    Feng shui: বাড়ির মানি কর্নারই আনবে সমৃদ্ধি! জেনে নিন ফেং শুই কী বলছে

    Published on: Apr 17, 2026 9:33 AM IST
    By Sayani Rana
    Feng shui: কঠোর পরিশ্রম করেও অনেক সময় টাকা সঞ্চয় করা যায় না। আয়ের চেয়ে বেশি খরচ হয়। চীনা বাস্তু শাস্ত্র ফেং শুই মতে, আপনার বাড়ি বা অফিসের একটি নির্দিষ্ট কোণ আপনার আর্থিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে, যাকে বলা হয় 'মানি কর্নার' বা 'ওয়েলথ এরিয়া'। এই কোণটি সঠিক ভাবে সক্রিয় করলে অর্থের প্রবাহ বাড়ে, সুযোগগুলি উন্মুক্ত হয় এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আসে।

    বাড়ির মানি কর্নারই আনবে সমৃদ্ধি! জেনে নিন ফেং শুই কী বলছে

    মানি কর্নার কী এবং কীভাবে এটি সনাক্ত করা যায়?

    ফেং শুইয়ের বাগুয়া মানচিত্র অনুসারে, একটি বাড়ি, বসার ঘর বা শয়নকক্ষের দক্ষিণ-পূর্ব কোণটি সম্পদ এবং সমৃদ্ধির একটি অঞ্চল। এই কোণটি আপনার জীবনে আসা সুযোগ, সম্পদ এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। যদি এই দিকের শক্তি অবরুদ্ধ বা নেতিবাচক হয় তবে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, বাধা এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বাড়তে পারে।

    মানি কর্নার সনাক্ত করার সবচেয়ে সহজ উপায় হ'ল আপনি বাড়ির প্রধান দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সাথে সাথে ডানদিকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণটি সন্ধান করা। মানি কর্নার বাড়িতে ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বাড়ায়। ফেং শুই বিশেষজ্ঞদের মতে, এই কোণটি সঠিক ভাবে সক্রিয় হলে সম্পদ আকর্ষণ করে, বাণিজ্য বৃদ্ধি করে এবং অর্থনৈতিক বাধা দূর করে। এই কোণে ময়লা বা ভাঙা জিনিস রাখা ঠিক না।

    এটি পরিষ্কার, আলোকিত এবং ইতিবাচক জিনিস দিয়ে সাজানো উচিত। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শক্তিশালী করে। কাঠ এবং সবুজ থেকে সম্পদ শক্তি বৃদ্ধি ফেং শুইতে, দক্ষিণ-পূর্ব দিকের উপাদানটি 'কাঠ' হিসাবে বিবেচিত হয়। অতএব, এই কোণে সবুজ গাছপালা স্থাপন সবচেয়ে কার্যকর সমাধান। এখানে জেড গাছ, মানি প্ল্যান্ট বা ভাগ্যবান বাঁশ লাগান। গাছপালা স্বাস্থ্যকর ও সবুজ। গাছপালা শুকিয়ে যাওয়া অর্থনীতির অবনতির ইঙ্গিত দেয়, তাই নিয়মিত তাদের যত্ন নিন।

    আপনি গাছের সাথে যে কোনও আলংকারিক কাঠের বস্তুও রাখতে পারেন। প্রবাহিত জলের জাদুকরী প্রভাব ফেং শুই জলে সম্পদের প্রবাহের প্রতীক। মানি কর্নারে একটি কৃত্রিম ছোট জলের ঝর্ণা স্থাপন করা খুব শুভ বলে মনে করা হয়। নিশ্চিত হয়ে নিন যে জলের স্রোত বাড়ির ভিতরে রয়েছে, বাইরে নয়। বাইরে জল পড়া ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের ইঙ্গিত দিতে পারে। আপনি যদি ঝর্ণা ইনস্টল করতে না চান তবে আপনি একটি বাটিতে পরিষ্কার জল রেখে তাজা ফুল বা কয়েন রাখতে পারেন।

    রঙ দিয়ে আঁকুন সমৃদ্ধি রঙগুলি ফেং শুইতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেগুনি, গাঢ় সবুজ এবং নীল সম্পদের জন্য সেরা রঙ হিসাবে বিবেচিত হয়। বেগুনি রঙটি রাজকীয় জাঁকজমক এবং সম্পদের প্রতীক বলে মনে করা হয়। যদি পুরো কোণটি আঁকতে না পারে তবে বেগুনি কুশন, পর্দা, পেইন্টিং বা কোনও ছোট জিনিস রাখুন। এই কোণটি সর্বদা ভাল ভাবে আলোকিত রাখুন। একটি অন্ধকার কোণ অর্থনৈতিক মন্দাকে আমন্ত্রণ জানায়।

    সাইট্রিন স্ফটিক এবং অন্যান্য জিনিস সাইট্রিন স্ফটিকগুলিকে 'বণিক পাথর' বলা হয়। এটি অর্থের কোণে রাখলে ব্যবসা এবং চাকরিতে লাভের নতুন সুযোগ উন্মোচিত হয়। আপনি এখানে একটি ছোট সোনা বা পিতলের বস্তু, মুদ্রা বা প্রাচুর্যের প্রতীকও রাখতে পারেন। কোণটি পরিষ্কার এবং সুসংগঠিত রাখুন। ময়লা বা ভাঙা জিনিস এখানে একেবারেই রাখবেন না।

    এই সহজ ফেং শুই টিপস গ্রহণ করে, আপনি আপনার বাড়ির মানি কর্নারকে সক্রিয় করতে পারেন। এটি অর্থের প্রবাহ বাড়িয়ে তুলবে, আর্থিক স্থিতিশীলতা আনবে এবং জীবনে সমৃদ্ধি আনবে। নিয়মিতভাবে এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনা নিয়ে এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করুন, তাহলেই ফলাফল দ্রুত দৃশ্যমান হবে।

    পাঠকদের প্রতি: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ভাবে অন্য ভাষায় প্রকাশিত। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির বাংলা তরজমা করা হয়েছে। HT বাংলার তরফে চেষ্টা করা হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ভুল ভাবে পরিবেশন করার। এর পরেও ভাষান্তরের ত্রুটি থাকলে, তা ক্ষমার্হ এবং পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।

