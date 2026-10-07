Shanidev Astrology: টেনশনের দিন শেষ! ৬৫ দিন পর ৬ রাশিকে বড় স্বস্তি দেবেন শনিদেব
আজ থেকে ৬৫ দিন পরে শনি বক্রী হওয়ার সাথে সাথেই মোট ৬ টি রাশিচক্রের জীবনে স্বস্তির চিহ্ন দেখা যাবে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের কাছ থেকে জানুন এই ৬ টি ভাগ্যবান রাশিচক্র কী কী?
শনির প্রতিটি পদক্ষেপ অবশ্যই কোনও না কোনও উপায়ে আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে। তাঁর প্রভাবে অনেকে দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষার ফল পান। আবার কারোর ভাগ্যে আসে কঠিন সময়। দণ্ডনায়ক হিসাবে পরিচিত শনিদেব, পশ্চাদমুখী অবস্থায় রয়েছেন। আর তিনি এই অবস্থায় ১১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত থাকবেন। তবে ১১ ডিসেম্বরের পর থেকে শনিদেব একাধিক রাশির জাতক জাতিকাকে সুখের মুখ দেখাতে চলেছেন।
বৃষ: বৃষ রাশির লোকেরা শনির পরিবর্তনশীল গতিবিধি থেকে অনেক উপকৃত হবেন। কেবল আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবনে আটকে থাকা সমস্ত জিনিস গতি অর্জন করবে। সবকিছু যদি মন অনুযায়ী থাকে তবে কাজ করাও মজাদার হবে। আটকে থাকা জিনিসগুলির গতির কারণে জীবন বাড়বে। শনি ধীরে ধীরে অপেক্ষার ফল দেবে।
মিথুন: ৬৫ দিন পরে শনি পথে আসার সাথে সাথেই মিথুন রাশির লোকেরা সবকিছু অনুকূলে ঘটতে দেখবে। যদি চাকরি পরিবর্তনের ইচ্ছা থাকে তবে আগামী সময়ে এই জাতীয় অফার পাওয়া যেতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি ধীরে ধীরে শক্তিশালী হবে। ১১ ডিসেম্বরের পরে, বিষয়টি সমাধান হতে দেখা যাবে।
কন্যা রাশি: শনির পরিবর্তিত গতিবিধির প্রভাব কন্যা রাশিতেও দেখা যাবে। চাকরিতে কাজের প্রশংসা করা হবে। পদোন্নতির সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। পুরানো বিনিয়োগ বা চুক্তি থেকেও সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ বিপরীত হয় তবে আতঙ্কিত হবেন না। আগামী সময়ে শনি কঠোর পরিশ্রম এবং অপেক্ষার ফল দেবে।
তুলা রাশি: তুলা রাশি শুক্রের রাশি। এই রাশির লোকেরা আজ থেকে ৬৫ দিন পরে তাদের আর্থিক অবস্থায় পরিবর্তন দেখতে পাবেন। শনির কারণে আপনি অবশ্যই অপেক্ষার ফল পাবেন। যদি জিনিসগুলি চাকরিতে চাপের মতো দেখায় তবে আসন্ন সময়টি সঠিক হবে। জিনিসগুলি ট্র্যাকে ফিরে আসবে। আপনাকে কেবল কিছুটা ধৈর্য দেখাতে হবে। এই সময়ে আপনার ব্যয়ের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ রাখুন। চেষ্টা করুন যে আপনি সঞ্চয়ের সাথে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা একটি ভাল লক্ষণ দেখতে পারেন।
মকর রাশি: এটি শনির রাশিচক্র, তাই শনির পরিবর্তিত গতিবিধি থেকে এর স্থানীয়রাও উপকৃত হবেন। যে জিনিসগুলি এখনও জটলা বা আটকে রয়েছে সেগুলি এগিয়ে যাবে। যদি মন দুঃখী থাকে তবে সঠিক সময় এলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। চাকরিতে সবকিছু আপনি এখনই যেমন আশা করছেন তেমন হবে তবে জিনিসগুলি ঠিক চলছে না। আসন্ন সময় আপনার পক্ষে থাকবে। নতুন অফার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জীবনে স্থিতিশীলতা থাকবে।
কুম্ভ: শনি ১১ ডিসেম্বর আসার সাথে সাথেই কুম্ভ রাশি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। কঠিন জিনিসগুলি সহজ মনে হতে শুরু করবে। কাজে যদি কোনও ধরণের চাপ থাকে তবে এটি হালকা হবে। ব্যবসায়ের বাধাগুলির সমাধান ধীরে ধীরে পাওয়া যাবে। পরিবারের সদস্যদের সাথে ভাল সময় কাটানোর সুযোগ থাকবে। ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবন সঠিক পথে আসতে দেখা যাবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More