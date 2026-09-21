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2027 Horoscope Lucky Zodiac Signs: ২০২৭ সালে কুম্ভ সহ একঝাঁক রাশির ভাগ্যে সুখের জোয়ার! কী বলছে জ্যোতিষমতে ভবিষ্যদ্বাণী

মেষ, সিংহ, তুলা, বৃশ্চিক রাশি, ধনু, মকর এবং কুম্ভ রাশির জন্য নতুন বছর ২০২৭ বিশেষ হতে পারে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, বছরের শুরুতে, কিছু লোক ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার, চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পাওয়ার এবং আয় বাড়ানোর সুযোগ পেতে পারে।

Published on: Sep 21, 2026, 16:00:22 IST
By Sritama Mitra
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নতুন বছর আসতে আর ১০১ দিন বাকি আছে। ২০২৬ বছর শেষ হতে চলেছে এবং নতুন বছর ঘিরে মানুষের আশা, আকাঙ্খা বাড়তে চলেছে। কেউ চাকরিতে উন্নতি করতে চান, কেউ অর্থের সমস্যা দূর হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, ২০২৭ সালে গ্রহগুলির চলাচল কিছু রাশির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কিছু রাশির আগামী বছরে বহুদিনের কষ্ট দুর্দশা কেটে গিয়ে শুভ সময় আসবে।

২০২৭ সালে কুম্ভ সহ একঝাঁক রাশির ভাগ্যে সুখের জোয়ার! কী বলছে জ্যোতিষ-ভবিষ্যদ্বাণী
২০২৭ সালে কুম্ভ সহ একঝাঁক রাশির ভাগ্যে সুখের জোয়ার! কী বলছে জ্যোতিষ-ভবিষ্যদ্বাণী

২০২৭ সালের শুরুতে কোন ৭ টি রাশি বিশেষ হতে পারে দেখে নিন।

মেষ- নতুন বছর মেষ রাশির জন্য কাজে পরিবর্তন আনতে পারে। চাকরি করা লোকেরা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। যারা দীর্ঘদিন ধরে চাকরি পরিবর্তন করার কথা ভাবছেন তারা একটি ভাল সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায় কাজ বাড়ানোর পরিকল্পনাও থাকবে। অর্থের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করার পরিবর্তে, সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।

সিংহ - সিংহ রাশির লোকদের তাদের ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার দায়িত্ব বাড়তে পারে। যারা ব্যবসা করেন তারা নতুন লোকের সাথে সংযোগ স্থাপনের সুবিধা পেতে পারেন। দীর্ঘদিনের পরিকল্পনায় কাজ শুরু হতে পারে। তবে প্রতিটি সিদ্ধান্তে আপনাকে আপনার পরিস্থিতির যত্ন নিতে হবে।

তুলা- তুলা রাশির লোকদের জন্য, আর্থিক বিষয়ে পরিবর্তন দেখা যায়। কিছু লোক আটকে থাকা অর্থের আশা করবে। চাকরিতে কাজ করার পদ্ধতি পরিবর্তন হতে পারে। ব্যবসায় একটি নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করার সুযোগ থাকবে। ব্যয়ের দিকে নজর রাখা গুরুত্বপূর্ণ হবে, যাতে সঞ্চয় প্রভাবিত না হয়।

বৃশ্চিক - বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য, নতুন বছর পুরানো কাজগুলি শেষ করার সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন এমন লোকেরা এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পেতে পারেন। পুরানো পরিচিতিগুলি ব্যবসায় কাজে আসতে পারে। কোনও বড় সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো করবেন না। পরিবারের সদস্যদের পরামর্শ নেওয়া উপকারী হতে পারে।

ধনু- ধনু রাশির জন্য, ২০২৭ নতুন পরিকল্পনা নিয়ে শুরু করতে পারে। আপনি চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পাবেন বলে আশা করা হবে। কিছু লোক তাদের কাজ শুরু করা বা তাদের ব্যবসা বাড়ানোর কথা ভাবতে পারে। কঠোর পরিশ্রমের সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন।

মকর- মকর রাশির জাতক-জাতিকারা ক্যারিয়ার সম্পর্কিত বিষয়ে একটি নতুন দিকনির্দেশনা পেতে পারেন। কাজের চাপ বাড়বে, তবে আপনার দক্ষতা দেখানোর সুযোগও থাকতে পারে। ব্যবসায়ীদের কাজ বাড়ানোর পরিকল্পনার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। অর্থ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করুন। কারও নির্দেশে তাড়াহুড়ো করে বিনিয়োগ করবেন না।

কুম্ভ- নতুন বছর কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকারা জন্য পরিবর্তনের আশা আনতে পারে। চাকরি এবং ব্যবসায় নতুন বিকল্প বিবেচনা করা যেতে পারে। কিছু লোক নতুন জিনিস শেখার সুযোগ পাবেন। আয় বাড়ানোর পরিকল্পনা করা যেতে পারে। তবে আপনার প্রয়োজন এবং আর্থিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে প্রতিটি সিদ্ধান্ত নিন।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/2027 Horoscope Lucky Zodiac Signs: ২০২৭ সালে কুম্ভ সহ একঝাঁক রাশির ভাগ্যে সুখের জোয়ার! কী বলছে জ্যোতিষমতে ভবিষ্যদ্বাণী

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