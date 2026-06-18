Vastu Shastra of Main Door: বাড়ির সদর দরজায় রোজ জল ছিটিয়ে দেন তো? এতে কী কী লাভ হয়! বলছে বাস্তুশাস্ত্র

Vastu Shastra of Main Door: বাড়ির সদর দরজায় রোজ জল ছিটিয়ে দেন তো? এতে কী কী লাভ হয়! বলছে বাস্তুশাস্ত্র
প্রায়ই সকালে আপনি দেখে থাকবেন যে অনেকে বাড়ির প্রধান দরজা পরিষ্কার করছেন বা আপনি নিজেও করছেন। কিন্তু বাস্তু অনুসারে সকালে প্রধান দরজায় জল ঢেলে দিয়ে কী লাভ হয় জানেন?
Main Gate Vastu shastra: বাস্তুশাস্ত্রে, বাড়ির প্রধান দরজায় জল বা জল ছিটিয়ে দেওয়া খুব শুভ এবং উপকারী বলে মনে করা হয়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে প্রধান ফটকে প্রতিদিন জল ছিটিয়ে দারিদ্র্য দূর করে এবং জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং শান্তি নিয়ে আসে।
বাস্তু বিশ্বাস অনুসারে, ব্রহ্ম মুহুর্তে, দেবী লক্ষ্মী দারিদ্র্য নিয়ে বিশ্ব ভ্রমণ করেন। মূল দরজা পরিষ্কার রাখা এবং জল ছিটিয়ে দেওয়া মা লক্ষ্মীকে আকর্ষণ করে এবং তিনি বাড়িতে আসেন, বরং যে বাড়িতে দরজার সামনে ময়লা থাকে সেখানে দারিদ্র্য থাকে। আসুন জেনে নেওয়া যাক প্রতিদিন ঘরের মূল দরজায় জল ছিটিয়ে দিলে কী কী উপকারিতা পাওয়া যায়।
বাস্তুর মতে, প্রধান দরজায় জল ঢেলে দেওয়ার প্রধান উপকারিতা:
1. বাস্তু অনুসারে, প্রধান দরজায় জল ছিটিয়ে দেওয়া মা লক্ষ্মীকে আকর্ষণ করে এবং বাড়িতে সুখ, সমৃদ্ধি এবং শান্তি নিয়ে আসে। দেবী লক্ষ্মীর বাসস্থান একজন ব্যক্তিকে অর্থ সম্পর্কিত সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়।
2. রাহুকে মূল প্রবেশদ্বারে রাহুর বাসস্থান বলে মনে করা হয়। সকালে জল যোগ করলে রাহু সম্পর্কিত ত্রুটি, আকস্মিক সমস্যা এবং পারিবারিক দুর্দশা দূর হয়।
3. এটি বিশ্বাস করা হয় যে সকালে, আমাদের পূর্বপুরুষ বা পূর্বপুরুষরা প্রধান গেট দিয়ে যান, এখানে জল নিবেদন পূর্বপুরুষদের সন্তুষ্ট করে এবং আশীর্বাদ প্রদান করে। পূর্বপুরুষদের কৃপায় বাড়িতে সুখ, শান্তি ও সুখ বিরাজ করে।
4. সকালে প্রধান দরজায় জল ঢেলে দিলে রাতে ঘরের বাইরে যে নেতিবাচক শক্তি থাকে তা ধ্বংস হয়ে যায়। এই জলে গঙ্গার জল এবং গোলাপ জল মিশিয়ে খুব উপকারী বলে মনে করা হয়।
প্রধান দরজার সাথে যুক্ত বাস্তু প্রতিকার -
1. প্রতিদিন প্রধান দরজা পরিষ্কার করার পর দু'পাশে সিঁদুর বা কুমকুম দিয়ে স্বস্তিকা বা শুভ চিহ্ন তৈরি করে তার ওপর 'ওম' লিখতে হবে। এটি বিশ্বাস করা হয় যে এটি করার মাধ্যমে বাড়িতে ইতিবাচক শক্তি সঞ্চারিত হয় এবং মা লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হন।
2. প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাড়ির প্রধান দরজায় ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাতে হবে। এটি বিশ্বাস করা হয় যে এই প্রতিকার করার মাধ্যমে, দেবী লক্ষ্মীর বাড়িতে একটি স্থায়ী বাসস্থান রয়েছে।
3. ডাস্টবিন, চপ্পল এবং জুতা কখনই মূল দরজার সামনে রাখা উচিত নয়। ধারণা করা হয়, এমনটা করলে বাড়িতে দারিদ্র্য দেখা দেয়।
4. প্রতিদিন ঘরের চৌকাঠ পরিষ্কার করা এবং মাথা নত করা খুব শুভ এবং উপকারী বলে মনে করা হয়। এটা বিশ্বাস করা হয় যে এটি করার ফলে বাড়িতে ইতিবাচক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং নেতিবাচক শক্তি দূর হয়।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
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শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More