Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

কঠিন সময়েও ভাঙেন না, চরম ধৈর্যের অনন্য প্রতীক ৩ রাশির জাতক! চিনে নিন রাশিচক্রের সবচেয়ে মানসিক শক্তিসম্পন্নদের

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, প্রতিটি রাশির নিজস্ব তত্ত্ব (আগুন, জল, বায়ু, পৃথিবী) ও প্রকৃতি রয়েছে। গ্রহের বিশেষ অবস্থান এবং মানসিক গড়নের কারণে নির্দিষ্ট ৩টি রাশির জাতক-জাতিকারা চরম ধৈর্য ও মানসিক শক্তির অধিকারী হন।

Published on: Sep 8, 2026, 12:13:23 IST
By Suman Roy
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

জীবন সবসময় এক সরলরেখায় চলে না। জীবনে ওঠানামা, অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জ, আর্থিক সংকট এবং মানসিক প্রতিকূলতা আসবেই। তবে এই কঠিন মুহূর্তগুলোতে সবাই একইভাবে প্রতিক্রিয়া জানান না। কেউ অল্পতেই ভেঙে পড়েন বা তাড়াহুড়ো করে ভুল সিদ্ধান্ত নেন, আবার কেউ পর্বতসম বিপদের মুখেও হিমালয়ের মতো অটল থাকেন।

কঠিন সময়েও ভাঙেন না, চরম ধৈর্যের অনন্য প্রতীক ৩ রাশির জাতক
কঠিন সময়েও ভাঙেন না, চরম ধৈর্যের অনন্য প্রতীক ৩ রাশির জাতক

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, প্রতিটি রাশির নিজস্ব তত্ত্ব (আগুন, জল, বায়ু, পৃথিবী) ও প্রকৃতি রয়েছে। গ্রহের বিশেষ অবস্থান এবং মানসিক গড়নের কারণে নির্দিষ্ট ৩টি রাশির জাতক-জাতিকারা চরম ধৈর্য ও মানসিক শক্তির অধিকারী হন। পরিস্থিতি যত জটিলই হোক না কেন, এরা ধৈর্য হারান না বরং সুচিন্তিতভাবে শান্ত মাথায় যেকোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করেন। রাশিচক্রের সবচেয়ে ধৈর্যশীল ও মানসিকভাবে শক্তিশালী এই ৩ রাশি এবং তাদের মানসিক ক্ষমতার রহস্য জেনে নিন।

কেন জ্যোতিষশাস্ত্রে ধৈর্যের গুরুত্ব অপরিসীম?

জ্যোতিষশাস্ত্রে পৃথিবীতত্ত্ব এবং শনি বা বুধের শুভ প্রভাবযুক্ত রাশিগুলোকে মানসিক স্থায়িত্ব ও ধৈর্যের আঁতুড়ঘর বলা হয়:

  • আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও দূরদর্শিতা: এই রাশির মানুষেরা হুটহাট আবেগের বশে কোনো সিদ্ধান্ত নেন না। তারা দূরদর্শিতার সাথে পরিস্থিতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক—দুই দিকই বিশ্লেষণ করেন।
  • বিপদে আত্মবিশ্বাস ধরে রাখা: কঠিন সময়ে শান্ত থাকা কোনো দুর্বলতা নয়, বরং তা এক বিশাল শক্তি। এই মানসিক শক্তির বলেই এরা হার না মেনে ঘুরে দাঁড়ান।

রাশিচক্রের সবচেয়ে মানসিকভাবে শক্তিশালী ও ধৈর্যশীল ৩ রাশি

ক) বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির অধিপতি গ্রহ হলেন সুকুমার ও শুভ গ্রহ শুক্র দেব, আর এর তত্ত্ব হলো পৃথিবী। এই রাশির মূল চালিকাশক্তি হলো স্থায়িত্ব ও সহনশীলতা। জীবনের চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও বৃষ রাশির জাতক-জাতিকারা নিজেদের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে অত্যন্ত পারদর্শী। এরা কোনো কাজে তাড়াহুড়ো করেন না। কাজ যত কঠিনই হোক না কেন, ধীর-স্থিরভাবে এবং দীর্ঘ পরিকল্পনা করে এরা লক্ষ্যে পৌঁছান। মানসিক চাপ যতই আসুক, এদের স্থিরতা অন্যদের সাহস জোগায়।

খ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির অধিপতি গ্রহ হলেন বুদ্ধি ও যুক্তির কারক বুধ দেব। অত্যন্ত বাস্তববাদী এবং বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় এরা যেকোনো সংকটজনক মুহূর্তে প্যানিক না করে ঠাণ্ডা মাথায় সমাধান খোঁজেন। পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক, কন্যা রাশির জাতকরা খুঁটিনাটি বিষয় বিশ্লেষণ করে প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত সাবধানে ফেলেন। এদের ধৈর্যশীল স্বভাবের কারণে জটিলতম সমস্যাও এরা হাসিমুখে সামলে নিতে পারেন।

গ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির অধিপতি গ্রহ হলেন স্বয়ং কর্মফলদাতা শনি দেব। শনিদেব হলেন ধৈর্য, শৃঙ্কলা ও কঠোর পরিশ্রমের প্রতীক। ফলে মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের মধ্যে স্বভাবজাতভাবেই অদম্য মানসিক শক্তি ও সহনশীলতা দেখতে পাওয়া যায়। বিপদের মুখে এরা হাল ছাড়তে শেখেনি। সময় লাগলেও এরা ধৈর্য ধরে নিজেদের তৈরি করেন এবং ঠিকই জয় ছিনিয়ে আনেন। এদের এই অটল মেজাজ ও সংযম এদের জীবনের বড় বড় লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে।

কঠিন সময়ে মানসিক শক্তি বাড়াতে সহজ কিছু জ্যোতিষীয় ও জীবনধারা টিপস

মনকে শান্ত, স্থির ও ধৈর্যশীল রাখতে কিছু সহজ চর্চা দারুণ কাজে দেয়:

  • মেডিটেশন বা ধ্যান চর্চা: প্রতিদিন সকালে অন্তত ১০-১৫ মিনিট গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম ও ধ্যান করলে মানসিক অস্থিরতা কমে ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ে।
  • শনি ও বুধের শুভ প্রভাব বৃদ্ধি: প্রতি শনিবার অসচ্ছল মানুষদের সাহায্য করা এবং প্রতি বুধবারে গাছপালার যত্ন নিলে মনে ইতিবাচক শক্তির সঞ্চার ঘটে।
  • বাস্তবমুখী চিন্তা: যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া না জানিয়ে কয়েক মুহূর্ত ভেবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

বৃষ, কন্যা ও মকর রাশির জীবন দর্শন আমাদের শেখায় যে, ধৈর্য কোনো অলসতা নয়, বরং এটি চরম এক আত্মশক্তির নাম। জীবনের যেকোনো ঝড়-ঝঞ্ঝা কেটে গিয়ে শুভ সময় আসবেই—এই বিশ্বাস আর অদম্য ধৈর্যই একজন মানুষকে জীবনে প্রকৃত সফল করে তোলে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/কঠিন সময়েও ভাঙেন না, চরম ধৈর্যের অনন্য প্রতীক ৩ রাশির জাতক! চিনে নিন রাশিচক্রের সবচেয়ে মানসিক শক্তিসম্পন্নদের

Choose sun sign to read horoscope

  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes