Lucky Zodiac Signs: অক্টোবর ২০২৬র শেষ থেকেই বুধ মঙ্গলের যোগে ধুন্ধুমার লাভ! লাকির লিস্ট লম্বা
বুধ গোচর: বুধ মঙ্গল কেন্দ্র দৃষ্টি যোগ কী!
যখন বুধ এবং মঙ্গল একে অপরের ৯০ ডিগ্রি কোণে থাকে, তখন কেন্দ্র দৃষ্টি যোগ গঠিত হয়। বুধের গতি পরিবর্তন হতে চলেছে। ২৪ অক্টোবর, বুধ পথে থাকবেন। এখনই কথা বললে, বুধ, তুলা রাশিতে ভ্রমণ করছেন। এর পরে, এই যোগ এখন ৩০ অক্টোবর, ২০২৬ এ তৈরি হতে চলেছে। প্রসঙ্গত, ২৯ অক্টোবর রয়েছে করবা চৌথ
বলা হয় যে এই যোগ, অনেক রাশিচক্রের জন্য ভাল এবং অনেক রাশিচক্রের জন্য সমস্যাযুক্ত হতে পারে। আসুন আমরা আপনাকে বলি এই মুহূর্তে মঙ্গল এবং বুধের কারণে এই যোগ ভাল হবে। এই যোগব্যায়াম অনেক রাশির উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এই রাশিচক্রের জীবনে ভাল যোগ থাকবে। আপনি জীবনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন।
মেষ
এই রাশির জন্য বিশেষ হতে চলেছে এই সময়, আপনার আত্মবিশ্বাসও বাড়বে। এই সময়ে, আপনি পৈতৃক সম্পত্তি পেতে পারেন, আপনি নতুন কাজের সুযোগও পেতে পারেন। আপনার বেতন যা স্থগিত রয়েছে, তা পাওয়া যাবে। সামগ্রিকভাবে, এটি আপনার জন্য একটি ভাগ্যবান সময়, তাই এই যোগব্যায়ামটি আপনার জন্য একটি ভাল সময়, তবে শনির সাড়েসাতীর প্রভাব থাকবে, তাই আপনার সিদ্ধান্তগুলি বুদ্ধিমত্তার সাথে নেওয়ার চেষ্টা করুন।
মিথুন
এই সময়টি মিথুন রাশির জন্য বিশেষ হতে চলেছে। আপনি এই রাশিচক্রের জন্য চাকরিতে একটি আলাদা অবস্থান পেতে পারেন। আপনি যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন তার প্রভাব পেতে পারেন। আপনি যদি কোনও নতুন প্রকল্পে কাজ করেন তবে আপনি ভাল সুবিধা পেতে পারেন। আপনি যদি নতুন কিছু কিনতে যাচ্ছেন তবে আপনি আরও ভাল সুবিধা পেতে পারেন।
কন্যা
রাশির জন্য যোগব্যায়াম কেমন হবে এই যোগব্যায়াম কন্যা রাশির জন্যও ভাল হবে, এই রাশির লোকেরা পদোন্নতি পেতে পারেন। বুধ আপনার রাশিচক্রের আগে একটি রাশিচক্র, তাই আপনি চাকরিতে ভাল সুবিধা পেতে পারেন। আপনি কোনও নতুন প্রকল্পে উজ্জ্বল হতে পারেন। আপনি আর্থিক সুবিধাও পেতে পারেন। সামগ্রিকভাবে, এটি আপনার জন্য একটি ভাগ্যবান সময়, যার জন্য আপনাকে কিছুটা বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে, তবেই আপনি এটির সম্পূর্ণ সুবিধা নিতে সক্ষম হবেন।
বৃশ্চিক
এই রাশির রাশির জন্য যোগব্যায়াম কীভাবে এই রাশিচক্রের জন্য ভাল হবে। জিনিসগুলি আগের চেয়ে আপনার জন্য ভাল হচ্ছে। এই সময়ে আপনি কোনও কিছুতে দুর্দান্ত সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। যদি কিছু চিন্তাভাবনা থাকে তবে আপনার সমস্ত প্রত্যাশা পূরণ হতে পারে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More