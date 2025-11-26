Edit Profile
    వెరిజాన్ లేఆఫ్స్: 13 వేల మంది ఉద్యోగుల తొలగింపు.. మాజీ సీఈవో బహిరంగ లేఖ

    టెలికాం దిగ్గజం వెరిజాన్ (Verizon) చరిత్రలో అతిపెద్ద ఉద్యోగుల తొలగింపు ప్రక్రియను మొదలుపెట్టిన నేపథ్యంలో, ఆ సంస్థ మాజీ CEO తామీ ఎర్విన్ లేఆఫ్ అయిన ఉద్యోగులకు బహిరంగ లేఖ రాశారు. 13,000 కంటే ఎక్కువ మందిని ప్రభావితం చేసే ఈ నిర్ణయంపై ఆమె విచారం వ్యక్తం చేశారు.

    Published on: Nov 26, 2025 2:07 PM IST
    By HT Telugu Desk
    టెలికమ్యూనికేషన్స్ రంగంలో దిగ్గజమైన వెరిజాన్ (Verizon) కంపెనీ భారీ స్థాయిలో ఉద్యోగుల తొలగింపు (Layoffs) ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. ఈ లేఆఫ్స్‌లో ఏకంగా 13,000 కంటే ఎక్కువ ఉద్యోగాలను తగ్గించనున్నారు. కంపెనీ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద తొలగింపులు ఇవే కావడం గమనార్హం.

    వెరిజాన్ లేఆఫ్స్: 13 వేల మంది ఉద్యోగుల తొలగింపు.. మాజీ సీఈవో బహిరంగ లేఖ (REUTERS)
    వెరిజాన్ లేఆఫ్స్: 13 వేల మంది ఉద్యోగుల తొలగింపు.. మాజీ సీఈవో బహిరంగ లేఖ (REUTERS)

    ఈ పరిణామంపై వెరిజాన్ బిజినెస్ మాజీ సీఈఓ తామీ ఎర్విన్ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఉద్యోగం కోల్పోయిన ఉద్యోగులందరికీ ఆమె లింక్డ్‌ఇన్‌లో ఒక హృదయపూర్వక బహిరంగ లేఖ రాశారు. ఈ లేఖ వెంటనే వైరల్ అయ్యింది.

    'సాంకేతికత ఎంత పెరిగినా, మనుషులే ముఖ్యం'

    2022లో వెరిజాన్ నుండి వైదొలగడానికి ముందు, తామీ ఎర్విన్ ఆ సంస్థలో 30 ఏళ్లకు పైగా పనిచేశారు. కస్టమర్ సర్వీస్ రిప్రజెంటేటివ్‌గా మొదలై, వెరిజాన్ బిజినెస్ సీఈఓ స్థాయికి ఎదిగారు.

    "ఈ వారపు వార్త నన్ను బాగా కలచివేసింది. ఈ నిశ్శబ్దమైన శుక్రవారం రాత్రి, వార్త శీర్షికల వెనుక ఉన్న మనుషుల గురించే నేను ఆలోచిస్తున్నాను" అని పేర్కొన్నారు.

    సాంకేతికత అన్నింటినీ మార్చేస్తున్నప్పటికీ, "ఉద్యోగులే ప్రతి కంపెనీకి గుండెకాయ" అని ఆమె గట్టిగా నొక్కి చెప్పారు.

    "ప్రభావితమైన వారందరికీ, వెరిజాన్‌ను సొంతమని భావించే వ్యక్తిగా నేను చెప్పేది ఒకటే. బాధపడటానికి మీకు మీరే అనుమతి ఇవ్వండి. ఉద్యోగం అనేది ఒక గుర్తింపు, సంబంధాలు, గర్వం. దాన్ని కోల్పోవడం చాలా వ్యక్తిగతమైన విషయం" అని పేర్కొన్నారు.

    వెరిజాన్ తీసుకున్న ఈ తొలగింపుల నిర్ణయం, సుమారు లక్ష మంది ఉన్న నాన్-యూనియన్ వర్క్‌ఫోర్స్‌ను గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. ఈ ఉద్యోగ కోతలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వైపు కంపెనీ మళ్లడం వల్ల తీసుకున్నవి కాదని రాయిటర్స్ సంస్థ పేర్కొంది.

    అయితే, తామీ ఎర్విన్ మాత్రం ఈ సాంకేతిక పరివర్తనపై తన ప్రత్యేక అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు. సాంకేతికత వేగంగా అన్నింటినీ ఎలా మార్చేస్తుందో ఆమె అంగీకరించారు.

    "నిజమే, ఏజీఐ (AGI), క్వాంటం కంప్యూటింగ్, రోబోటిక్స్, ఇంటెలిజెంట్ నెట్‌వర్క్‌లు మనం జీవించే, పనిచేసే, ఆడే విధానాన్ని మారుస్తాయి. ఈ దిశ సరైనదే" అని వ్యాఖ్యానించారు.

    అయినప్పటికీ, సాంకేతికతకు ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉందో, మనుషులకు కూడా అంతే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆమె నాయకులను హెచ్చరించారు.

    "సాంకేతికత ఒక కంపెనీని మార్చదు. మనుషులు మాత్రమే మారుస్తారు. మార్పు ప్రజల జీవనోపాధిని ప్రభావితం చేసినప్పుడు, నాయకులు కేవలం వ్యవస్థలను మాత్రమే కాకుండా... ప్రక్రియ, కమ్యూనికేషన్, మానవత్వం (Empathy), జవాబుదారీతనాన్ని కూడా ఆధునీకరించాలి" అని పేర్కొన్నారు. "మానవత్వం లేని పరివర్తన నాయకత్వం కాదు" అని ఆమె స్పష్టం చేశారు.

    'మీ కథ ముగియలేదు – అది మారుతోంది'

    ప్రస్తుతం సిలికాన్ వ్యాలీ స్టార్టప్‌లకు బోర్డు డైరెక్టర్, సలహాదారుగా పనిచేస్తున్న ఎర్విన్, వెరిజాన్ నుండి తాను వైదొలిగిన అనుభవాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. "మీ తదుపరి అధ్యాయం కూడా అంతే సంతృప్తికరంగా ఉంటుందని నేను మీకు చెప్పగలను" అని భరోసా ఇచ్చారు.

    సబ్‌స్క్రైబర్ల సంఖ్య ప్రకారం యూఎస్‌లో అతిపెద్ద టెలికాం ప్రొవైడర్ అయిన వెరిజాన్, తాజా త్రైమాసికంలో 7,000 పోస్ట్‌పెయిడ్ ఫోన్ కనెక్షన్లను కోల్పోయింది. 19,000 కనెక్షన్లను పొందుతుందని విశ్లేషకుల అంచనాలను అందుకోలేకపోయింది. పోటీదారులు ఏటీ అండ్ టీ (AT&T), టీ-మొబైల్ (T-Mobile) పెరుగుతున్నందున, వెరిజాన్ పునర్నిర్మాణం (Restructuring) చేయాల్సిన ఒత్తిడి పెరిగింది.

    "మీ కథ ముగియడం లేదు – అది పరిణామం చెందుతోంది (Evolving). నేను ఎల్లప్పుడూ మీకు మద్దతుగా ఉంటాను" అని ఎర్విన్ లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఉద్యోగం కోల్పోయిన సిబ్బంది ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండాలని ఆమె సలహా ఇచ్చారు.

    "మీరు చూపిన ప్రభావాన్ని ఎవరూ తీసుకోలేరు. మీ తదుపరి అధ్యాయం కోసం ఒక ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకోండి.. ముందుకు సాగండి, విజయం సాధించండి" అని పేర్కొన్నారు.

    గత నెలలోనే నియమితులైన వెరిజోన్ కొత్త సీఈఓ డాన్ షుల్మాన్ (Dan Schulman), ఈ మార్కెట్ ఒత్తిడిని, కొత్త కస్టమర్ల సంఖ్య తగ్గడాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఈ భారీ మార్పులను అమలు చేస్తున్నారు.

