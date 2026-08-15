সিংহ রাশিতে যাবেন সূর্য! ২ দিন পর থেকে ভাগ্যের চাকা ঘুরবে ৫ রাশির, লাকি কারা?
সূর্যের চিহ্ন পরিবর্তন হতে চলেছে। ১৭ আগস্ট, সূর্য সিংহ রাশিতে ট্রানজিট করবে। মোট ৫ টি রাশিচক্র এই পরিবর্তনের সুবিধা পাবেন। এই ৫ টি ভাগ্যবান রাশিচক্র কী কী?
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যকে গ্রহের রাজা বলা হয়। যখনই সূর্য রাশিচক্র পরিবর্তন করে, তখন এর প্রভাব মোট ১২ টি রাশিচক্রের উপর দেখা যায়। আজ থেকে দু'দিন পরে, অর্থাৎ ১৭ আগস্ট, সূর্য তার নিজস্ব রাশিচক্রে স্থানান্তরিত হবে। হিন্দু দৈনিক ক্যালেন্ডার অনুসারে, সূর্য বর্তমানে চন্দ্রের কর্কট রাশিতে রয়েছে।
১৭ আগস্ট থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, সূর্য এখন সিংহ রাশিতে বসে থাকবে এবং এক মাস পরে, তিনি তার গতি পরিবর্তন করবেন এবং কন্যা রাশিতে প্রবেশ করবেন। ২ দিন পরে, ৫ টি রাশিচক্র সূর্যের রাশিচক্রের পরিবর্তনের সুবিধা পেতে চলেছে।
সিংহ
সিংহ রাশির রাশিচক্র সূর্যের রাশিচক্রের পরিবর্তনের সবচেয়ে বেশি উপকার পেতে চলেছেন। ১৭ আগস্টের পরের সময়টি সিংহ রাশির পক্ষে খুব অনুকূল হবে। পেশাগত জীবনে সবকিছু আপনি যেমন ভাবছেন তেমনটাই হবে। সিনিয়ররা পূর্ণ সমর্থন পাবেন। চাকরি এবং ব্যবসায়ীদের শীঘ্রই নতুন সুযোগ পেতে দেখা যাবে। আপনি নতুন লোকের সাথে দেখা করবেন এবং পরে এই লোকেরা আপনাকে সঠিক পথে নিয়ে যাবে।
কন্যা
রাশির জাতক-জাতিকারা ১৭ আগস্ট থেকে ক্যারিয়ার পরিবর্তনের জন্য ভাল সুযোগ পেতে পারেন। যারা দীর্ঘদিন ধরে নতুন চাকরি খুঁজছেন তারা এখন শিগগিরই যে কোনও জায়গা থেকে অফার পেতে পারেন। কাঙ্ক্ষিত কাজ পেয়ে মনও খুশি হবে। পুরানো বিনিয়োগ থেকে সম্পূর্ণ সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হবে। এতদিন যদি টাকা বাঁচাতে সমস্যা হতো, তাহলে এখন পরিস্থিতির উন্নতি হবে।
তুলা
তুলা রাশির জাতকদের জন্য অর্থের প্রবাহ বাড়তে চলেছে। আয়ের নতুন উৎস আবির্ভূত হতে পারে। আপনি যদি ব্যবসায় নতুন কিছু পরিকল্পনা করছেন তবে নির্দ্বিধায় এতে এগিয়ে যান কারণ আপনি অবশ্যই আগামী সময়ে মুনাফা পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে টাকা আটকে থাকলে লাভজনক হবে। নতুন মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। পরিস্থিতি আরও ভাল হবে।
মকর
রাশি সূর্যের রাশিচক্রের পরিবর্তনের সাথে সাথে মকর রাশির জাতক-জাতিকারা তাদের কাজে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। আপনি আপনার ক্যারিয়ার সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। কিছু লোকের জন্য, অর্থ সম্পর্কিত সমস্যাগুলিও হ্রাস করা যেতে পারে। চাকরি এবং ব্যবসায় ভাল সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভাল জিনিসটি হ'ল আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথে ভাল সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। কারও সঙ্গে পুরনো মতভেদ থাকলে এখন সুবিধা পাবেন।
ধনু
রাশির রাশিও কিছুটা স্বস্তি পাবে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাবে বিষয়গুলো তৈরি হচ্ছে। চাকরিতে কোনো ধরনের সমস্যা হলে তা কিছুটা কমে যাবে। ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন চুক্তি পেতে পারেন। আপনি কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনাও করতে পারেন, যা উপকারী হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More