Split ACs from top brands with seasonal off during Amazon Great Indian Festival sale
Published on: Oct 09, 2025 03:00 pm IST
Grab top-brand split ACs at seasonal discounts during Amazon Great Indian Festival Sale. Stay cool and save big with limited-time offers.
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
|
Lloyd 1.0 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Copper, Anti-Viral + PM 2.5 Filter, White with Chrome Deco Strip, GLS12I3FWAEA) View Details
|
₹26,490
|
|
|
Carrier 1 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display,HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI12EE3R35W0,White) View Details
|
₹29,490
|
|
|
Voltas 1 ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 123V CAE, White) View Details
|
₹27,390
|
|
|
LG 1 Ton 4 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1 with VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with AntiVirus Protection, US-Q13JNYE, White) View Details
|
₹31,990
|
|
|
Blue Star 1 Ton 3 Star, 60 Months Warranty, Inverter Split AC (Copper, Convertible 5 in 1 Cooling, Multi Sensors,Blue Fins, Self Diagnosis, IE312YNU, White) View Details
|
₹28,780
|
|
|
Panasonic 1.0 Ton 5 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (Matter Enabled, Higher Airflow, Copper Condenser, 7in1 Convertible, True AI, 4-Way, PM 0.1 Filter, CS/CU-NU12AKY5W, White) View Details
|
₹34,490
|
|
|
Godrej 1 Ton 3 Star, 5 Years Comprehensive Warranty, AI Powered, 5-In-1 Convertible Cooling, Inverter Split AC (Copper, 2025 Model, Heavy duty cooling at 52 °C, AC1T EI 12PINV3R32 WYQ 3S, White) View Details
|
₹25,490
|
|
|
Voltas 1.5 ton 3 Star, Inverter Split AC (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter,183V Vectra CAW, White) View Details
|
₹29,490
|
|
|
Lloyd 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Copper, Anti-Viral + PM 2.5 Filter, White with Chrome Deco Strip, GLS18I3FWAGC) View Details
|
₹29,490
|
|
|
Carrier 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display, HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI18EE3R35W0,White) View Details
|
₹33,190
|
|
|
Daikin 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, PM 2.5 Filter, Triple Display, Dew Clean Technology, Coanda Airflow, 2024 Model, MTKL50U, White) View Details
|
₹34,390
|
|
|
Blue Star 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, Smart Ready, 5 in 1 Convertible, Turbo Cool, ID318YKU, White) View Details
|
₹32,490
|
|
|
Samsung 1.5 Ton 3 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, BESPOKE AI AR50F18D1LHNNA) View Details
|
₹31,490
|
|
|
Voltas 2 Ton, 3 Star, Inverter Split AC (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 243V Vectra Elite, White) View Details
|
₹42,199
|
|
|
Blue Star 2 Ton 3 Star, 60 Months Warranty, Inverter Split AC (Copper, Convertible 5 in 1 Cooling, Auto Defrost, Dust Filters, Blue Fins, IE324YNU, White) View Details
|
₹44,090
|
|
|
Godrej 2 Ton 3 Star, 5 Years Comprehensive Warranty, AI Powered, 5-In-1 Convertible Cooling, Self Clean Inverter Split AC (Copper, 2025 Model, Heavy Duty Cooling At 52 °C, AC 2.0T EI 24I3T WZS, White) View Details
|
₹39,990
|
|
|
Voltas 2 Ton 5 Star, Inverter Split AC(Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 245V Vectra Plus, White) View Details
|
₹48,490
|
|
|
Hitachi 2 Ton Class 3 Star Xpandable+ Inverter Split AC (100% Copper, 4-Way Swing, ice Clean, Dust Filter, 3400SXL RAS.D322PCBIBS, White) View Details
|
₹43,490
|
|
|
LLYOD Lloyd 2.0 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Copper, Anti-Viral + PM 2.5 Filter, Anti Corrosion Coating,White With Golden Deco Strip, GLS24I3KWSEM) View Details
|
₹38,989
|
|
|
Blue Star 2 Ton 5 Star, 60 Months Warranty, Inverter Split AC (Copper, Convertible 5 in 1 Cooling, Multi Sensors, Dust Filter Blue Fins, Self Diagnosis, IC524DNUR,White) View Details
|
₹53,190
|
|
