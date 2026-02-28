Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    March 2026 Graha Gochar: মার্চ ২০২৬ এ একগুচ্ছ রাশির সুখের সময় আসন্ন! লাকির লিস্টে মিথুন সহ কারা?

    গ্রহ গোচরের ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন। 

    Published on: Feb 28, 2026 3:19 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে মার্চ ২০২৬ মাসটিতে একাধিক গ্রহ, নক্ষত্রের অবস্থান পাল্টাতে পারে। জ্যোতিষমত বলছে, একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা এই গ্রহ গোচরের ফলে লাভ পেতে পারেন। দেখে নেওয়া যাক, এই গোচরের ফলে কোন কোন রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পাবেন?

    মার্চ মাস ২০২৬ র গ্রহ গোচর দেখে নিন।
    মার্চ মাস ২০২৬ র গ্রহ গোচর দেখে নিন।

    শুক্র, বৃহস্পতি, বুধ, সূর্য এবং মঙ্গলের মতো গুরুত্বপূর্ণ গ্রহগুলির অবস্থান পরিবর্তন করা সমস্ত রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলবে। কিছু রাশিচক্রের শুভ প্রভাব থাকবে, আবার কিছু রাশিচক্রের জাতক জাতিকাদের সাবধান হতে হবে।

    কোন রাশি উপকৃত হতে পারে?

    বৃষ রাশি - মার্চ মাসে শুক্র এবং বৃহস্পতির অবস্থান আপনার পক্ষে বলে মনে করা হয়। আপনি চাকরিতে একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন বা পদোন্নতির আলোচনা এগিয়ে যেতে পারে। অর্থনৈতিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হতে পারে। আপনি যদি কোনও নতুন কাজের পরিকল্পনা করে থাকেন তবে ধীরে ধীরে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যেতে পারে।

    মিথুন - বৃহস্পতি আপনার নিজের রাশিচক্রে সরাসরি পদক্ষেপ নেবে, যা একটি ভাল লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হয়। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ শেষ হতে শুরু করতে পারে। পড়াশোনা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বা কেরিয়ার সম্পর্কিত বিষয়ে স্বস্তি পাওয়া যেতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্যও নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে।

    তুলা রাশি - শুক্র আপনার রাশিচক্রের প্রভু এবং তাদের শক্তিশালী অবস্থান আপনাকে সান্ত্বনা দিতে পারে। কোনও বাড়ি, যানবাহন বা কোনও বড় ক্রয় সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি আপনার পক্ষে যেতে পারে। সম্পর্কের মধ্যে কিছুটা মাধুর্যও থাকতে পারে এবং পারিবারিক পরিবেশের উন্নতি হতে পারে।

    কুম্ভ রাশি- বুধ এবং মঙ্গলের কার্যকলাপ আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতে পারে। কাজের গতি বাড়বে এবং আপনি নতুন লোকের সাথে সংযোগ স্থাপনের সুবিধা পেতে পারেন। এই সময়টি ব্যবসা বা নেটওয়ার্কিংয়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য সুযোগ নিয়ে আসতে পারে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/March 2026 Graha Gochar: মার্চ ২০২৬ এ একগুচ্ছ রাশির সুখের সময় আসন্ন! লাকির লিস্টে মিথুন সহ কারা?

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes