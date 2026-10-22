Ketu Effect and Lucky rashi: খেলা ঘোরাবেন কেতু! উৎসবের মরশুমে ৬ রাশির ভাগ্যে সুখের ফোয়ারা

Ketu Effect and Lucky rashi: খেলা ঘোরাবেন কেতু! উৎসবের মরশুমে ৬ রাশির ভাগ্যে সুখের ফোয়ারা
কেতুর রাশি পরিবর্তনে একঝাঁক রাশির ভাগ্যে আসবে চমক। লাকি কারা, দেখে নিন।
কর্কট রাশিতে কেতুর ট্রানজিটকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষশাস্ত্রিক ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কেতু ৫ ডিসেম্বর, ২০২৬, শনিবার কর্কট রাশিতে ট্রানজিট করবে এবং ২৩ জুন, ২০২৮ পর্যন্ত এই রাশিতে থাকবে।
এই বছর, দীপাবলির পরে দীপাবলির উৎসব উদযাপিত হবে। এইভাবে, দীপাবলির পরে কেতু কর্কট রাশিতে আসবে। কর্কট রাশিতে কেতু ট্রানজিট সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় বলেছেন যে কর্কট রাশি জল উপাদানের রাশিচক্র এবং এর প্রভু চন্দ্র।
জ্যোতিষশাস্ত্রে কেতু এবং চন্দ্রকে চূড়ান্ত শত্রু হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কেতুকে বিচ্ছিন্নতা, মানসিক বিভ্রান্তি এবং বিচ্ছেদের কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কেতু যখন কর্কটে প্রবেশ করে, তখন এটি একজন ব্যক্তির মানসিক অবস্থা এবং আবেগের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে।
কর্কট রাশিতে কেতু গিয়ে, কিছু রাশিকে চিহ্নগুলিতেও ভাল ফলাফল দেবে এবং জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। কোন রাশির লক্ষণগুলির জন্য জেনে নিন কর্কট রাশিতে কেতু ট্রানজিট শুভ হবে।
বৃষ রাশি: কেতু ট্রানজিট পিরিয়ড বৃষ রাশির লোকদের জন্য খুব শুভ এবং উপকারী প্রমাণিত হবে। এই সময়ে, আপনি নৈমিত্তিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পারেন। হঠাৎ আর্থিক লাভ হতে পারে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। কিছু পুরানো বা আটকে থাকা কাজে সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে। আপনি আপনার প্রিয়জনের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। সম্পর্কের সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারে। আপনি আপনার অনুভূতি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন।
মিথুন: কেতু ট্রানজিট মিথুন রাশির জন্য খুব ভাল হবে। কেতুর প্রভাবের কারণে মিথুন রাশির চাকরিতে ভাল ফলাফল পাবেন। পেশাগত সাফল্য অর্জন করা হবে। আপনি আপনার প্রিয়জনের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবেন। চাকরিতে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়ের লক্ষণ রয়েছে। ভ্রমণ উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।
কন্যা রাশি: কন্যা রাশির জাতক-জাতিকারা কেতু ট্রানজিট থেকে অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভ পেতে পারেন। এই সময়ে আয়ের নতুন পথ খুলতে পারে। আটকে থাকা কাজগুলিও সম্পন্ন হবে। আপনার যে কোনও স্বপ্নও পূরণ হতে পারে। সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়বে। পেশাগত সাফল্য পাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সফল হবেন। বিনিয়োগের ভাল সুযোগ থাকবে এবং পুরানো বিনিয়োগের জন্য ভাল রিটার্ন দেওয়া যেতে পারে।
তুলা রাশি: তুলা রাশির জন্য কেতুর ক্যান্সার সংক্রমণ উপকারী ফলাফল দেবে। এই সময়ে আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। কথা বলা কার্যকর হবে। আপনি মানসিকভাবে শান্তি বোধ করবেন। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় বাড়বে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। ব্যবসায় পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কর্মসংস্থানে অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।
মকর রাশি: কেতুর কর্কট রাশি মকর রাশির জন্য ভাল হতে চলেছে। এই সময়ে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনি মানসিকভাবে স্বস্তি বোধ করবেন। শত্রুদের পরাজিত করা যেতে পারে। আদালতে জয়ের লক্ষণ রয়েছে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। ব্যবসায়ীরা একটি নতুন চুক্তি বা চুক্তি স্বাক্ষর করার সুযোগ পেতে পারেন। চাকরিতে পরিবর্তনের লক্ষণ রয়েছে।
কুম্ভ: কেতুর ট্রানজিট কুম্ভ রাশির জন্য ভাল প্রমাণিত হতে পারে। কেতুর প্রভাবের কারণে আপনি প্রভাবশালী লোকদের সাথে দেখা করতে পারেন। যারা চাকরি এবং ব্যবসায় সুবিধা আনতে পারেন। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। আপনি ভ্রমণ থেকে উপকৃত হতে পারেন। চাকরিতে এগিয়ে যাওয়ার ভাল সুযোগ থাকবে। এই সময়ে হঠাৎ সম্পদ বৃদ্ধি হতে পারে। কিছু সুসংবাদ আসলে মন খুশি হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More