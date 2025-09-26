Search
Fri, Sept 26, 2025
Massive price drop on vacuum cleaners with new GST rules! Up to 80% off on Amazon Great Indian Festival

ByAishwarya Faraswal
Published on: Sept 26, 2025 08:30 pm IST

Biggest Amazon Festival deals! Vacuum cleaners up to 80% off plus GST savings, perfect for festive cleaning at pocket-friendly prices.

ILIFE A20 Pro Robot Vacuum Cleaner & Mopping,6500Pa Strong Suction,Advanced LiDAR Navigation,Customized Cleaning Upto 4500sft,5200mAh,WiFi App,Alexa,GH,Ideal for Cats,Dogs Hair View Details checkDetails

₹16,900

Dreame D10 Plus Gen 2 Robot Vacuum Cleaner with Automatic Dust Emptying, Stores up to 90 Days of Dust, LiDAR Navigation, 6000 Pa Suction Power for Carpets and Pet Hair, 285-Minute Battery, White View Details checkDetails

₹22,999

SEZNIK Vacuum Cleaner for Home Use Wet and Dry | Turbo Sweep 3-in-1 Handheld Vacuum Cleaners | Corded, 600W, 20kpa Suction | 200ml Water Tank | Vacuum & Mopping (SZ-V07) View Details checkDetails

₹3,649

Eureka Forbes SmartClean, 5000Pa HyperSuction Robotic Vacuum Cleaner with Auto Bin (65 Days Hands-Free Cleaning) | LiDAR 3.0 & Home Mapping | Wet Mopping | 5-Hour Run Time | Smart App Control View Details checkDetails

₹31,499

ECOVACS DEEBOT Y1 PRO 2 in 1 Robot Vacuum Cleaner & Mop, 6500 Pa Suction, 5200 mAh Battery, Wet & Dry Cleaning, Covers 3500+ Sq. Ft., Advanced Navigation & True Mapping, 320 Minutes Run-Time View Details checkDetails

₹17,999

INALSA Wet and Dry Vacuum Cleaner for Home,10 LTR Capacity,1200 W, 17 kPa Suction, Blower Function, HEPA Filter, Wet Vacuum Cleaner for Sofa, House Cleaning Machine,Vaccine Cleaner for Home(WD 10) View Details checkDetails

₹3,299

Eureka Forbes Atom 12,000 Pa Powerful Suction Power, 2-in-1, Handheld & Stick Functions, Blower Function, Can be Used as Inflator for Toys; for Home Use, with Washable Filter View Details checkDetails

₹1,899

AGARO Ace Wet & Dry Vacuum Cleaner for Home View Details checkDetails

NARWAL Freo X Plus 2-in-1 Robotic Vacuum & Mopping, 7800Pa Suction, 7 Weeks Storage, Zero Tangle Brush, 5200mAh Battery, 3D Mapping, Google Home, Alexa, Siri & App Compatible, 254 Mins View Details checkDetails

₹19,990

AGARO Regal Plus Upright Vacuum Cleaner View Details checkDetails

ECOVACS DEEBOT N20 PRO 2 in 1 Robotic Vacuum Cleaner & Mop, 8000 Pa Suction, Covers 3500+ Sq.Ft, Anti-Hair Tangle, Intelligent TrueMapping, Ozmo Vibrating Mop, Wet & Dry Cleaning, 300 Minutes Run-Time View Details checkDetails

₹22,499

Eureka Forbes SuperVac 1600 Watts Powerful Suction,bagless Vacuum Cleaner with cyclonic Technology,7 Accessories,1 Year Warranty,Compact,Lightweight & Easy to use (Red) 1 Liter HEPA Filter 1 Piece View Details checkDetails

₹5,499

The Amazon Great Indian Festival is the perfect time to bring home powerful cleaning solutions at unbeatable prices. This year, vacuum cleaners are among the hottest deals, with discounts going up to 80% and additional savings thanks to a GST drop.

Prepare your home for Diwali with the best vacuum cleaner deals on Amazon Sale.
Prepare your home for Diwali with the best vacuum cleaner deals on Amazon Sale.

From compact handheld models to advanced robotic cleaners, there’s something for every household need. A good vacuum cleaner not only saves time but also keeps your home dust-free, an essential factor during festive cleaning. Leading brands are part of the sale, offering versatile features such as strong suction, multi-surface cleaning, and easy maintenance.

With these exciting offers, you can pick a device that suits your lifestyle, be it daily cleaning, pet hair removal, or deep cleaning before guests arrive. This festive season, don’t miss the chance to grab top-rated vacuum cleaners at prices that are lighter on your pocket and heavier on value.

Top deals on vacuum cleaners on Amazon Sale 2025

More deals on vacuum cleaners on Amazon Great Indian Festival Sale

Loading Suggestions...

The ECOVACS DEEBOT Y1 PRO is a premium 2-in-1 robot vacuum and mop designed for Indian homes. With 6500Pa suction power, 5200 mAh battery, and up to 320 minutes runtime, it covers over 3500 sq. ft. in one charge. Advanced LiDAR navigation with TrueMapping ensures precise, obstacle-free cleaning across tiles, marble, wood, and carpets.

Carpet sensor technology boosts performance, while app control makes cleaning effortless. Now available at a massive 70% price drop during the Amazon Great Indian Festival deals.

Specifications

Suction Power
6500Pa
Battery
5200 mAh, 320 minutes runtime
Coverage
3500+ sq. ft.
Functions
Vacuum + mop with carpet sensor
Navigation
LiDAR with TrueMapping
Loading Suggestions...

