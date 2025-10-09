Search
Thu, Oct 09, 2025
Split ACs from top brands with seasonal off during Amazon Great Indian Festival sale

ByBoudhaditya Sanyal
Published on: Oct 09, 2025 03:00 pm IST

Grab top-brand split ACs at seasonal discounts during Amazon Great Indian Festival Sale. Stay cool and save big with limited-time offers.

Lloyd 1.0 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Copper, Anti-Viral + PM 2.5 Filter, White with Chrome Deco Strip, GLS12I3FWAEA)

₹26,490

Carrier 1 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display,HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI12EE3R35W0,White)

₹29,490

Voltas 1 ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 123V CAE, White)

₹27,390

LG 1 Ton 4 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1 with VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with AntiVirus Protection, US-Q13JNYE, White)

₹31,990

Blue Star 1 Ton 3 Star, 60 Months Warranty, Inverter Split AC (Copper, Convertible 5 in 1 Cooling, Multi Sensors,Blue Fins, Self Diagnosis, IE312YNU, White)

₹28,780

Panasonic 1.0 Ton 5 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (Matter Enabled, Higher Airflow, Copper Condenser, 7in1 Convertible, True AI, 4-Way, PM 0.1 Filter, CS/CU-NU12AKY5W, White)

₹34,490

Godrej 1 Ton 3 Star, 5 Years Comprehensive Warranty, AI Powered, 5-In-1 Convertible Cooling, Inverter Split AC (Copper, 2025 Model, Heavy duty cooling at 52 °C, AC1T EI 12PINV3R32 WYQ 3S, White)

₹25,490

Voltas 1.5 ton 3 Star, Inverter Split AC (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter,183V Vectra CAW, White)

₹29,490

Lloyd 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Copper, Anti-Viral + PM 2.5 Filter, White with Chrome Deco Strip, GLS18I3FWAGC)

₹29,490

Carrier 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display, HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI18EE3R35W0,White)

₹33,190

Daikin 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, PM 2.5 Filter, Triple Display, Dew Clean Technology, Coanda Airflow, 2024 Model, MTKL50U, White)

₹34,390

Blue Star 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, Smart Ready, 5 in 1 Convertible, Turbo Cool, ID318YKU, White)

₹32,490

Samsung 1.5 Ton 3 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, BESPOKE AI AR50F18D1LHNNA)

₹31,490

Voltas 2 Ton, 3 Star, Inverter Split AC (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 243V Vectra Elite, White)

₹42,199

Blue Star 2 Ton 3 Star, 60 Months Warranty, Inverter Split AC (Copper, Convertible 5 in 1 Cooling, Auto Defrost, Dust Filters, Blue Fins, IE324YNU, White)

₹44,090

Godrej 2 Ton 3 Star, 5 Years Comprehensive Warranty, AI Powered, 5-In-1 Convertible Cooling, Self Clean Inverter Split AC (Copper, 2025 Model, Heavy Duty Cooling At 52 °C, AC 2.0T EI 24I3T WZS, White)

₹39,990

Voltas 2 Ton 5 Star, Inverter Split AC(Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 245V Vectra Plus, White)

₹48,490

Hitachi 2 Ton Class 3 Star Xpandable+ Inverter Split AC (100% Copper, 4-Way Swing, ice Clean, Dust Filter, 3400SXL RAS.D322PCBIBS, White)

₹43,490

LLYOD Lloyd 2.0 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Copper, Anti-Viral + PM 2.5 Filter, Anti Corrosion Coating,White With Golden Deco Strip, GLS24I3KWSEM)

₹38,989

Blue Star 2 Ton 5 Star, 60 Months Warranty, Inverter Split AC (Copper, Convertible 5 in 1 Cooling, Multi Sensors, Dust Filter Blue Fins, Self Diagnosis, IC524DNUR,White)

₹53,190

Looking to beat the heat without burning a hole in your wallet? Amazon Great Indian Festival Sale brings top deals on split ACs from trusted brands. Whether it’s efficient cooling, energy savings, or sleek designs, these ACs promise comfort all year round. From inverter technology to smart features, you can choose a model that fits your room and lifestyle.

Grab a quality split AC during Amazon Diwali sale.

Don’t wait. The seasonal offers are hot, and stocks are limited. Upgrade your home cooling game while enjoying massive discounts. Stay chill, save big, and make the most of this festive season with the perfect AC.

Get top deals on 1 Ton split ACs during Amazon Great Indian Festival Sale

Looking for efficient cooling without overspending? Amazon Great Indian Festival Sale brings top deals on 1 Ton split ACs from trusted brands. Perfect for small to medium rooms, these ACs offer energy-efficient performance, fast cooling, and sleek designs.

With features like inverter technology, smart controls, and low noise operation, you can stay comfortable all year. Don’t miss out on festive discounts—upgrade your home cooling while saving big during this limited-time sale. Cool rooms, happy wallet, and hassle-free installation await!

Top deals on 1Ton split ACs on Amazon sale

Buy a reliable 1.5Ton split AC during Amazon Great Indian Festival Sale

Stay cool this season with top 1.5 Ton split ACs available at unbeatable prices during the Amazon Great Indian Festival Sale. Perfect for medium to large rooms, these ACs deliver fast, efficient cooling while saving energy. Equipped with inverter technology, smart controls, and low-noise operation, they combine comfort with convenience. Sleek designs fit seamlessly into any home decor. Don’t wait—grab these festive deals now and upgrade your home cooling experience while enjoying huge savings.

Top deals on 1.5Ton split ACs on Amazon sale

2Ton split ACs are a top choice during Amazon Great Indian Festival Sale

If you’re looking for powerful cooling, 2 Ton split ACs are a great pick this Amazon Great Indian Festival Sale. Ideal for larger spaces, these ACs deliver consistent, high-speed cooling with efficient power use. Many models include inverter compressors, smart temperature control, and noise-free operation. With top brands offering exciting discounts, it’s the perfect time to bring home superior comfort and performance without overspending. Enjoy festive savings while keeping your space cool and fresh.

Top deals on 2Ton ACs during Amazon Diwali Sale

  • What makes split ACs better than window ACs?

    Split ACs are quieter, more energy-efficient, and aesthetically pleasing. They also cool larger spaces faster and allow flexible indoor unit placement for better air distribution.

  • Are split ACs discounted during the Amazon Great Indian Festival Sale?

    Yes, many leading brands offer discounts up to 45% on split ACs, along with exchange offers and bank discounts during the Amazon Great Indian Festival Sale.

  • Which tonnage split AC should I buy for my room?

    For rooms up to 120 sq. ft, a 1 Ton AC works well; for 150–200 sq. ft, go for 1.5 or 2 Ton models.

  • Do split ACs consume more electricity?

    Modern inverter split ACs are highly efficient. Their compressors adjust cooling speed automatically, reducing electricity usage while maintaining consistent temperatures even during long hours of operation.

  • What features should I look for in a split AC?

    Prioritize inverter technology, a 5-star energy rating, low noise levels, smart connectivity, and fast cooling performance for maximum efficiency and comfort during hot seasons.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Explore everything about the upcoming iPhone 17 ,from the iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max to the lighter iPhone 17 Air .Get insights on the iPhone 17 expected price, features, and official launch date.
