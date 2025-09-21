Search
Sun, Sept 21, 2025
Amazon Great Indian Festival Sale pre-deals on robot vacuum cleaners are live with up to 70% off

ByAishwarya Faraswal
Published on: Sept 21, 2025 09:30 am IST

Amazon Great Indian Festival pre-deals offer up to 70% off on robot vacuum cleaners for effortless, smart home cleaning.

ILIFE V20 Robot Vacuum Cleaner with SoF Laser Navigation, 5000Pa Suction, 2-in-1 Vacuum & Mop, Customized Cleaning, Ideal for Pet Hair and All Floor Types, App, Alexa, Google Home & Remote Control View Details checkDetails

₹15,900

DREAME L10s Ultra Robot Vacuum Cleaner Washer with Self-Cleaning Base Station (Dust Drain, Automatic Cleaning) AI Obstacle Detection 3D, 5300Pa Suction Power, 210 Minutes Battery, WiFi/APP/Alexa View Details checkDetails

₹39,999

ECOVACS DEEBOT Y1 PRO 2 in 1 Robot Vacuum Cleaner & Mop, 6500 Pa Suction, 5200 mAh Battery, Wet & Dry Cleaning, Covers 3500+ Sq. Ft., Advanced Navigation & True Mapping, 320 Minutes Run-Time View Details checkDetails

₹21,488

ECOVACS DEEBOT N20 PRO 2 in 1 Robotic Vacuum Cleaner & Mop, 8000 Pa Suction, Covers 3500+ Sq.Ft, Anti-Hair Tangle, Intelligent TrueMapping, Ozmo Vibrating Mop, Wet & Dry Cleaning, 300 Minutes Run-Time View Details checkDetails

₹29,989

ILIFE A30 Pro Robotic Vacuum Cleaner with Self-Empty Station, 5000Pa Suction, LiDAR Navigation, Vacuum and Mop Combo, Multi-Floor Mapping, Customize Cleaning, Remote Control, App, Alexa & GH View Details checkDetails

₹23,899

AGARO Alpha Robot Vacuum Cleaner, Brush, Dry Vacuum & Wet Mop, Automatic Cleaning, Upto 3200Pa Strong Suction, Rechargeable, App Control, Lidar Navigation, Editable Map to Clean, Hard Floor & Carpet View Details checkDetails

₹21,999

ECOVACS DEEBOT N30 White 2 in 1 Robot Vacuum Cleaner & Mop, 2025 New Launch, 10000 Pa Suction, 5200mAh Battery, Zero Tangle 2.0 Technology, Advanced TrueMapping, Maps 1100 sq ft in just 8 mins View Details checkDetails

₹36,999

NARWAL Freo X Plus 2-in-1 Robotic Vacuum & Mopping, 7800Pa Suction, 7 Weeks Storage, Zero Tangle Brush, 5200mAh Battery, 3D Mapping, Google Home, Alexa, Siri & App Compatible, 254 Mins View Details checkDetails

₹24,990

Eureka Forbes SmartClean Auto Bin Turbo, 7000Pa HyperSuction Robotic Vacuum Cleaner (40 Days Hands-Free Cleaning) | LiDAR 3.0 & Quick Home Mapping | Wet Mopping | 3-Hour Run Time | Smart App Control View Details checkDetails

₹26,999

Keeping your home clean has never been easier, and this Amazon Great Indian Festival Sale is the perfect opportunity to upgrade your cleaning routine. Pre-deals on robot vacuum cleaners are now live, offering massive discounts of up to 70%.

Robotic vacuum cleaner early deals are live on Amazon! Shop now.
Robotic vacuum cleaner early deals are live on Amazon! Shop now.

These smart devices save time and effort, making daily cleaning effortless while maintaining a spotless home. From compact apartments to spacious houses, there’s a model to fit every lifestyle. Features like automatic scheduling, smart navigation, and multi-surface cleaning ensure your floors stay pristine without constant supervision. Investing in a robot vacuum means more time for yourself and less time spent pushing a broom or dragging a heavy vacuum.

With top brands participating in the sale, you can find devices that combine reliability, efficiency, and innovation, all at unbeatable prices. This pre-sale is your chance to grab a high-performing cleaning companion before the festival rush begins.

The ILIFE V20 is one of the best robot vacuum cleaners that brings convenience and efficiency to daily cleaning. With powerful suction and 2-in-1 vacuum and mop functionality, it handles dust, pet hair, and spills effortlessly, letting you focus on work or family.

Smart navigation and customizable cleaning zones ensure every corner of your home is covered without repeated effort. Perfect for busy homes, early deals on robot vacuums during the Amazon Great Indian Festival Sale 2025 make this a cost-effective way to own high-performance robotic vacuum cleaners.

Specifications

Processor
SoF Laser Navigation Technology for precise mapping
Suction Power
5000Pa for deep cleaning across all floor types
Function
2-in-1 Vacuum & Mop with hybrid dust and water tank
Control
App, Alexa, Google Home, and Remote Control
Battery
Long-lasting Lithium-Ion with Auto Recharge and Auto Resume
Click Here to Buy

ILIFE V20 Robot Vacuum Cleaner with SoF Laser Navigation, 5000Pa Suction, 2-in-1 Vacuum & Mop, Customized Cleaning, Ideal for Pet Hair and All Floor Types, App, Alexa, Google Home & Remote Control

The DREAME L10s Ultra is one of the best robot vacuum cleaners for homes that demand effortless, hands-off cleaning. Its powerful 5300Pa suction and dual rotary mops make floors spotless while the self-cleaning base handles dust collection, mop washing, and drying, saving hours of manual effort. AI obstacle detection and multi-floor mapping ensure precise cleaning around furniture and carpets.

With early deals on robot vacuums during the Amazon Great Indian Festival Sale 2025, this model is a practical investment for a consistently clean home without the hassle.

Specifications

Navigation
AI Obstacle Detection with RGB Camera and 3D Structured Light
Suction Power
5300Pa with automatic carpet boost
Function
Vacuum & Mop with Self-Cleaning Base Station
Battery Life
210 Minutes for uninterrupted cleaning
Control
WiFi, App, and Alexa Compatible
Click Here to Buy

DREAME L10s Ultra Robot Vacuum Cleaner Washer with Self-Cleaning Base Station (Dust Drain, Automatic Cleaning) AI Obstacle Detection 3D, 5300Pa Suction Power, 210 Minutes Battery, WiFi/APP/Alexa

The ECOVACS DEEBOT Y1 PRO combines power and precision to make home cleaning effortless. Its 6500Pa suction and wet-dry cleaning system tackle dust, pet hair, and spills in a single pass, while carpet sensing adjusts performance automatically. With a 5200 mAh battery offering 320 minutes of runtime, it cleans large homes in one go.

LiDAR navigation and TrueMapping ensure every corner is covered, and smart app control provides easy scheduling and customisation. Grab early deals on robot vacuums in the Amazon Great Indian Festival Sale 2025 for a cleaner home.

Specifications

Suction Power
6500Pa for deep cleaning
Battery
5200 mAh, 320 Minutes Runtime
Function
2-in-1 Vacuum & Mop
Navigation
LiDAR with TrueMapping & Obstacle Avoidance
Control
App Controlled with Smart Scheduling
Click Here to Buy

ECOVACS DEEBOT Y1 PRO 2 in 1 Robot Vacuum Cleaner & Mop, 6500 Pa Suction, 5200 mAh Battery, Wet & Dry Cleaning, Covers 3500+ Sq. Ft., Advanced Navigation & True Mapping, 320 Minutes Run-Time

The ECOVACS DEEBOT N20 PRO makes cleaning effortless for large homes. Its 8000Pa suction removes dust, pet hair, and debris quickly, while the Ozmo vibrating mop handles stubborn stains in a single pass. Anti-hair tangle technology keeps the process smooth, and 300 minutes of runtime covers expansive spaces without interruptions.

TrueMapping ensures precise navigation and full coverage, while app control lets you schedule and customise cleaning easily. Early deals on robot vacuums in the Amazon Great Indian Festival Sale 2025 make it the perfect time to invest in the best robot vacuum cleaners.

Specifications

Suction Power
8000Pa for thorough cleaning
Battery
5200 mAh, 300 Minutes Runtime
Function
2-in-1 Vacuum & Vibrating Mop
Navigation
TrueMapping with Laser Radar
Control
App Control with Custom Scheduling
Click Here to Buy

ECOVACS DEEBOT N20 PRO 2 in 1 Robotic Vacuum Cleaner & Mop, 8000 Pa Suction, Covers 3500+ Sq.Ft, Anti-Hair Tangle, Intelligent TrueMapping, Ozmo Vibrating Mop, Wet & Dry Cleaning, 300 Minutes Run-Time

The ILIFE A30 Pro takes home cleaning to the next level by combining vacuuming and mopping in one pass. Its self-emptying station handles up to 7 weeks of dust, reducing maintenance, while 5000Pa suction lifts debris and pet hair effortlessly. LiDAR navigation ensures every corner is mapped and cleaned efficiently, and multi-floor mapping allows seamless operation across levels.

With app, remote, and voice control, you can schedule and customise cleaning routines easily. Early deals on robot vacuums in the Amazon Great Indian Festival Sale 2025 make it the best robot vacuum cleaners for hassle-free living.

Specifications

Suction Power
5000Pa for effective dust and pet hair removal
Battery & Runtime
Long-lasting battery with auto-recharge and resume
Function
Vacuum & Mop Combo with ‘Y’ shaped mopping
Navigation
LiDAR Navigation with Multi-Floor Mapping
Control
App, Remote, Alexa & Google Home compatible
Click Here to Buy

ILIFE A30 Pro Robotic Vacuum Cleaner with Self-Empty Station, 5000Pa Suction, LiDAR Navigation, Vacuum and Mop Combo, Multi-Floor Mapping, Customize Cleaning, Remote Control, App, Alexa & GH

The AGARO Alpha makes cleaning simple by combining vacuuming and mopping in one easy routine. Its powerful suction adjusts automatically for different floors, while LiDAR navigation maps your home efficiently, ensuring every corner is cleaned. Scheduling, edge cleaning, and Y-shaped mopping options let you control how and when it cleans.

With app and voice controls, you can manage the robot from anywhere. Early deals on robot vacuums during the Amazon Great Indian Festival Sale 2025 make this one of the best robot vacuum cleaners for Indian homes.

Specifications

Suction Power
Up to 3200Pa with adjustable modes
Battery & Runtime
Rechargeable with up to 100 minutes run-time
Function
Dry Vacuum & Wet Mop Combo
Navigation
SLAM LiDAR Mapping and Route Planning
Control
App & Voice Control (Alexa, Google Home)
Click Here to Buy

AGARO Alpha Robot Vacuum Cleaner, Brush, Dry Vacuum & Wet Mop, Automatic Cleaning, Upto 3200Pa Strong Suction, Rechargeable, App Control, Lidar Navigation, Editable Map to Clean, Hard Floor & Carpet

The ECOVACS DEEBOT N30 White combines vacuuming and mopping in a single sweep, saving time and effort. Its 10,000 Pa suction lifts dirt, dust, and pet hair efficiently, while ZeroTangle 2.0 keeps brushes hair-free. Quick and precise TrueMapping navigates every corner of your home, covering large areas with minimal effort.

With app control, scheduling, and smooth floor transitions, it adapts to your lifestyle, making it one of the best robot vacuum cleaners. Early deals on robot vacuums during the Amazon Great Indian Festival Sale 2025 make it a smart choice for Indian homes.

Specifications

Suction Power
10,000 Pa with triple V-shaped roller brush
Battery & Runtime
5200 mAh, up to 300 minutes
Function
Vacuum & Mop Simultaneously
Navigation
Advanced TrueMapping with Quick Mapping
Control
App Control, Scheduling & Custom Cleaning Modes
Click Here to Buy

ECOVACS DEEBOT N30 White 2 in 1 Robot Vacuum Cleaner & Mop, 2025 New Launch, 10000 Pa Suction, 5200mAh Battery, Zero Tangle 2.0 Technology, Advanced TrueMapping, Maps 1100 sq ft in just 8 mins

The NARWAL Freo X Plus is a 2-in-1 robotic vacuum and mop designed for hands-free cleaning. Its 7800 Pa suction lifts dust, dirt, and pet hair effortlessly, while zero-tangle brushes prevent hair jams. With tri-laser 3D mapping, LiDAR SLAM 4.0 navigation, and obstacle avoidance, it maps your home precisely, ensuring efficient cleaning.

Vacuum and mop simultaneously with smart mop-lifting for carpets. Compatible with Google Home, Alexa, Siri, and app control, it stores up to 7 weeks of dust for a truly low-maintenance, smart cleaning experience.

Specifications

Suction Power
7800 Pa
Battery & Runtime
5200 mAh, 254 minutes
Function
Vacuum & Mop in One Pass
Navigation
3D Tri-Laser & LiDAR SLAM 4.0
Smart Control
App, Google Home, Alexa, Siri
Click Here to Buy

NARWAL Freo X Plus 2-in-1 Robotic Vacuum & Mopping, 7800Pa Suction, 7 Weeks Storage, Zero Tangle Brush, 5200mAh Battery, 3D Mapping, Google Home, Alexa, Siri & App Compatible, 254 Mins

The Eureka Forbes SmartClean Auto Bin Turbo is a 2-in-1 robotic vacuum and mop designed for low-maintenance, hands-free cleaning. It's 7000Pa HyperSuction lifts dust, debris, and pet hair, while the 2.5L self-emptying dust bin provides up to 40 days of storage.

Equipped with LiDAR 3.0 and 360° real-time mapping, it navigates accurately across tiles, wood, marble, and carpets. The 3S mopping system ensures deep wet cleaning. Smart app control, voice commands via Alexa & Google Assistant, anti-collision sensors, and HEPA H13 filtration make it ideal for Indian homes.

Specifications

Suction Power
7000 Pa
Battery & Runtime
3200 mAh, 3 hours
Function
Vacuum & Mop
Navigation
LiDAR 3.0, 360° Quick Home Mapping
Click Here to Buy

Eureka Forbes SmartClean Auto Bin Turbo, 7000Pa HyperSuction Robotic Vacuum Cleaner (40 Days Hands-Free Cleaning) | LiDAR 3.0 & Quick Home Mapping | Wet Mopping | 3-Hour Run Time | Smart App Control

  • How often should I use a robot vacuum cleaner?

    Daily or every other day is ideal for maintaining clean floors, especially in homes with pets or high foot traffic.

  • Can robot vacuums clean carpets and hard floors?

    Yes, most modern robot vacuums automatically adjust suction and brush settings to clean both hard floors and carpets efficiently.

  • Do robot vacuums require manual emptying?

    Many models come with self-emptying bins, but others need periodic manual emptying, usually once or twice a week.

  • How long do robot vacuums run on a single charge?

    Battery life varies from 60 minutes to over 300 minutes depending on the model and suction mode.

  • Can I control my robot vacuum remotely?

    Yes, most robot vacuums can be controlled via apps, voice assistants (Alexa, Google Home), or remote controls.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

