View Details
|
₹36,999
|
|
|
NARWAL Freo X Plus 2-in-1 Robotic Vacuum & Mopping, 7800Pa Suction, 7 Weeks Storage, Zero Tangle Brush, 5200mAh Battery, 3D Mapping, Google Home, Alexa, Siri & App Compatible, 254 Mins View Details
|
₹24,990
|
|
|
Eureka Forbes SmartClean Auto Bin Turbo, 7000Pa HyperSuction Robotic Vacuum Cleaner (40 Days Hands-Free Cleaning) | LiDAR 3.0 & Quick Home Mapping | Wet Mopping | 3-Hour Run Time | Smart App Control View Details
|
₹26,999
|
|
