జనవరి 18, 2026 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): మాఘ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: సోమవారం
తిథి: పాడ్యమి రాత్రి 2:12 వరకు తర్వాత విదియ
నక్షత్రం: ఉత్తరాషాఢ ఉదయం 11.42 వరకు తర్వాత శ్రవణ
యోగం: వజ్ర రాత్రి 8:37 వరకు
కరణం: స్తుఘ్నమ మధ్యాహ్నం 1.48 వరకు బవ రాత్రి 2:12 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 2:09 నుంచి తెల్లవారుజామున 3:50 వరకు
వర్జ్యం: సాయంత్రం 4.04 నుంచి సాయంత్రం 5:45 వరకు
దుర్ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:48 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:33 వరకు మధ్యాహ్నం 3:02 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:46 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 8.16 నుంచి ఉదయం 9.40 వరకు
యమగండం: ఉదయం 11.03 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.26 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం