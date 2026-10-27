5 Graha Blessing: ৫ গ্রহের এক আশ্চর্য জমায়েত! ভাগ্য ঘুরে যাবে ধনু সহ বহু রাশির

5 Graha Blessing: ৫ গ্রহের এক আশ্চর্য জমায়েত! ভাগ্য ঘুরে যাবে ধনু সহ বহু রাশির
সূর্য, বুধ,গুরু, মঙ্গল, শুক্রের কৃপায় একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা পাবেন লাভ। লাকি কারা!
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, গ্রহগুলির অবস্থান খুব পরিবর্তনযোগ্য বলে মনে করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, সূর্য, বুধ এবং শুক্র, তুলা রাশিতে বসে আছেন। তুলা রাশির অধিপতি হলেন শুক্র। শুক্রের রাশিতে তিনটি বড় গ্রহের সংমিশ্রণ অনেক শুভ রাজযোগ তৈরি করছে।
কর্কট রাশিতে বৃহস্পতি এবং মঙ্গলের উপস্থিতির কারণে, নীভাং এবং হংস মহাপুরুষ রাজ যোগের শুভ সময় তৈরি হচ্ছে। কর্কট রাশিতে মঙ্গলকে নিম্ন এবং বৃহস্পতিকে উচ্চ বলে মনে করা হয়। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, দুটি রাশিতে পাঁচটি গ্রহের অবস্থান ক্যারিয়ার এবং আর্থিক বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করবে। এই সময়ে, কিছু বিশেষ রাশি চিহ্নগুলিও ব্যবসায় শুভ ফলাফল পাবে। দুটি রাশির পাঁচটি গ্রহের সঙ্গম থেকে কোন রাশি উপকৃত হবে তা জেনে নিন।
মেষ রাশি: গ্রহের সঙ্গম মেষ রাশির লোকদের জন্য আর্থিকভাবে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনি এই সময়ে ব্যবসায়িক সাফল্য পেতে পারেন। কিছু সুসংবাদ পেয়ে মন খুশি হবে। আপনি আপনার প্রিয়জনদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। বৈষয়িক সুখ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরির অবস্থার উন্নতি হবে এবং আপনি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমর্থন পাবেন।
কর্কট: গ্রহের এই অবস্থান কর্কট রাশির জন্য উপকারী ফলাফল আনতে পারে। এই সময়ে আপনার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। অর্থের অবস্থার উন্নতি হবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং পুরানো পথ থেকে অর্থও আসবে। ব্যবসায় লাভ হবে। কিছু লোক সম্প্রসারণের জন্য ভাল সুযোগ পেতে পারে। পিতা-মাতা সহায়তা দেবেন। এই সময়ে কোনও নতুন কাজ শুরু করা ভাল হবে।
তুলা রাশি: তুলা রাশির লোকেরা আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাল ফলাফল পাবেন। দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মসংস্থানে অগ্রগতি হতে পারে। প্রিয়জনের সহায়তায় ব্যবসায়ের অবস্থার উন্নতি হতে পারে। কিছু ভাল খবরের আগমনে মন খুশি হবে। আপনি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সফল হবেন।
ধনু রাশি: ধনু রাশির জাতীয়রা কর্মক্ষেত্রে একটি নতুন সাফল্য বা স্বীকৃতি পেতে পারেন। চাকরি করা কিছু লোক পদোন্নতির সাথে আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। ভাল বিনিয়োগের সুযোগ পাওয়া যাবে। যে কোনও পুরানো বিনিয়োগ থেকেও ভাল রিটার্ন পাওয়া যাবে। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে।
কুম্ভ রাশি: কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকারা বৈষয়িক আনন্দ পাবেন। এই সময়ে, জমি, বিল্ডিং এবং যানবাহন কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি আপনার অর্থ কোথাও আটকে থাকে বা আটকে যায় তবে প্রত্যাবর্তনের লক্ষণ দেখা যায়। চাকরি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠবে। ক্যারিয়ারে প্রচণ্ড উত্থান হবে। যারা ব্যবসা করছেন তারা নতুন সুযোগ পাবেন। শত্রুদের পরাজিত করা হবে।
তুলা রাশিতে সূর্য, বুধ এবং শুক্র কতদিন থাকবে:
হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, সূর্য ১৬ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত তুলা রাশিতে থাকবে। বুধের তুলা রাশির ট্রানজিট ২ ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত থাকবে। তুলা রাশিতে শুক্র ২২ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত থাকবে। যখন সূর্য, বুধ এবং শুক্র একটি রাশিচক্রে একসাথে থাকে, তখন ত্রিগ্রহী যোগ গঠনের সাথে বুদ্ধাদিত্য রাজ যোগ এবং লক্ষ্মী নারায়ণ রাজ যোগ গঠিত হয়। এই যোগের প্রভাব ব্যবসায় আর্থিক সুবিধা এবং শুভ ফলাফল নিয়ে আসে।
মঙ্গল এবং বৃহস্পতি কতদিন কর্কট রাশিতে থাকবে: হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, মঙ্গল ১২ নভেম্বর, ২০২৬ এ কর্কট রাশিতে থাকবে, যখন বৃহস্পতি ৩১ অক্টোবর কর্কট রাশি ছেড়ে সিংহ রাশিতে যাবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More