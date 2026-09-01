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2 september 2026 lucky zodiac signs: আগামিকাল ২ সেপ্টেম্বর থেকে ভাগ্য খুলবে ৫ রাশির! লাকির লিস্টে বৃষ সহ অনেকে

 ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ শুক্র তার নিজস্ব রাশি তুলা রাশিতে আসছে। পাঁচটি রাশিচক্রের ভাগ্য শুক্রের ট্রানজিটের সাথে জ্বলজ্বল করতে পারে। আপনার রাশিচক্র চিহ্ন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কিনা তা জানুন।

Published on: Sep 1, 2026, 15:01:04 IST
By Sritama Mitra
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, শুক্রকে সম্পদ, সম্পদ, জাঁকজমক এবং ঐশ্বর্যের কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শুক্র একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি রাশি থেকে অন্য রাশিতে স্থানান্তরিত হয়। ২ সেপ্টেম্বর, শুক্র তুলা রাশিতে আসছেন। তুলা রাশির অধিপতি নিজেই শুক্র। শুক্র ৫ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত এই রাশিচক্রে থাকবেন। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেছেন যে তুলা রাশিতে শুক্রের ট্রানজিট ব্রা একটি অত্যন্ত শুভ এবং প্রভাবশালী ঘটনা। দেখে নিন এরফলে কাদের ভাগ্য খুলবে।

আগামিকাল ২ সেপ্টেম্বর থেকে ভাগ্য খুলবে ৫ রাশির! লাকির লিস্টে বৃষ সহ অনেকে
আগামিকাল ২ সেপ্টেম্বর থেকে ভাগ্য খুলবে ৫ রাশির! লাকির লিস্টে বৃষ সহ অনেকে

বৃষ: বৃষ রাশির লোকেরা শুক্র ট্রানজিট থেকে ভাল ফলাফল পান। বৃষ রাশির অধিপতি হলেন শুক্র। শুক্র ট্রানজিটের সাথে, আপনার জমি, বিল্ডিং বা যানবাহনের জন্য কেনাকাটা করার স্বপ্ন সত্যি হতে পারে। যারা এই সময়ে চাকরি করছেন তারা ভাল অফার পেতে পারেন। আপনার সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠবে। ব্যবসায় সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে।

মিথুন: মিথুন রাশির জাতক-রাশির জাতক-জাতিকারা শুক্র ট্রানজিটের প্রভাবের কারণে তাদের যে কোনও স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন। আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জনে সফল হবেন। আপনি এমন কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারেন যিনি আপনার ক্যারিয়ারে উপকৃত হবেন। যারা চাকরি করেন তারা অগ্রগতির পাশাপাশি আয়ও বাড়িয়ে তুলতে পারেন। কিছু ভাল খবর পাওয়া যেতে পারে। আপনি মানসিকভাবে স্বস্তি বোধ করবেন। আপনি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন। শিক্ষাক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা ভাল ফলাফল পাবেন। আর্থিক লাভের নতুন উপায় তৈরি হবে এবং পুরানো উপায় থেকেও অর্থ আসবে। পরিবারে সুখ থাকবে।

ধনু : শুক্র রাশির ১১ তম ঘরে ভ্রমণ করবে। শুক্রের প্রভাবের কারণে আপনি অপ্রত্যাশিত অর্থ লাভ পেতে পারেন। আটকে থাকা অর্থ ফেরত আসার লক্ষণ রয়েছে। সম্মান বৃদ্ধি পাবে। যারা চাকরি করেন তারা নতুন সুযোগ পাবেন। কিছু লোক বিদেশে যাওয়ার সুযোগও পেতে পারে। আপনার জীবনে কোনও বিশেষ ব্যক্তির প্রবেশ হতে পারে। আপনি আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি অনুভব করবেন। আটকে থাকা কাজ গতি অর্জন করতে পারে। প্রেম-সম্পর্কের উন্নতি হবে। ধনু রাশির সেপ্টেম্বর মাসিক রাশিফল 4 পড়ুন।

মকর : মকর রাশির জন্য, শুক্র পঞ্চমেশ এবং দশমেশের অধিপতি এবং দশম ঘরে আসছেন। শুক্রের প্রভাবের কারণে মকর রাশির জাতক-জাতিকারা চাকরি সম্পর্কিত সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। আপনি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। যারা ব্যবসা করছেন তারা একটি নতুন চুক্তি বা চুক্তি স্বাক্ষর করার সুযোগ পেতে পারেন। অংশীদারিত্ব ভাল হবে। লোকেরা আপনার ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত হবে। মকর রাশিফলের সেপ্টেম্বরের মাসিক রাশিফল পড়ুন।

বৃশ্চিক : শুক্রকে বৃশ্চিক রাশির জন্য সপ্তম এবং দ্বাদশ ঘরের অধিপতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তুলা রাশির সময় শুক্র ১২ তম ঘরে থাকবে। এই সময়ে আপনি চমক পেতে পারেন। ভ্রমণগুলি উপকারী হবে। আদালতে জয়ের লক্ষণ রয়েছে। আপনি আপনার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পাবেন। কোনও নতুন ব্যক্তির জীবনে প্রবেশ হতে পারে। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হবে। ব্যবসায়িক পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/2 September 2026 Lucky Zodiac Signs: আগামিকাল ২ সেপ্টেম্বর থেকে ভাগ্য খুলবে ৫ রাশির! লাকির লিস্টে বৃষ সহ অনেকে

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