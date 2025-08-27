Smart value tablet deals are live on Amazon! Get up to 48% off on Samsung, Lenovo, Xiaomi and more while stock last
Published on: Aug 27, 2025 03:11 pm IST
Amazon's smart tablet sale offers up to 48% off on Samsung, Lenovo, and Xiaomi. Great time to buy if you need a tablet for streaming, classes, or daily use.
Our Pick
Best Tablet Deal
Wi-Fi Android Tablet
Big Screen Android Tab
Snapdragon 7s Gen 2
Dolby Atmos Sound Tab
128GB iPad Wi-Fi Model
JBL Speaker Tablet
Tablet with AI Features
Smart Value Samsung Tab
FAQs
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
|
Best Tablet DealLenovo Tab M11 with Pen| Wi-Fi Connectivity| 8 GB RAM, 128 GB ROM|11 Inch Screen| 90 Hz, 72% NTSC, FHD Display| Quad Speakers with Dolby Atmos|Octa-Core Processor |13 MP Rear Camera, Green View Details
|
₹15,990
|
|
|
Wi-Fi Android TabletSamsung Galaxy Tab A9+ [Smartchoice], 27.94 cm (11.0 inch) Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, Wi-Fi Tablet, Gray View Details
|
₹20,999
|
|
|
Big Screen Android TabHONOR Pad 9 (Smartchoice) WiFi Tablet with Free Bluetooth Keyboard, 12.1-Inch 2.5K Display, 8GB, 256GB Storage, Snapdragon 6 Gen 1 (4nm), 8 Speakers, Up-to 17 Hours, Android 13, Metal Body, Gray View Details
|
₹23,350
|
|
|
Snapdragon 7s Gen 2Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB, 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey View Details
|
₹20,999
|
|
|
Dolby Atmos Sound TabLenovo Idea Tab with Pen| 5G + Wi-Fi| 11, 2.5K Display with 500 nits Brightness| 8 GB RAM + 256 GB ROM (Expandable up to 2 TB)| MediaTek Dimensity 6300| Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos View Details
|
₹20,999
|
|
|
128GB iPad Wi-Fi ModelApple iPad 11″: A16 chip, 27.69 cm (11″) Model, Liquid Retina Display, 128GB, Wi-Fi 6, 12MP Front/12MP Back Camera, Touch ID, All-Day Battery Life — Silver View Details
|
|
|
|
JBL Speaker TabletLenovo {Smartchoice) Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM, 256 GB ROM| 11.5 Inch, 2K, 90 Hz Refresh| Wi-Fi Tablet| Android 14| 45 W Fast Charger| Built-in Kickstand| Color: Luna Grey View Details
|
₹20,998
|
|
|
Tablet with AI FeaturesOnePlus Pad 2(12.1 Inch)LCD Display,12GB RAM, 256GB Storage,Snapdragon 8 Gen 3,144Hz Refresh Rate,Dolby Vision & Atmos,Open Canvas,AI features,6 speakers,Wi-Fi with Cellular Data Sharing [Nimbus Gray] View Details
|
₹39,999
|
|
|
Smart Value Samsung TabSamsung Galaxy Tab S9 FE [Smartchoice], RAM 6 GB, ROM 128 GB Expandable, S Pen in-Box, Wi-Fi, IP68 Tablet, Gray View Details
|
₹34,999
|
|
|
OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, Massive 11 (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, Wi-Fi Connectivity, Aero Blue View Details
|
₹15,999
|
|
View More Products