October Rashifal: দুর্গাপুজোর মাস অক্টোবরে ৫ রাশির ভাগ্য থাকবে তুঙ্গে! লাকির লিস্ট রইল
অক্টোবর ২০২৬ এ, শুক্র, সূর্য, বুধ এবং বৃহস্পতির গতিবিধিতে বড় পরিবর্তন আসবে। এই গ্রহের পরিবর্তনগুলি ক্যারিয়ার, ব্যবসা, অর্থ এবং সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে। অক্টোবরের শুরুতে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ এবং তুলা রাশির জন্য বিশেষ হতে পারে।
অক্টোবর মাস গ্রহগুলির গতিবিধির দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। মাসের শুরু থেকে, গ্রহগুলির অবস্থানে পরিবর্তন আসবে। ৩ অক্টোবর, ২০২৬ থেকে শুক্র পশ্চাদমুখী হবে। এর পরে, ১৭ অক্টোবর, ২০২৬, সূর্য তুলা রাশিতে প্রবেশ করবে। ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ বুধ পশ্চাদমুখী হবে এবং মাসের শেষে, ৩১ অক্টোবর, বৃহস্পতি সিংহর রাশিতে প্রবেশ করবে। অক্টোবর কোন রাশির কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
মেষ
অক্টোবরের শুরুতে কাজে কিছু নতুন সুযোগ আনতে পারে। চাকরিতে দায়িত্ব বাড়তে পারে এবং পুরানো কাজ শেষ করার সুযোগ থাকবে। ব্যবসায়ীরা নতুন পরিচিতি থেকে উপকৃত হতে পারেন। পুরানো গ্রাহকের সাথে আবার কাজ শুরু করতে পারেন। অর্থের দিক থেকেও সময় গুরুত্বপূর্ণ হবে। আয়ের সাথে ব্যয়ও থাকবে, তাই বাজেট তৈরি করা প্রয়োজন।
বৃষ
অক্টোবরের শুরুতে আর্থিক বিষয়ে পরিবর্তন আনতে পারে। কাজের দায়িত্ব বাড়তে পারে। কর্মকর্তারা আপনার কঠোর পরিশ্রমের উপর নজর রাখবেন। ব্যবসায়ীরা একটি নতুন অর্ডার বা গ্রাহক পেতে পারেন। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে, পুরানো অর্থ পাওয়ার আশা থাকতে পারে। পরিবার সম্পর্কিত যে কোনও প্রয়োজনের জন্যও ব্যয় হবে।
মিথুন
অক্টোবরের প্রথম সময়টি যোগাযোগ এবং ক্যারিয়ারের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। চাকরিতে নতুন লোকের সাথে যোগাযোগ বাড়বে। আপনি একটি নতুন দায়িত্ব বা প্রকল্প পেতে পারেন। ব্যবসায় আলোচনার মাধ্যমে একটি পুরানো কাজ এগিয়ে যেতে পারে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে ব্যয়ও থাকবে।
কর্কট
কাজে পরিবর্তন আনতে পারে। আপনি চাকরিতে একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। আপনি একটি পুরানো কাজ সম্পর্কে সুসংবাদ পাবেন। ব্যবসায়ীরা পুরানো পরিচিতি থেকে উপকৃত হতে পারেন। আপনি আর্থিক পরিস্থিতি থেকে স্বস্তি পেতে পারেন। আপনি অর্থ বন্ধ হওয়ার আশা করতে পারেন। তবে বাড়ি এবং পরিবারের ব্যয়ও থাকবে। চিন্তা না করে বড় খরচ করা এড়িয়ে চলুন।
তুলা
একটি বিশেষ সময় হতে চলেছে। ১৭ অক্টোবর সূর্য তুলা রাশিতে প্রবেশ করবে। এটি কাজ এবং ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে সক্রিয় করতে পারে। চাকরিতে আপনার দায়িত্ব বাড়তে পারে। ব্যবসায় নতুন লোকের সাথে যোগাযোগ থাকবে। আর্থিক বিষয়ে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। তবে মাসে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সমস্ত দিক পরীক্ষা করে দেখুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More