Enjoy a massive 68% price drop on the Inalsa Wet and Dry Vacuum Cleaner the Amazon Great Indian Festival. Perfect for home cleaning, it comes with a 10L tank, 1200W motor, and 17 kPa suction power for dust, pet hair, and wet spills. The HEPA filter, blower function, and safe buoy technology make it both efficient and safe.

With flexible wheels and a compact design, this vacuum ensures convenience with powerful performance, making it one of the best festival deals on Amazon.

Specifications

Capacity
10L
Power
1200W
Suction Power
17 kPa
Filter Type
HEPA & Cloth
Function
Wet/Dry + Blower
Loading Suggestions...

Get the Eureka Forbes Atom Vacuum Cleaner at a huge 58% price drop this Amazon Great Indian Festival. Compact yet powerful, it delivers 12,000 Pa suction power for effective home cleaning. With 2-in-1 handheld and stick functions, blower mode, and even inflator use for toys, this vacuum ensures multipurpose utility.

The washable filter, cyclonic technology, and lightweight design make it easy to use and maintain. A true Amazon sale deal for those looking for efficient cleaning at the right value.

Specifications

Power
600W
Suction Power
12,000 Pa
Capacity
0.5L
Filter Type
Washable
Functions
Handheld/Stick + Blower

4. AGARO Ace Wet & Dry Vacuum Cleaner for Home

Loading Suggestions...

Grab the AGARO Ace Wet & Dry Vacuum Cleaner at a 41% price drop during the Amazon Great Indian Festival. Featuring a 1600W motor with 21.5 kPa suction power and a 21L tank, it easily handles wet and dry cleaning around the home.

Its stainless steel body, blower function, and 360° swivel wheels make cleaning convenient and efficient. Complete with multiple brushes and a long 5m cord, this vacuum offers durability and versatility, making it one of the best Amazon sale deals.

Specifications

Power
1600W
Suction Power
21.5 kPa
Capacity
21L
Filter Type
Foam
Function
Wet/Dry + Blower
Loading Suggestions...

Enjoy a 44% price drop on the NARWAL Freo X Plus during the Amazon Great Indian Festival. This 2-in-1 robotic vacuum and mop delivers 7800Pa suction and 7 weeks of auto dust storage for hands-free cleaning. Its zero-tangle brush, tri-laser navigation, and obstacle avoidance ensure precise cleaning on carpets, wood, tiles, and marble.

Compatible with Google Home, Alexa, Siri, and the app, it lifts and mops automatically on rugs for a safe, efficient clean, making it one of the best Amazon sale deals for smart homes.

Specifications

Suction Power
7800Pa
Battery
5200mAh, 254 mins runtime
Dust Storage
7 weeks auto-empty
Functions
Vacuum + Mop
Navigation
Tri-laser with obstacle avoidance

6. AGARO Regal Plus Upright Vacuum Cleaner

Loading Suggestions...

The AGARO Regal Plus is a versatile 2-in-1 vacuum cleaner with handheld and stick functions, ideal for hard floors, carpets, sofas, and upholstery. Its 800W motor delivers 6.5 kPa suction, efficiently picking up dust, crumbs, and pet hair. Lightweight and portable, it features a 0.8L bagless dust container and a 5-meter power cord for easy mobility.

Perfect for everyday home cleaning, this model combines convenience and efficiency. Grab it now during the Amazon Great Indian Festival for an amazing 33% discount.

Specifications

Power
800W
Suction Pressure
6.5 kPa
Dust Capacity
0.8L
Form Factor
Handheld + Stick
Cord Length
5 meters
Loading Suggestions...

The ECOVACS DEEBOT N20 PRO is a 2-in-1 robotic vacuum and mop with 8000 Pa suction power, ideal for tiles, wood, marble, and carpets. It features Zero Tangle technology, a patented Ozmo Pro 2.0 vibrating mop, and advanced True-Mapping navigation for precise cleaning.

With a 5200 mAh battery offering up to 300 minutes runtime, it efficiently vacuums and mops large homes in one pass. Don’t miss this Amazon Great Indian Festival deal with 77% discount.

Specifications

Suction Power
8000 Pa
Battery
5200 mAh
Run-Time
300 mins
Dust & Mop
Wet & Dry
Navigation
True-Mapping & Laser
Loading Suggestions...

The Eureka Forbes SuperVac is a bagless vacuum cleaner with cyclonic technology for consistent suction and efficient dust separation. Its 1600W motor delivers 21 kPa powerful suction, ideal for hard floors, carpets, and upholstery. The compact, lightweight design with HEPA filter ensures easy cleaning and dirt-free disposal.

With variable suction control and 7 included accessories, this vacuum makes home cleaning effortless. Grab this Amazon Great Indian Festival deal with 45% discount.

Specifications

Motor Power
1600 Watts
Suction Power
21 kPa
Dust Capacity
2 Litres
Cable Length
5 Meters
Filter Type
HEPA

  • Which type of vacuum cleaner is best for home use?

    Stick and canister vacuums are great for daily cleaning, while robotic models suit busy households.

  • Are vacuum cleaners effective for pet hair?

    Yes, many models come with strong suction and special brushes designed to remove pet hair from floors and furniture.

  • How often should vacuum filters be cleaned or replaced?

    Washable filters should be cleaned every 2–4 weeks, while replaceable filters typically last 6–12 months depending on usage.

  • Can a vacuum cleaner be used on carpets and hard floors?

    Most modern vacuums support multi-surface cleaning, with adjustable suction or brush modes for carpets, rugs, and hard floors.

  • Do robotic vacuum cleaners really save time?

    Yes, robotic vacuums can clean automatically, making them a convenient choice for maintaining cleanliness with minimal effort.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Explore everything about the upcoming iPhone 17 ,from the iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max to the lighter iPhone 17 Air .Get insights on the iPhone 17 expected price, features, and official launch date.
