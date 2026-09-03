ব্যবসায় নজিরবিহীন লাভ, চাকরিতে বিপুল উন্নতি! কাল থেকে নবপঞ্চম যোগের সুফল পাবে ৪ রাশি, কাটবে অমাবস্যার আঁধার

ব্যবসায় নজিরবিহীন লাভ, চাকরিতে বিপুল উন্নতি! কাল থেকে নবপঞ্চম যোগের সুফল পাবে ৪ রাশি, কাটবে অমাবস্যার আঁধার
৪ সেপ্টেম্বরের এই মহা-সংযোগে বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে কেরিয়ারে শুভ পদোন্নতি, ব্যবসায় নজিরবিহীন লাভ এবং প্রপার্টি সংক্রান্ত কাজের সমাধানের মাধ্যমে অঢেল ধনসম্পদ লাভের পথ প্রশস্ত হবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে নবপঞ্চম রাজযোগকে ভাগ্যবদল ও স্থায়ী অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুঘটক হিসেবে গণ্য করা হয়। গ্রহমণ্ডলীর দুই পরম মিত্র বা বলশালী গ্রহ যখন একে অপরের থেকে পঞ্চম ও নবম ভাবে অবস্থান করেন, তখন মহাকাশে এই পরম শুভ ও ধনবর্ষী নবপঞ্চম রাজযোগের সৃষ্টি হয়।
বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে গ্রহদের বিশেষ বিন্যাসের দরুন তৈরি হতে চলেছে পরম শক্তিশালী নবপঞ্চম রাজযোগ। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, নবপঞ্চম রাজযোগের নির্মাণ জাতকের জীবনে দীর্ঘদিনের থমকে থাকা কাজের গতি বৃদ্ধি করা, মানসিক চাপ দূর করা এবং ভাগ্যের দুয়ার অলৌকিকভাবে খুলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। ৪ সেপ্টেম্বরের এই মহা-সংযোগে বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে কেরিয়ারে শুভ পদোন্নতি, ব্যবসায় নজিরবিহীন লাভ এবং প্রপার্টি সংক্রান্ত কাজের সমাধানের মাধ্যমে অঢেল ধনসম্পদ লাভের পথ প্রশস্ত হবে। নবপঞ্চম রাজযোগে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসতে চলেছে—জেনে নিন।
১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে নবপঞ্চম রাজযোগের অনন্য গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে পঞ্চম ভাবকে বিদ্যা, বুদ্ধি, সন্তান ও সঞ্চয় এবং নবম ভাবকে ভাগ্য, ধর্ম ও শুভ সুযোগের স্থান মানা হয়:
- ভাগ্য ও মেধার চমৎকার মেলবন্ধন: পঞ্চম ও নবম ভাবের সংযোগ ঘটায় জাতক নিজের বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতাকে কাজে লাগিয়ে কঠিনতম পরিস্থিতিতেও অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করতে পারেন।
- কেরিয়ার, বিনিয়োগ ও ব্যবসায় শুভ গতি: ব্যাঙ্কিং, প্রযুক্তি, শেয়ার বাজার, শিক্ষা, রিয়েল এস্টেট, বিচার বিভাগ, আইটি এবং স্বাধীন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই শুভ যোগে বাম্পার আর্থিক মুনাফা লাভ করেন।
২. ৪ সেপ্টেম্বর থেকে নবপঞ্চম রাজযোগে যে ৪ রাশির ভাগ্য চমকাবে
ক) বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ৪ সেপ্টেম্বরের নবপঞ্চম রাজযোগ পরম বরদানস্বরূপ প্রমাণিত হতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেওয়া সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের প্রশংসা হবে। বসেরা আপনার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে কাঙ্ক্ষিত প্রমোশন বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ দিতে পারেন। নতুন কোনো ব্যবসা শুরু বা বড় বিনিয়োগের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে।
খ) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে থাকা দীর্ঘদিন ধরে চলা মানসিক উদ্বেগ ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবার কেটে যাবে। নবপঞ্চম রাজযোগের প্রভাবে পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি ফিরবে। নতুন বাড়ি, জমি বা গাড়ি কেনার বহুল প্রতীক্ষিত স্বপ্নপূরণ হতে পারে। যৌথ ব্যবসায় বড় কোনো লাভজনক চুক্তি সই হওয়ার সুপ্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
গ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির জাতকদের জন্য এই রাজযোগ ভাগ্য স্থানকে চরম বলীয়ান করবে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা শুভ কাজগুলো গতি পাবে। আইনি ঝামেলা বা পুরনো কোনো বিবাদের অবসান ঘটে সিদ্ধান্ত আপনার পক্ষে আসতে পারে। দূরবর্তী লাভজনক সফরের সম্ভাবনা রয়েছে, যা থেকে ভবিষ্যতে মোটা অঙ্কের অর্থ লাভ ঘটবে।
ঘ) ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের ওপর গ্রহদের বিশেষ কৃপা বর্ষিত হতে চলেছে। ৪ সেপ্টেম্বরের পর আপনার আয়ের একাধিক নতুন উৎস উন্মুক্ত হতে পারে। আটকে থাকা পুরনো বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স চোখে পড়ার মতো বাড়বে। বিদেশে উচ্চশিক্ষা বা নতুন চাকরির খোঁজে থাকা প্রার্থীরা কাঙ্ক্ষিত সুযোগ পাবেন।
৩. নবপঞ্চম রাজযোগের পূর্ণ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
এই মহাশুভ রাজযোগের শতভাগ সুফল পেতে এবং গ্রহদের পূর্ণ আশীর্বাদ বজায় রাখতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:
- শ্রীহরি বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীর আরাধনা: প্রতিদিন সকালে ভগবান শ্রীহরি বিষ্ণু ও দেবী লক্ষ্মীর পুজো করুন এবং তুলসী পাতা ও সাদা মিষ্টি নিবেদন করুন।
- শিবলিঙ্গে জলাভিষেক: পরিষ্কার জলে কাঁচা দুধ ও গঙ্গাজল মিশিয়ে শিবলিঙ্গে অভিষেক করুন এবং 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্র ১০৮ বার জপ করুন।
- দান-ধ্যান: দুঃস্থ ও অসহায় মানুষদের চাল, তিল, হলুদ বস্ত্র বা খাদ্য দান করলে গ্রহদের অশুভ প্রভাব কেটে গিয়ে শুভ প্রভাব বহুগুণ বাড়ে।
৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ গঠিত হতে চলা এই 'নবপঞ্চম রাজযোগ' বৃষ, কর্কট, কন্যা ও ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, আত্মবিশ্বাস ও কেরিয়ারে উচ্চ সাফল্যের এক অনবদ্য সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক পরিকল্পনা, পরিশ্রম ও দূরদর্শিতার সাথে পদক্ষেপ নিলে এই সময় আপনার জীবনে স্থায়ী প্রগতি সুনিশ্চিত করবে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More