Agrahayan Amabasya 2025 Rituals: অগ্রহায়ণ অমাবস্যার তিথি শুরু কখন? এই লগ্নে ৩ কাজ করলেই কৃপালাভ কৃষ্ণের

মার্গশীর্ষ মাস বা অগ্রহায়ণ মাস সনাতন ধর্মে অত্যন্ত পবিত্র এবং শুভ বলে বিবেচিত। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই মাসকে নিজের স্বরূপ বলে বর্ণনা করেছেন: "মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্"। এই মাসের অমাবস্যা তিথিকে মার্গশীর্ষ অমাবস্যা বা অঘহন অমাবস্যা বলা হয়।
অমাবস্যার দিনক্ষণ ও সময়
২০২৫ সালের বৈদিক পঞ্জিকা অনুযায়ী মার্গশীর্ষ অমাবস্যা তিথি শুরু ও সমাপ্তির সময় নিচে দেওয়া হল।
তিথি শুরু: ১৯ নভেম্বর (মঙ্গলবার) সকাল ৯টা ৪৩ মিনিটে।
তিথি সমাপ্তি: ২০ নভেম্বর (বুধবার) দুপুর ১২টা ১৬ মিনিটে।
যেহেতু ২০ নভেম্বর সূর্যোদয়ের সময় অমাবস্যা তিথি বিদ্যমান থাকবে, তাই এই বছরের মার্গশীর্ষ অমাবস্যা ২০ নভেম্বর অর্থাৎ বুধবার পালন করা হবে।
পুণ্যলাভের জন্য করণীয়
এই অমাবস্যা তিথিটি ভগবান বিষ্ণু, চন্দ্রদেব এবং পূর্বপুরুষদের (পিতৃগণ) উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। এই দিনে কিছু বিশেষ কাজ করলে জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি ও পুণ্যলাভ হয় বলে বিশ্বাস করা হয়—
১. পবিত্র স্নান ও দান: সূর্যোদয়ের আগে ব্রহ্ম মুহূর্তে কোনো পবিত্র নদী, হ্রদ বা পুকুরে স্নান করা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। স্নানের পর দরিদ্র ও ব্রাহ্মণদের অন্ন, বস্ত্র, তিল ও অর্থ দান করা উচিত। দান করলে কর্ম শুদ্ধ হয় এবং ভাগ্য উজ্জ্বল হয়।
২. পিতৃ তর্পণ: পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি কামনায় তর্পণ, পিণ্ডদান এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা মার্গশীর্ষ অমাবস্যার অন্যতম প্রধান কাজ। এই দিনে পিতৃপুরুষের পুজো করলে তাঁদের আশীর্বাদ লাভ হয় এবং সমস্ত দুঃখ দূর হয়। পিতৃপুজোর শুভ মুহূর্ত সাধারণত বেলা ১১টা ৩০ মিনিট থেকে ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত থাকে।
৩. ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা: এই দিন ভগবান বিষ্ণু, দেবী লক্ষ্মী, দেবাদিদেব মহাদেব শিব এবং চন্দ্রদেবের পুজো করা হয়। সত্যনারায়ণ পূজা বা বিষ্ণুর নাম জপ করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কালসর্প দোষ, শনি দোষ বা অন্যান্য গ্রহ দোষের প্রতিকার ও শান্তি লাভের জন্য অমাবস্যা তিথি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
