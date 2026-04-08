Akshay Tritiya 2026 date time: অক্ষয় তৃতীয়ার তিথি ২০২৬ কবে পড়ছে? এপ্রিলের এই দিনে জিনিস কেনার শুভ সময় দেখে নিন

Akshay Tritiya 2026 date time: অক্ষয় তৃতীয়ার তিথি ২০২৬ কবে পড়ছে? এপ্রিলের এই দিনে জিনিস কেনার শুভ সময় দেখে নিন
Akshay Tritiya 2026: অক্ষয় তৃতীয়া ২০২৬ কবে পড়ছে, তার হদিশ দিচ্ছে জ্যোতিষমত।
অক্ষয় তৃতীয়া ২০২৬র তিথি সামনের সপ্তাহেই শুরু হচ্ছে। এপ্রিলে পয়লা বৈশাখ পার করেই ২০২৬ সালের অক্ষয় তৃতীয়া শুরু হচ্ছে। মূলত, এই দিনে যা ঘরে আনা হয়, তা অক্ষত থাকে বলরে বিশ্বাস করা হয়। আর সেই কারণেই এমন শুভ দিনে বহু কেনাকাটা, খরিদারি করা হয়। অনেকেই এই দিনে সোনা কেনেন। ফলত, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন কোন সময়কাল শুভ, সেদিকে নজর অনেকেরই থাকে। অনেকেই এমন দিনে বাড়িতে বিশেষ পুজো অর্চনার বন্দোবস্ত করে থাকেন। দেশের বহু প্রান্তে এই সময়কালকে 'আখা তিজ' বলা হয়। কবে পড়ছে অক্ষয় তৃতীয়ার তিথি, দেখে নিন।
চলতি বছরে অক্ষয় তৃতীয়া দুই দিন ধরে চলবে। ফলত, বিভ্রান্তি রয়েছে এর সঠিক তিথি নিয়ে। দেখে নেওয়া যাক অক্ষয় তৃতীয়ার তিথি কখন থেকে পড়ছে।
প্রতি বছর বৈশাখের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে অক্ষয় তৃতীয়ার তিথি পড়ে। চলতি বছরে এই তিথি শুরু হচ্ছে ১৯ এপ্রিল সকাল ১০ টা ৪৯ মিনিটে। তিথি শেষ হচ্ছে, ২০ এপ্রিল সকাল ৭ টা ২৭ মিনিটে। এই তিথি পালিত হবে ১৯ এপ্রিল।
অক্ষয় তৃতীয়ার দিন পুজো করার শুভ সময় রয়েছে ১৯ এপ্রিল। সেদিন সকাল ১০ টা ৪৯ মিনিটে এই পুজো করার তিথি শুরু। পুজো করার শুভ সময় ১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট রয়েছে।
এমন শুভ দিনে অনেকেই বেশ কিছু জিনিস কিনতে চান। বিশ্বাস করা হয়, অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে কোনও কিছু কিনলে তার ক্ষয় হয় না। অনেকেই শুভ কাজও এই দিনে করে থাকেন। ফলত, সব দিক থেকেই এই দিনটি বেশ শুভ। এদিকে, দেখা যাক, অক্ষয় তৃতীয়ায় কোন সময় জিনিস কেনার জন্য শুভ। খরিদারির শুভ সময় ১৯ এপ্রিল সকাল ১০ ট ৪৯ মিনিট থেকে শুরু। আর তা শেষ হবে, ২০ এপ্রিল বিকেল ৫ টা ৫১ মিনিট পর্যন্ত। টানা ১৯ ঘণ্টা ২ মিনিট পর্যন্ত রয়েছে এই খরিদারির সময়কাল।
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার।