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গঠিত হয়েছে ত্রিপুষ্কর রাজযোগ! ১২ রাশির উপরেই পড়ছে প্রভাব, জেনে নিন কে কেমন ফল পাবেন

অশ্বিনী ও ভরণী নক্ষত্রের পাশাপাশি চন্দ্রের শুভ অবস্থান তৈরি করছে ত্রিপুষ্কর রাজযোগ। এর ফলে বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কর্মক্ষেত্রে বিপুল সফলতা, থমকে থাকা কাজের মীমাংসা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসছে।

Published on: Sep 12, 2026, 07:30:37 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহ ও নক্ষত্রের নিত্য পরিবর্তনশীল অবস্থান মানবজীবনের দৈনিক ঘটনাবলী, সিদ্ধান্ত ও মানসিক পরিস্থিতির ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, শনিবারের দিনটি জ্যোতিষীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। অশ্বিনী ও ভরণী নক্ষত্রের পাশাপাশি চন্দ্রের শুভ অবস্থান তৈরি করছে ত্রিপুষ্কর রাজযোগ। এর ফলে বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কর্মক্ষেত্রে বিপুল সফলতা, থমকে থাকা কাজের মীমাংসা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসছে।

গঠিত হয়েছে ত্রিপুষ্কর রাজযোগ! ১২ রাশির উপরেই পড়ছে প্রভাব
গঠিত হয়েছে ত্রিপুষ্কর রাজযোগ! ১২ রাশির উপরেই পড়ছে প্রভাব

আজকের এই বিশেষ গ্রহ অবস্থানে মেষ থেকে মীন—১২টি রাশির জাতক-জাতিকাদের কেরিয়ার, ব্যবসা, অর্থ ও স্বাস্থ্যের দিক কেমন যাবে, তা জেনে নিন।

১২টি রাশির উপর ত্রিপুষ্কর রাজযোগের প্রভাব

১. মেষ রাশি (Aries):

মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি মিশ্র ফলদায়ক হবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ কিছুটা বাড়লেও আপনার সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগ করার আগে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তবে গাড়ি চালানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন।

২. বৃষ রাশি (Taurus):

বৃষ রাশির জাতকদের জন্য আজকের দিনটি বেশ শুভ ও ফলদায়ক। আয়ের একাধিক নতুন মাধ্যম তৈরি হতে পারে, যা জমানো অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে। দাম্পত্য জীবনে মধুরতা বজায় থাকবে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কোনো আইনি বা পারিবারিক বিবাদ আপনার পক্ষে মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩. মিথুন রাশি (Gemini):

মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা আজ বুদ্ধিমত্তা ও কথাবার্তার চাতুর্যে জটিল পরিস্থিতি সহজে সামাল দিতে পারবেন। চাকরিতে পদোন্নতি বা কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের আভাস পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার যোগ তৈরি হচ্ছে। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন, বিশেষ করে পেটের সমস্যায় ভুগতে হতে পারে।

৪. কর্কট রাশি (Cancer):

আজ মানসিক অস্থিরতা দেখা দিতে পারে, তাই যেকোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে মতবিরোধ এড়িয়ে চলাই ভালো। সন্ধ্যার পর কোনো শুভ খবর পেতে পারেন। পরিবারের গুরুজনদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

৫. সিংহ রাশি (Leo):

সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আজ ভাগ্য পূর্ণ সঙ্গ দেবে। সরকারি কাজ বা প্রশাসনিক প্রজেক্টের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সাফল্য পাবেন। সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে আপনার মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায় আর্থিক লেনদেনে শুভ লাভ নিশ্চিত হবে।

৬. কন্যা রাশি (Virgo):

কন্যা রাশির জাতকদের আত্মবিশ্বাস আজ আকাশছোঁয়া থাকবে। কেরিয়ারে দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা পদোন্নতির খবর মিলতে পারে। শেয়ার বাজার বা পুরোনো বিনিয়োগ থেকে আকস্মিক বিপুল অর্থলাভের দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে।

৭. তুলা রাশি (Libra):

তুলা রাশির জাতকদের জন্য আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি অত্যন্ত সুসংবাদ নিয়ে আসছে। বকেয়া টাকা আচমকা ফেরত পেতে পারেন। সৃজনশীল ও শিল্পকলাভিত্তিক কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন সুযোগ পাবেন। শিক্ষার্থীদের জন্য পড়াশোনায় সাফল্য পাওয়ার সেরা দিন।

৮. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio):

আজকের দিনে অপব্যয় বা অতিরিক্ত খরচ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে বিরোধী বা শত্রুপক্ষ সক্রিয় হতে পারে, তবে আপনার সতর্কতায় তারা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। দূরবর্তী যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যবসায়িক সুসংবাদ মিলতে পারে।

৯. ধনু রাশি (Sagittarius):

ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আজ নতুন আয়ের পথ প্রশস্ত হবে। কর্মসূত্রে ভ্রমণের যোগ রয়েছে, যা ভবিষ্যতে লাভজনক প্রমাণিত হবে। পরিবারে কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের কথা বার্তা এগোতে পারে। স্বাস্থ্য চমৎকার থাকবে।

১০. মকর রাশি (Capricorn):

মকর রাশির জাতক-জাতিকারা আজ কঠোর পরিশ্রমের সঠিক ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করবেন। ব্যবসায়ীদের আয়ের হার বৃদ্ধি পাবে। স্থান পরিবর্তন বা নতুন সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে।

১১. কুম্ভ রাশি (Aquarius):

আজ কুম্ভ রাশির ভাগ্যভাবে শুভ প্রভাব দেখা যাবে। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কাজে মানসিক শান্তি মিলবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেওয়া কোনো সাহসী পদক্ষেপ লাভজনক প্রমাণিত হবে। বন্ধুদের কাছ থেকে উপহার বা আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন।

১২. মীন রাশি (Pisces):

মীন রাশির জাতকদের জন্য আজকের দিনটিতে স্বাস্থ্যের প্রতি বাড়তি নজর রাখা প্রয়োজন। হুট করে কারও কথায় বিশ্বাস করে ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেবেন না। সন্ধ্যার পর কোনো ভালো খবর পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা পরিবারের আনন্দ ফিরিয়ে আনবে।

আজ শনিবারের গ্রহদোষ কাটানোর বিশেষ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

  • শনিদেবের পুজো ও তেল দান: শনিবার হওয়ায় আজ সন্ধ্যায় অশ্বত্থ গাছের নিচে সর্ষের তেলের প্রদীপ জ্বালান এবং শনি মন্দিরে সর্ষের তেল অর্পণ করুন।
  • হনুমান চালিসা পাঠ: আজ সকালে বা সন্ধ্যায় শ্রী হনুমান চালিসা পাঠ করলে জীবনের সমস্ত বাধা কাটে ও মানসিক আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।
  • অন্ন দান: অসচ্ছল মানুষদের কালো তিল, অন্ন বা ফল দান করলে গ্রহজনিত অশুভ প্রভাব দূর হয়।

১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর এই বিশেষ দিনে মেষ, কন্যা, তুলা ও মকর রাশির জাতকদের জন্য আয়ের দারুণ সুযোগ রয়েছে। বৈদিক নিয়ম ও সামান্য সতর্কতা অবলম্বন করে চললে দিনটিকে আরও আনন্দময় ও অর্থপূর্ণ করে তোলা সম্ভব।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/গঠিত হয়েছে ত্রিপুষ্কর রাজযোগ! ১২ রাশির উপরেই পড়ছে প্রভাব, জেনে নিন কে কেমন ফল পাবেন

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