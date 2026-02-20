Edit Profile
    একই সঙ্গে ভয়ঙ্কর এবং করুণ ভূত ‘আভি’! তার ইতিহাস ও লোককথা শুনলে চমকে যাবেন

    আভি-র উৎপত্তির ইতিহাস এবং তামিল লোককাহিনিতে এর প্রভাব দীর্ঘ দিনের। সেই রহস্যময় ভূত 'আভি' এবং তার অতৃপ্ত আত্মার কথা জেনে নিন। 

    Published on: Feb 20, 2026 1:19 PM IST
    By Suman Roy
    তামিল লোকগাথা বা ফোকলোর (Tamil Folklore) বৈচিত্র্যময় এবং রহস্যময় অতিপ্রাকৃত চরিত্রে ঠাসা। এই বিশাল ভাণ্ডারের অন্যতম একটি ভয়ংকর এবং করুণ চরিত্র হলো 'আভি' (Aavi)। তামিল ভাষায় 'আভি' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো 'আত্মা' বা 'বাষ্প'। তবে লোকসংস্কৃতিতে এটি কেবল একটি সাধারণ শব্দ নয়, বরং এটি এমন এক অশরীরী সত্তাকে বোঝায় যা মানুষের ভয়, বিচ্ছেদ এবং অতৃপ্ত কামনার প্রতীক।

    আভি-র উৎপত্তির ইতিহাস এবং তামিল লোককাহিনিতে এর প্রভাব দীর্ঘ দিনের। সেই রহস্যময় ভূত 'আভি' এবং তার অতৃপ্ত আত্মার উৎপত্তির ইতিহাস জেনে নিন।

    দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুর গ্রামগুলোতে আজও সূর্যাস্তের পর বড় বটগাছ বা জনশূন্য জলাশয়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বড়রা সাবধান করে দেন। তাঁদের মতে, এই অন্ধকারে ওত পেতে থাকে 'আভি'। বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের ভূতের ধারণার সাথে এর কিছুটা মিল থাকলেও, তামিল সংস্কৃতির নিজস্ব বিশ্বাস এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট একে এক অনন্য রূপ দিয়েছে।

    আভি-র উৎপত্তির ইতিহাস

    তামিল ফোকলোর অনুযায়ী, আভি বা আত্মার সৃষ্টি হয় মূলত 'অকাল মৃত্যু' (Akala Maranam) থেকে। প্রাচীন তামিল বিশ্বাস মতে, প্রতিটি মানুষের আয়ু নির্দিষ্ট। যদি কোনো ব্যক্তি তাঁর নির্দিষ্ট সময়ের আগে দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা বা হত্যার শিকার হন, তবে তাঁর প্রাণবায়ু বা আত্মা পরলোকে যেতে পারে না। এই অবিনশ্বর অংশটিই পৃথিবীতে 'আভি' হিসেবে বিচরণ করে।

    ১. অতৃপ্ত বাসনা: লোকগাথা অনুযায়ী, কোনো নারী যদি সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় বা বিয়ের ঠিক আগে মারা যান, তবে তিনি 'পাউই আভি' (Paui Aavi) বা অতৃপ্ত আত্মায় পরিণত হন।

    ২. অসম্পূর্ণ কাজ: পরিবারের কোনো বড় সদস্য যদি তাঁর দায়িত্ব পূরণ করার আগে মারা যান, তবে তিনি তাঁর ভিটেমাটি আগলে রাখার জন্য আভি হয়ে থেকে যান বলে বিশ্বাস করা হয়।

    আভি-র প্রকারভেদ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

    তামিল ফোকলোরে আভি-কে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা হয়:

    শুভ আভি (Nalla Aavi): এরা মূলত পূর্বপুরুষদের আত্মা। এরা পরিবারের সুরক্ষা দেয় এবং স্বপ্ন বা অলৌকিক সংকেতের মাধ্যমে বিপদ থেকে সাবধান করে।

    অশুভ আভি (Ketta Aavi): এরা হিংস্র প্রকৃতির। এদের মৃত্যু হয়েছে অবিচারের মাধ্যমে, তাই এরা জীবিত মানুষের ক্ষতি করতে চায়। অনেক সময় এরা মানুষের ওপর ভর (Possession) করে বলেও লোককথা প্রচলিত আছে।

    তামিল সাহিত্যে এবং পল্লীগীতিতে 'আভি'-কে অনেক সময় সাদা বাষ্পের মতো অবয়ব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা আগুনের শিখার মতো হঠাত জ্বলে ওঠে আবার মিলিয়ে যায়।

    সামাজিক প্রেক্ষাপট ও লোকবিশ্বাস

    তামিলনাড়ুর গ্রামীণ সমাজে আভি-র উপস্থিতি কেবল কুসংস্কার নয়, বরং এটি নৈতিকতার সাথেও যুক্ত। গ্রামের মানুষ মনে করেন, যারা জীবনে অধর্ম করে, তারা মৃত্যুর পর শান্তিতে থাকতে পারে না এবং আভি হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই ভয় মানুষকে অপরাধ থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করত। আবার অনেক সময় মৃত ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা ও বিচ্ছেদ যন্ত্রণা থেকেও মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, তাদের প্রিয়জন 'আভি' হয়ে তাঁদের আশেপাশে আছে।

    প্রতিকার ও উপাসনা

    তামিল সংস্কৃতিতে এই আত্মাদের শান্ত করার জন্য 'কারুপ্পাস্বামী' বা 'মুনিশ্বরন'-এর মতো গ্রাম্য দেবতাদের পূজা করা হয়। বিশেষ করে অমাবস্যা বা পূর্ণিমার রাতে এদের উদ্দেশ্যে ভোগ দেওয়া হয়। আত্মাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য 'তার্পণম' বা বিশেষ কিছু তান্ত্রিক আচারের চলও রয়েছে।

    আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে আভি-র অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু তামিল ফোকলোরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এটি মানুষের মৃত্যু-পরবর্তী জীবন নিয়ে জিজ্ঞাসা এবং প্রিয়জনকে হারানোর যন্ত্রণার এক সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশ। আজও তামিল সিনেমা এবং সাহিত্যে 'আভি' এক শক্তিশালী চরিত্র হিসেবে বারবার ফিরে আসে।

