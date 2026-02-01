Union Budget 2026 : ‘బడ్జెట్’ డే- స్వల్ప నష్టాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు.. లైవ్ అప్డేట్స్
మరో కీలక ఘట్టానికి దేశం సన్నద్ధమైంది. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మరికొన్ని గంటల్లో బడ్జెట్ 2026ని పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు. నిర్మలమ్మ పద్దు వేళ తెలుగులో బడ్జెట్ 2026 లైవ్ అప్డేట్స్ని ఇక్కడ చూడండి..
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ 'టారిఫ్' దాడులు, అంతర్జాతీయ అనిశ్చితి మధ్య నేటి బడ్జెట్కి ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. దేశాభివృద్ధిని నిలకడగా ఉంచడంతో పాటు నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ప్రసంగంలో సామాన్యుడికి ఊరటనిచ్చే అంశాలు ఏవైనా ఉంటాయా? అని భారతీయుల్లో ఉత్కంఠ పెరుగుతోంది.
పార్లమెంట్ వేదికగా కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ నేడు, ఫిబ్రవరి 1న 'బడ్జెట్ 2026'ని ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు. ఇది ఆమెకు వరుసగా 9వ బడ్జెట్ ప్రసంగం....Read More
Budget 2026 : ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర పెంపు..
బడ్జెట్ 2026కి ముందే సామాన్యుడి షాక్ తగిలింది. కమర్షియల్ ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర చమురు మార్కెటింగ్ సంస్థలు పెంచాయి. ఫలితంగా దేశ రాజధానిలో 19 కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర రూ. 42 పెరిగి రూ. 1740.50కి చేరింది.
Budget 2026 : స్వల్ప నష్టాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు
బడ్జెట్ 2026కి ముందు దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఫ్లాట్గా కొనసాగుతున్నాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 263 పాయింట్లు పడి 82,303 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. నిఫ్టీ50 98 పాయింట్లు కోల్పోయి 25,321 వద్ద కొనసాగుతోంది.
Budget 2026 : వీటిపై భారీ అంచనాలు..
స్టాండర్డ్ డిడక్షన్: పాత పన్ను విధానం నుంచి కొత్త విధానానికి ఇన్వెస్టర్లను ప్రోత్సహించేలా 'స్టాండర్డ్ డిడక్షన్' పరిమితిని పెంచే అవకాశం ఉంది.
టీడీఎస్ సరళీకరణ: టీడీఎస్ రేట్లు, స్లాబ్లను తగ్గించి సులభతరం చేయడం.
కస్టమ్స్ డ్యూటీ: వివాదాల్లో చిక్కుకున్న రూ.1.53 లక్షల కోట్ల నిధులను వెలికితీసేలా అమ్నెస్టీ స్కీమ్ ప్రకటించడం, వ్యాపార సులభతరం కోసం సుంకాల స్లాబ్లను తగ్గించడం.
రుణ భారం: దేశ జీడీపీలో అప్పుల శాతాన్ని తగ్గించడంపై దృష్టి సారించడం.
రక్షణ రంగం: అంతర్జాతీయ భౌగోళిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా రక్షణ బడ్జెట్ను పెంచడం.
Budget 2026 : స్టాక్ మార్కెట్ ఏం ఆశిస్తుంది?
కేంద్ర బడ్జెట్ 2026లో దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాల పన్ను (ఎల్టీసీజీ) నిబంధనల్లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, అది మార్కెట్ సెంటిమెంట్కు బలమైన ప్రేరణనిచ్చే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా బడ్జెట్ అంటే పన్ను రాయితీలు ఆశించడం సహజం, అయితే ఈసారి మార్కెట్ వర్గాల అంచనాలు కొంత భిన్నంగా ఉన్నాయి.
దీనిపై జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చీఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజిస్ట్ వీకే విజయకుమార్ మాట్లాడుతూ.. "ప్రస్తుత బడ్జెట్లో పన్ను రాయితీలకు సంబంధించి ఇన్వెస్టర్లకు పెద్దగా అంచనాలు ఏవీ లేవు. అయితే, దీర్ఘకాలిక మూలధన ఎల్టీసీజీపై ప్రస్తుతం ఉన్న రూ. 1.25 లక్షల పన్ను మినహాయింపు పరిమితిని అంతకంటే ఎక్కువకు పెంచితే మాత్రం అది ఖచ్చితంగా సానుకూల అంశం అవుతుంది," అని అభిప్రాయపడ్డారు.
Budget 2026 : గ్రాామీణాభివృద్దిపై ఫోకస్!
కేంద్ర బడ్జెట్ 2026లో గ్రామీణ ప్రాంతాల ముఖచిత్రాన్ని మార్చేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా గ్రామీణాభివృద్ధి, వ్యవసాయ రంగాలకు అత్యున్నత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని మోదీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నిరుద్యోగ సమస్యను తగ్గించి, ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపరిచేందుకు భారీగా నిధులను కేటాయించనున్నారని విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ద్వారా వెల్లడైంది.
గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ఈసారి బడ్జెట్ కోసం ఆర్థిక శాఖ ముందు ఒక భారీ ప్రతిపాదనను ఉంచింది. కేంద్రం ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్న కొత్త ఉపాధి హామీ పథకం ‘వికసిత భారత్ - జి రామ్ జి’కు రూ. 1.51 లక్షల కోట్లు కేటాయించాలని కోరింది. ఇది గతంతో పోలిస్తే సుమారు 72 శాతం ఎక్కువ కావడం గమనార్హం.
గతేడాది బడ్జెట్లో మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకానికి ప్రభుత్వం రూ. 86,000 కోట్లు కేటాయించింది. అయితే ఈసారి కొత్త పథకం ద్వారా గ్రామీణ యువతకు, కూలీలకు మరింత చేదోడుగా నిలవాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ భారీ కేటాయింపులు ఉండబోతున్నాయని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
Budget 2026 : బడ్జెట్ స్టాక్స్ టు బై..
నెస్లే ఇండియా- బై రూ. 1332, స్టాప్ లాస్ రూ. 1285, టార్గెట్ రూ. 1426
జీఈఎస్హెచ్ఐపీ- బై రూ. 1202, స్టాప్ లాస్ రూ. 1160, టార్గెట్ రూ. 1286
బీఈఎల్- బై రూ. 449, స్టాప్ లాస్ రూ. 442, టార్గెట్ రూ. 462
దీపక్ ఫర్టిలైజర్స్- బై రూ. 1055, స్టాప్ లాస్ రూ. 1020, టార్గెట్ రూ. 1100
పేటీఎం- బై రూ. 1037, స్టాప్ లాస్ రూ. 1010, టార్గెట్ రూ. 1100
కమిన్స్ ఇండియా- బై రూ. 4112, స్టాప్ లాస్ రూ. 4020, టార్గెట్ రూ. 4300
Budget 2026 : ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
బడ్జెట్ 2026 నేపథ్యంలో స్టాక్ మార్కెట్లు ఒడుదొడుకులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉందని, ట్రేడర్ల్- ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
“శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో నిఫ్టీ50 డైలీ ఛార్ట్లో మైనర్ అప్పర్ షాడోతూ కూడిన గ్రీన్ క్యాండిల్ ఏర్పడింది. కీలక రెసిస్టెన్స్ వద్ద ఇది కన్సాలిడేషన్ మూమెంట్ని సుచిస్తోంది. అయితే, మార్కెట్లు ప్రస్తుతం బడ్జెట్ 2026 కోసం ఎదురుచూస్తున్నాయి. ఈ ఈవెంట్ తర్వాత సూచీ ఎటైనా కదలవచ్చు. నిఫ్టీ50కి 25,200 వద్ద సపోర్ట్ ఉంది. 25,450- 25,500 లెవల్స్ వద్ద రెసిస్టెన్స్ ఉంది,” అని హెచ్డీఎఫ్సీ సెక్యూరిటీస్కి చెందిన టెక్నికల్ రీసెర్చ్ ఎనలిస్ట్ నాగరాజ్ శెట్టి తెలిపారు.
Budget 2026 : ట్రంప్ సుంకాలకు ఎదురీది..
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన సుంకాలను భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇప్పటివరకు సమర్థవంతంగా తట్టుకుని నిలబడింది. అంతర్జాతీయంగా ఎదురవుతున్న ఇటువంటి సవాళ్లను అధిగమిస్తూ, మార్చి 31తో ముగియనున్న ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను భారత వృద్ధి రేటు 7.4 శాతంగా నమోదవుతుందని అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి.
దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇంత స్థిరంగా కొనసాగడానికి ప్రధానంగా ప్రభుత్వం చేపట్టిన కొన్ని కీలక నిర్ణయాలే కారణమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం ప్రభుత్వం భారీగా నిధులను వెచ్చించడం మార్కెట్కు ఊతాన్నిచ్చింది. దీనికి తోడు, ఆదాయ పన్ను, వినియోగ పన్నుల్లో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన రాయితీలు సామాన్యుడి చేతిలో నగదు లభ్యతను పెంచాయని చెబుతున్నారు. ఫలితంగా వినియోగదారులు ఖర్చు చేయడానికి ఆసక్తి చూపడంతో మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరిగి, ఆర్థిక వృద్ధికి దోహదపడిందని అంటున్నారు.
Budget 2026 : పన్ను భారం తగ్గుతుందా?
బడ్జెట్ ముందస్తు చర్చలపై 'మ్యాక్సిమ్ వెల్త్' వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ రామ్ మేడూరి స్పందిస్తూ.. "ప్రతి ఏటా బడ్జెట్ అనగానే వేతన జీవుల మనసులో మెదిలే మొదటి ప్రశ్న.. ఈ ఏడాదైనా పన్నులు న్యాయబద్ధంగా కనిపిస్తాయా? అని! ఈసారి బడ్జెట్ 2026 పై ఆ అంచనాలు ఇంకా ఎక్కువగా ఉన్నాయి," అని పేర్కొన్నారు.
ప్రస్తుతం ఉన్న 30 శాతం పన్ను స్లాబ్ను పెంచడం, మధ్యలో ఉన్న స్లాబులను సరళీకరించడం, పన్ను పరిమితులను ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా మార్చడం వంటి అంశాలపై చర్చలు జరుగుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు.
Budget 2026: స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణుల హెచ్చరిక
బడ్జెట్ రోజున ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ చేసేవారు ఆచితూచి వ్యవహరించాలని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
"భారత మార్కెట్లకు బడ్జెట్ రోజు అనేది అత్యంత అస్థిరతతో కూడిన సమయం. ధరల్లో భారీ హెచ్చుతగ్గులు చోటుచేసుకుంటాయి. దీనివల్ల రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు భారీగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది," అని స్వస్తిక ఇన్వెస్ట్మార్ట్ రీసెర్చ్ హెడ్ సంతోష్ మీనా విశ్లేషించారు.
Budget 2026 : స్టాక్ మార్కెట్లు పనిచేస్తాయా?
సాధారణంగా ఆదివారం అంటే స్టాక్ మార్కెట్లకు సెలవు. కానీ బడ్జెట్ 2026 కారణంగా ఫిబ్రవరి 1న స్టాక్ మార్కెట్లు ఓపెన్లో ఉంటాయి.
Budget 2026 : 75 ఏళ్ల సంప్రదాయానికి స్వస్తి..
ఈ ఏడాది బడ్జెట్ ప్రసంగంలో ఒక భారీ మార్పును చూడబోతున్నాము! గత 75 ఏళ్లుగా బడ్జెట్ ప్రసంగంలోని 'పార్ట్-బీ' కేవలం పన్నులు, పాలసీలకే పరిమితమయ్యేది. కానీ ఈసారి పార్ట్-బీలో భారత ఆర్థిక భవిష్యత్తుపై లోతైన దార్శనికతను నిర్మలా సీతారామన్ వివరించనున్నారు. దేశీయ బలాలు, ప్రపంచ ఆశయాలను మేళవిస్తూ స్వల్పకాలిక, దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను ఇందులో వెల్లడిస్తారు.
Budget 2026 : ఎప్పుడు? ఎక్కడ చూడాలి?
కేంద్ర బడ్జెట్ 2026ని నేటి ఉదయం 11 గంటలకు నిర్మలా సీతారామన్ పార్లమెంటు ఉభయ సభల ముందు ప్రవేశపెడతారు.
బడ్జెట్ 2026 లైవ్ అప్డేట్స్ని హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు వెబ్సైట్ లేదా హిందుస్థాన్ టైమ్స్, లైవ్ మింట్ అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్లో వీక్షించవచ్చు. లేదా 'సంసద్ టీవీ'లో వివిధ భాషల్లో నిర్మలమ్మ పద్దు అందుబాటులో ఉంటుంది. అలాగే దూరదర్శన్ ఛానెళ్లు, కేంద్ర బడ్జెట్ అధికారిక వెబ్సైట్ (indiabudget.gov.in), ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ, ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా కూడా అప్డేట్స్ పొందవచ్చు.
Budget 2026 : నేడే నిర్మలమ్మ పద్దు..
కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మరికొన్ని గంటల్లో 'బడ్జెట్ 2026'ను పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు. ఈసారి బడ్జెట్ అనేది ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ ఆదివారం రావడం విశేషం. దీనితో సెలవు రోజున బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్న అరుదైన సందర్భానికి దేశం సాక్ష్యం కాబోతోంది.