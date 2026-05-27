    Lucky Zodiac Signs: ২০২৬ জুনের প্রথম সপ্তাহে লাকির লিস্টে কারা?কুম্ভ সহ বহু রাশির ভালো সময় আসছে

    জুনের প্রথম সপ্তাহটি অনেক রাশিচক্রের জন্য সুখের উপহার নিয়ে আসছে , তবে কিছু রাশিচক্রের জন্য সতর্ক হওয়া দরকার। জেনে নিন জুনের প্রথম সপ্তাহে কোন রাশির কপাল খুলবে। 

    Published on: May 27, 2026 3:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের দিক থেকে জুনের প্রথম সপ্তাহটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। জুনের প্রথম সপ্তাহে, বৃহস্পতি প্রায় ১২ বছর পরে কর্কট রাশিতে ট্রানজিট করবে। এ ছাড়া বুধ গ্রহের নক্ষত্রপুঞ্জেও পরিবর্তন আসবে। বৃহস্পতি এবং বুধ উভয়ই ২ জুন, ২০২৬ এ ট্রানজিট করবে। দেখা যাক, জুন ২০২৬-এ প্রথম সপ্তাহে কোন কোন রাশির জাতক জাতিকারা লাভের মুখ দেখতে চলেছেন।

    জুনের প্রথম সপ্তাহটি আপনার জন্য কেমন যাবে? এই 6 টি রাশির ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়বে

    মেষ - মেষ রাশির লোকদের জন্য জুনের প্রথম সপ্তাহটি দুর্দান্ত হতে চলেছে। এই সময়ে, আপনি চাকরিতে পদোন্নতি পাওয়ার পাশাপাশি আর্থিক অগ্রগতি পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার পারফরম্যান্স প্রশংসিত হবে এবং আপনি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন।

    সিংহ - এই সপ্তাহে সিংহ রাশির আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনার পরিকল্পিত কাজগুলি সময়মতো শেষ হবে, যা আপনার মানসিক চাপ হ্রাস করবে। প্রেম জীবন চমৎকার হবে। অবিবাহিতদের জীবনে কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রবেশ হতে পারে।

    তুলা রাশি - তুলা রাশির জাতকদের জন্য, এই সপ্তাহটি ভাগ্যের বৃদ্ধি এনেছে। ভাগ্যক্রমে এই সময়ে, আপনার কাজ শেষ হবে। অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। ব্যবসায়িক ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীরা সুসংবাদ পেতে পারেন। পরিবারে সুখ থাকবে।

    কুম্ভ রাশি- কুম্ভ রাশির মানুষের জন্য এই সপ্তাহটি আর্থিকভাবে খুব শক্তিশালী হতে চলেছে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। বিনিয়োগের ভালো সুযোগ থাকবে। স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো থাকবে। ইতিবাচক শক্তি সঞ্চারিত হবে। আপনি মানসিকভাবে সুস্থ বোধ করবেন। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

    বৃশ্চিক রাশি- জুনের প্রথম সপ্তাহটি বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য ভাল হতে চলেছে। এই সময়ে, আপনার দীর্ঘ আটকে থাকা কাজগুলি শেষ করা যেতে পারে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাবেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। পারিবারিক সমস্যার অবসান হবে। মনের শান্তি খুঁজে পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে।

    মকর রাশি- সময়কাল মকর রাশির জাতকদের জন্য উপকারী হতে চলেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, আপনি এই সময়ে আপনার পরিকল্পনায় সাফল্য পেতে পারেন। ব্যবসায়িক অবস্থার উন্নতি হবে। অর্থ লাভের লক্ষণ। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে। চাকরির পদোন্নতির পাশাপাশি আয় বৃদ্ধি পেতে পারে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

