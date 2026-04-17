Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    এই ৪ রাশির জাতক-জাতিকার মন খুব নরম হয়! জানেন তাঁরা কারা?

    জ্যোতিষশাস্ত্রে, এই ৪ টি বিশেষ রাশিচক্রের মানুষেরা খুব বিশুদ্ধ এবং হৃদয়ের উদার। এই রাশিচক্রের চিহ্নগুলি সর্বদা অন্যকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত। 

    Published on: Apr 17, 2026 3:01 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে, নির্দিষ্ট রাশিচক্রের লোকদের স্বভাবগতভাবে সহায়ক, সংবেদনশীল এবং দয়ালু বলে মনে করা হয়। এই মানুষেরা অন্যের সমস্যাকে নিজেদের মনে করে কোনও স্বার্থ ছাড়াই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। তাদের সাহায্যের অনুভূতি এতটাই শক্তিশালী যে তারা তাদের কমফোর্ট জোন থেকে বেরিয়ে যায় এবং অন্যের সাথে ভাল করে।

    আসুন জেনে নেওয়া যাক চারটি রাশি সম্পর্কে, যাদের মানুষেরা হৃদয়ে খুব বিশুদ্ধ এবং অন্যকে সাহায্য করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত।

    কর্কট রাশি- কোমল মেজাজের কর্কট রাশির জাতক-জাতিকারা চাঁদ দ্বারা প্রভাবিত হন, যার কারণে তাদের স্বভাব খুব ভদ্র এবং সংবেদনশীল হয়। এই লোকেরা তাদের পরিবার এবং কাছের লোকদের সাথে খুব ভাল আচরণ করে। কেউ যদি সমস্যায় পড়েন, তাহলে কর্কট রাশির মানুষ না ভেবেই সাহায্য করতে প্রস্তুত। তারা তাদের অনুভূতি গোপন করে অন্যকেও সাহায্য করে। তাদের সহানুভূতি এবং যত্নশীল মনোভাব তাদের অন্যদের মধ্যে আলাদা করে তুলেছে। কর্কটের লোকেরা প্রায়শই তাদের কষ্টকে নিজের বলে মনে করে অন্যকে সান্ত্বনা দেয় এবং সম্ভাব্য সমস্ত সহায়তা প্রদান করে।

    তুলা রাশি - সামাজিক এবং উদার প্রকৃতি তুলা রাশির অধিপতি হলেন শুক্র, যা এই লোকদের অত্যন্ত সামাজিক এবং আকর্ষণীয় করে তোলে। তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা বন্ধুদেরও পরিবারের অংশ হিসেবে বিবেচনা করেন। তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে অন্যকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে সামনের সারিতে থাকে। তাঁদের স্বভাব এতটাই ভারসাম্যপূর্ণ যে তাঁরা কারও সঙ্গে অবিচার হতে দেন না। কেউ সমস্যায় পড়লে তুলা রাশির মানুষ তার সুবিধা ত্যাগ করে তাকে সাহায্য করে। তারা সম্পর্ক বজায় রাখতে পারদর্শী এবং অন্যের সুখকে তাদের নিজের সুখ হিসাবে বিবেচনা করে।

    ধনু রাশি - দয়ালু এবং সংবেদনশীল ধনু রাশির লোকেরা স্বভাবগতভাবে দয়ালু এবং সংবেদনশীল। তাদের কাছে অন্যকে সাহায্য করা এক ধরনের ধর্ম। এই মানুষেরা কারও অসুবিধা দেখে চুপ করে থাকতে পারেন না। ধনু রাশির জাতীয়রা প্রায়শই অন্যের সমস্যা সমাধানে তাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে। তাদের উদার প্রকৃতি রয়েছে এবং প্রত্যাশা ছাড়াই সহায়তা করে। সমাজসেবা, পরোপকার এবং অন্যের জন্য কিছু করার ভাবনা তাঁদের মধ্যে প্রবল থাকে।

    মীন রাশি - আশাবাদী এবং উদার মীন রাশির লোকেরা অত্যন্ত আশাবাদী এবং ইতিবাচক। তারা কখনও কাউকে সমস্যায় দেখতে পায় না। মীন রাশির মানুষের সহায়ক প্রবৃত্তি এতটাই শক্তিশালী যে তিনি অন্যকে সাহায্য করার জন্যও তার আরাম ছেড়ে দেন। তাদের হৃদয় অনেক বড়। তারা জনগণের সমস্যা বোঝে এবং তাদের সঠিক পরামর্শ ও সমর্থন দেয়। মীন রাশির লোকেরা খুব আবেগগতভাবে সংবেদনশীল, তাই অন্যের কষ্ট তাদের নিজের কষ্ট বলে মনে হয়।

    এই চারটি রাশিচক্র উদার, সংবেদনশীল এবং স্বভাবগতভাবে সহায়ক। এঁদের মধ্যে অন্যের প্রতি সহমর্মিতা এবং সেবার প্রবল মনোভাব রয়েছে। তারা সম্পর্ক বজায় রাখতে পারদর্শী এবং কখনও কাউকে হতাশ করে না। যাইহোক, তাদের এই মঙ্গল কখনও কখনও তাদের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে, কারণ তারা অন্যকে সাহায্য করতে গিয়ে নিজেকে ভুলে যায়।

    যদি আপনার রাশিচক্র এই চারটির মধ্যে একটি হয় তবে আপনি স্বাভাবিকভাবেই সাহায্যকারী প্রকৃতির মধ্যে রয়েছেন। আপনার এই মঙ্গল রাখুন, তবে নিজের যত্নও নিন। সত্যিকারের সাহায্য তখনই অর্থবহ হয় যখন সাহায্যকারী নিজেই শক্তিশালী হয়।

    পাঠকদের প্রতি: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ভাবে অন্য ভাষায় প্রকাশিত। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির বাংলা তরজমা করা হয়েছে। HT বাংলার তরফে চেষ্টা করা হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ভুল ভাবে পরিবেশন করার। এর পরেও ভাষান্তরের ত্রুটি থাকলে, তা ক্ষমার্হ এবং পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।

    Home/Astrology/এই ৪ রাশির জাতক-জাতিকার মন খুব নরম হয়! জানেন তাঁরা কারা?

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes