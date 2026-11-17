Jagadhatri Puja 2026: জগদ্ধাত্রী ২০২৬ পুজো মিটতেই সুখের মুখ দেখবে বহু রাশি! লাকির লিস্টে কারা?
সূর্য প্রথমবারের মতো ২০২৬ সালের নভেম্বর মাসে তার প্রধান শত্রু শনির অনুরাধা নক্ষত্রে প্রবেশ করবে। কোন রাশিচক্রের অনুরাধা নক্ষত্রে অনুরাধা নক্ষত্রে অনুকূল পরিবর্তন ঘটবে তা জানুন, এবং এই সময়ে এই রাশিগুলোর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।
শাসনকারী পিতা, সাহস ও আত্মা সূর্য প্রথমবারের মতো ২০২৬ সালে ১৯ নভেম্বর শনির অনুরাধা নক্ষত্রে প্রবাহিত হবে। সূর্য এই নক্ষত্রে ৩ ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত থাকবে। ১৮ নভেম্বর হল জগদ্ধাত্রী পুজোর নবমী তিথি। সেই দিনই বিশেষ পুজো আয়োজিত হয় বহু জায়গায়। তারপরই সূর্যের এই গোচর।
অনুরাধা নক্ষত্রের শাসক হলেন শনিদেব। জ্যোতিষশাস্ত্রে, সূর্য ও শনির মধ্যে শত্রুতার প্রবল অনুভূতি রয়েছে, যদিও তাদের সম্পর্ক পিতা ও পুত্রের মতো। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেন যে দুই গ্রহের মধ্যে প্রকৃতির পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, তাদের প্রভাব সবসময় অশুভ নয়।অনুরাধা নক্ষত্রে সূর্যের যাত্রার জন্য কোন পাঁচটি রাশি অনুকূল হবে তা জানুন।
মেষ: এই সময়কাল মেষের জন্য আর্থিকভাবে লাভজনক হবে। এই সময়ে, আপনি কোথাও আটকে থাকা বা আটকে থাকা টাকা পুনরুদ্ধার করতে পারেন। নতুন আয়ের উৎস উদ্ভূত হবে এবং ক্যারিয়ার পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। পারিবারিক জীবনে শান্তি ও সুখ থাকবে। ভালো খবর পেলে মানসিক শান্তি আসবে। ব্যবসার সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় জড়িত ব্যক্তিরা নতুন উদ্যোগ শুরু করতে পারেন। যাত্রার সময় মানুষ আপনার কথা শুনবে এবং শুনবে।
মিথুন: মিথুনের জন্য সূর্য নক্ষত্র পরিবর্তন চাকরিতে থাকা ব্যক্তিদের জন্য নতুন দায়িত্ব নিয়ে আসতে পারে। সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে। যদি আপনি দীর্ঘদিন ধরে পদোন্নতি বা পদোন্নতির জন্য অপেক্ষা করে থাকেন, তাহলে প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। আপনি পুরনো ঋণ বা আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। শত্রুরা আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করবে, কিন্তু আপনি সফল হবেন।
কন্যা : কন্যা রাশির জন্য সূর্য ও নক্ষত্রের পরিবর্তন জীবনে শুভ ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। এই সময়ে কিছু আর্থিক প্রচেষ্টায় সাফল্য মানসিক শান্তি আনতে পারে। আপনি আপনার মতামত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবেন, এবং মানুষ মুগ্ধ হবে। আপনি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মানসম্মত সময় কাটাবেন। কর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানে উন্নতি হতে পারে। কর্মরতরা পরিবর্তন ও অগ্রগতির ভালো সুযোগ পেতে পারেন।
ধনু: ধনু রাশির জন্য, সূর্যের অনুরাধা নক্ষত্রের মধ্য দিয়ে যাত্রা হঠাৎ আর্থিক লাভ আনতে পারে। এই সময়ে, আপনি কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিচয় প্রতিষ্ঠায় সফল হবেন। আপনি একটি নতুন অর্জন করতে সক্ষম হবেন। নতুন আয়ের উৎস উদ্ভূত হবে এবং আপনি ভালো বিনিয়োগের সুযোগ পাবেন। পরিবারে সুখ আসবে, এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে। জমি, সম্পত্তি এবং যানবাহন কেনার সম্ভাবনাও রয়েছে। সম্মান এবং মর্যাদা বাড়বে এবং আত্মবিশ্বাস শক্তিশালী হবে।
মীন: মীন রাশির জাতীয়রা সূর্যের প্রভাবের কারণে আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আপনি খরচ কমানোর অভিজ্ঞতা পাবেন, যা সঞ্চয় সম্ভব করবে। গুরুত্বপূর্ণ কাজে আপনার সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণিত হতে পারে। বস্তুগত আরাম ও সম্পদের বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায়। ভ্রমণ উপকারী হবে। আপনার চাকরিতে ভালো সুযোগ আসবে এবং ভাগ্য থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মানসম্মত সময় কাটাবেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More