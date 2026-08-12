Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সিংহ রাশিতে যাবেন সূর্য! মেষ সহ বহু রাশির কপাল ফিরতে চলেছে

    সূর্য তার রাশিচক্রে যাবেন এবং কিছু রাশির চিহ্নকে উপকৃত করবেন। সিংহ রাশিতে আসলে সূর্যের প্রভাব বাড়বে। যে রাশিচক্রের উপর সূর্য সঞ্চালন শুভ প্রভাব ফেলবে সেগুলি ভাল ফলাফল পাবে।

    Published on: Aug 12, 2026, 17:00:29 IST
    By Sritama Mitra
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, সূর্যের সিংহ রাশির ট্রানজিট ১৭ আগস্ট ২০২৬ এ হবে। ১৭ আগস্ট, সূর্য সকাল ০৭:৫৮ মিনিটে এ সিংহ রাশিতে আসবে এবং ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই রাশিতে থাকবে। সূর্য প্রতি মাসে তার রাশিচক্র পরিবর্তন করে, এইভাবে সূর্য এক বছর পরে সিংহ রাশির কাছে আসবে।

    সিংহ রাশিতে যাবেন সূর্য! মেষ সহ বহু রাশির কপাল ফিরতে চলেছে
    সিংহ রাশিতে যাবেন সূর্য! মেষ সহ বহু রাশির কপাল ফিরতে চলেছে

    সূর্যের নিজস্ব রাশি সিংহ রাশিতে আসার প্রভাব দেশ এবং বিশ্বের পাশাপাশি সমস্ত রাশিচক্রের উপর পড়বে। জ্যোতিষশাস্ত্রে, সূর্যকে শক্তি, সামাজিক প্রতিপত্তি, পিতৃত্ব এবং আত্মবিশ্বাসের উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, সূর্য যখন তার রাশি সিংহ রাশিতে প্রবেশ করে, তখন তার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে, তারা আরও কার্যকর। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, সিংহ রাশিতে সূর্যের সঞ্চালন চারটি রাশিচক্রের জীবনে ভাল পরিবর্তন আনতে পারে। জেনে নিন এই রাশিচক্র সম্পর্কে।

    মেষ - মেষ রাশির জাতক-জাতিকারা সূর্যের ট্রানজিট থেকে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবেন। আপনি ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। এই সময়টি শিক্ষার্থীদের জন্য খুব উপকারী হবে। এই সময়ে যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা ইতিবাচক ফলাফল পাবেন। ব্যবসায়িক অবস্থার উন্নতি হবে। পরিবারে শান্তি ও সুখ থাকবে। আপনি কিছু ভাল খবর পেতে পারেন।

    সিংহ রাশি-সূর্য ট্রানজিট সিংহ রাশির জন্য উপকারী হবে। সূর্য আপনার রাশিচক্রের প্রভু। এমন পরিস্থিতিতে আপনি মাঠের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সমর্থন পাবেন। আপনি আপনার কার্যকারিতা প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন, যা আপনি সম্পূর্ণ সুবিধা নেবেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। সামাজিক মর্যাদা বাড়বে। যারা চাকরি করছেন তারা পদোন্নতির সাথে আয় বৃদ্ধি পেতে পারেন।

    তুলা রাশি- তুলা রাশির জন্য সূর্য চিহ্নের পরিবর্তন আর্থিক অগ্রগতি প্রদান করতে পারে। এই সময়ে, আপনি অর্থ সম্পর্কিত ভাল ফলাফল পাবেন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সফল হবে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যারা চাকরি করছেন তাদের সহায়তা করবেন। আপনি একটি বড় প্রকল্প বা পদের দায়িত্ব পেতে পারেন। ক্যারিয়ারে নতুন উচ্চতা বা অর্জন অর্জন করা যেতে পারে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে দেখা করতে পারেন।

    বৃশ্চিক - বৃশ্চিক রাশির জন্য সূর্য ট্রানজিট সম্পদ এবং ব্যবসায়ের অগ্রগতির নতুন পথ খুলতে পারে। এই সময়ে, আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাবেন। যারা চাকরি করছেন তারা নতুন সুযোগ পাবেন এবং কাঙ্ক্ষিত স্থানান্তর পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যারা ব্যবসা করছেন তারা মুনাফা পাবেন। সরকারি যন্ত্রপাতির পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে। দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

    সূর্যের কৃপা পাওয়ার উপায়- সূর্যের কৃপা পেতে প্রতিদিন সূর্য দেবতাকে অর্ঘ্য নিবেদন করা উচিত। রবিবার গুড় ও লাল জিনিস দান করতে হবে। রবিবার উপবাস সূর্য দেবতাকে খুশি করতেও বিশ্বাস করা হয়।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/সিংহ রাশিতে যাবেন সূর্য! মেষ সহ বহু রাশির কপাল ফিরতে চলেছে

    Choose sun sign to read horoscope

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes