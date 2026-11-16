Air Purifier Buying Guide : పడిపోతున్న వాయు నాణ్యత.. మంచి ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్ని ఎలా ఎంచుకోవాలి?
చలికాలంలో వాయు కాలుష్యం ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇంటి లోపల స్వచ్ఛమైన గాలి కోసం ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్ కొనాలా వద్దా, కొనేటప్పుడు ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, వాటి పరిమితులు ఏంటో ప్రముఖ వైద్యుడు డాక్టర్ జీనమ్ షా వివరిస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి..
చలికాలం మొదలవగానే దేశవ్యాప్తంగా గాలి నాణ్యత దారుణంగా పడిపోతూ వస్తోంది. కాలుష్య స్థాయిలు ప్రమాదకర స్థితికి చేరుతుండటంతో అనేక ప్రాంతాల్లో సామాన్యులు ఊపిరి పీల్చుకోవడమే కష్టంగా మారింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇంటి లోపలైనా స్వచ్ఛమైన గాలి పీల్చుకోవడానికి ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్ కొనాలా, కొంటే ఎలాంటిది ఎంచుకోవాలి, అసలు ఇవి ఎంతవరకు రక్షణ ఇస్తాయన్న సందేహాలు చాలామందిలో తలెత్తుతున్నాయి.
హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి వేగంగా విస్తరిస్తున్న నగరాల్లోనూ శీతాకాలంలో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారుతోంది. విపరీతమైన వాహనాల రద్దీ, ఎక్కడికక్కడ జరుగుతున్న నిర్మాణ పనుల దుమ్ము, చలిగాలుల వల్ల పొగమంచుతో కలిసిన కాలుష్యం పెరుగుతోంది. దీనితో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని నగరవాసులు కూడా ఇప్పుడు ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్ల కొనుగోలుపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
ఈ అంశంపై ముంబైలోని జస్లోక్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్లో శ్వాసకోశ వైద్య నిపుణుడిగా పనిచేస్తున్న డాక్టర్ జీనమ్ షా కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. చలికాలంలో గాలిలో సూక్ష్మ ధూళి కణాలు (పీఎం2.5, పీఎం10), సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్లతో పాటు అనేక విషపూరిత పదార్థాలు కలుస్తాయి. వీటిలో అత్యంత సూక్ష్మమైన పీఎం 2.5 కణాలు నేరుగా ఊపిరితిత్తుల లోతుల్లోకి చొచ్చుకుపోయి, అక్కడి నుంచి రక్తప్రవాహంలోకి కూడా కలుస్తాయి. ఇది శరీరంలో ఇన్ఫ్లమేషన్ని పెంచడమే కాకుండా, ఇప్పటికే ఉన్న శ్వాసకోశ, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది. ఏ అనారోగ్యం లేని ఆరోగ్యవంతులకు సైతం తలనొప్పి, గొంతు నొప్పి, కళ్ల మంట, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి.
"ఈ సీజన్లో ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్లపై పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల నిజంగా ప్రయోజనం ఉంటుందా అన్న ప్రశ్న నాకు తరచూ ఎదురవుతుంది. సరైన పరికరాన్ని ఎంచుకుని, సక్రమంగా ఉపయోగిస్తే కచ్చితంగా ఫలితం ఉంటుంది," అని డాక్టర్ షా స్పష్టం చేశారు.
ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్లు ఎలా పనిచేస్తాయి? వాటి పరిమితులు ఏంటి?
ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్లు గదిలోని గాలి నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి తోడ్పడతాయి. అయితే వాటి పనితీరు అనేది అందులో అమర్చిన ఫిల్టర్లు, ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న కాలుష్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
"హెపా (హై ఎఫీషియెన్సీ పర్టిక్యులేట్ ఎయిర్) ఫిల్టర్లు కలిగిన ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్లు గాలిలో తేలియాడే పీఎం 2.5 వంటి సూక్ష్మ ధూళి కణాలను సమర్థవంతంగా పట్టి ఉంచుతాయి. గదిలోని గాలిని నిరంతరం ఈ ఫిల్టర్ల ద్వారా శుభ్రపరచడం వల్ల లోపల ధూళి కాలుష్యాన్ని గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు," అని డాక్టర్ షా వివరించారు.
అయితే ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్ పెట్టినంత మాత్రాన ఇల్లు వంద శాతం కాలుష్య రహితంగా మారిపోదని ఆయన గుర్తుచేశారు. సాధారణ హెపా ఫిల్టర్లు కేవలం ధూళి కణాలను మాత్రమే తొలగిస్తాయి తప్ప, గాలిలో ఉండే విషపూరిత వాయువులను పూర్తిగా నిర్మూలించలేవని వివరించారు.
కొనేముందు కచ్చితంగా చూడాల్సిన అంశాలివే..
ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్ కొనేముందు, మీరు వాడాలనుకుంటున్న గదిలోని గాలిని అది పూర్తిస్థాయిలో శుభ్రపరచగలదా లేదా అన్నది తెలుసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఆ పరికరం 'క్లీన్ ఎయిర్ డెలివరీ రేట్' (సీఏడీఆర్) విలువను కచ్చితంగా తనిఖీ చేయాలని డాక్టర్ షా సూచించారు. ఒక నిర్ణీత సమయంలో ఆ పరికరం ఎంత శుభ్రమైన గాలిని అందిస్తుందో ఈ సీఏడీఆర్ తెలియజేస్తుంది. సీఏడీఆర్ విలువ ఎక్కువగా ఉంటే, అది ఎక్కువ పరిమాణంలో గాలిని శుభ్రపరుస్తుందని అర్థం; పెద్ద గదులకు ఇది ఎంతో అవసరం.
"ఉదాహరణకు, మీ పడకగది విస్తీర్ణం 150 చదరపు అడుగులు ఉండి, పైకప్పు ఎత్తు సుమారు 10 అడుగులు ఉంటే, గంటకు దాదాపు 200 క్యూబిక్ మీటర్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ శుభ్రమైన గాలిని అందించే ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్ను ఎంచుకోవాలి," అని ఆయన సలహా ఇచ్చారు.
సరైన సీఏడీఆర్ ఉన్న పరికరాన్ని ఎంచుకోవడం వల్ల, అది గంటకు 4 నుంచి 5 సార్లు గదిలోని మొత్తం గాలిని ఫిల్టర్ చేయగలుగుతుంది. కాబట్టి ఏదో ఒక ప్యూరిఫయర్ కొని ఇంట్లో నడిపిస్తే సరిపోదు; పెద్ద గదిలో తక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న చిన్న పరికరం పెడితే గాలి సరిగ్గా శుభ్రపడదు. కొనుగోలు చేసేటప్పుడు అసలైన హెపా-గ్రేడ్ ఫిల్టర్తో పాటు ‘యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ లేయర్’ ఉన్న దానిని ఎంచుకోవడం ఉత్తమం. ఈ కార్బన్ పొర దుర్వాసనలను, కొన్ని రకాల వాయువులను పీల్చుకుంటుంది. అదే సమయంలో, ఉద్దేశపూర్వకంగా ఓజోన్ వాయువును విడుదల చేసే పరికరాలకు దూరంగా ఉండాలి; ఎందుకంటే ఓజోన్ శ్వాసకోశ వ్యవస్థకు తీవ్ర హాని కలిగిస్తుంది!
కుటుంబ రక్షణకు ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్ ఒక్కటే సరిపోతుందా?
ఇంట్లో ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్ ఉంటే కుటుంబ సభ్యులందరూ పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉన్నట్లేనా అన్న ప్రశ్నకు డాక్టర్ షా సూటిగా సమాధానమిచ్చారు. "అస్సలు కాదు. కాలుష్య ప్రభావాన్ని తగ్గించుకునే మార్గాలకు ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్ ఒక ప్రత్యామ్నాయం కాదు; కేవలం అదనపు రక్షణ కవచంలా మాత్రమే దీనిని చూడాలి," అని ఆయన తేల్చి చెప్పారు.
అంటే కాలుష్యం బారి నుంచి తప్పించుకోవడానికి మన రోజువారీ జీవనశైలిలోనూ కొన్ని మార్పులు చేసుకోవడం తప్పనిసరి. బయట గాలి నాణ్యత సూచీ (ఏక్యూఐ) ప్రమాదకర స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు అనవసరంగా బయటకు వెళ్లడం మానుకోవాలి. బయటి పనులు, నడక వంటివి ప్లాన్ చేసుకునే ముందు ఏక్యూఐ స్థాయులను గమనించాలి. చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, గర్భిణీలతో పాటు ఆస్తమా, సీఓపీడీ, గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు కాలుష్య విషయంలో అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
"ఇంటి లోపల కాలుష్యాన్ని పెంచే అగరబత్తీలు, దోమల కాయిల్స్ వాడకాన్ని తగ్గించాలి. వంట చేసేటప్పుడు పొగ ఎక్కువగా రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి. బయట గాలి నాణ్యత మెరుగుపడిన సమయంలో కిటికీలు తెరిచి ఇంట్లోకి స్వచ్ఛమైన గాలి వచ్చేలా వెంటిలేషన్ కల్పించాలి," అని డాక్టర్ షా సూచించారు.
ఇక కాలుష్యం తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే, ముఖానికి సరిగ్గా సరిపోయే ‘ఎన్95’ మాస్క్ ధరించాలి. సాధారణ సర్జికల్ మాస్కులు, బట్ట మాస్కులు గాలిలోని సూక్ష్మ ధూళి కణాలను అడ్డుకోలేవని గుర్తుంచుకోవాలి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More